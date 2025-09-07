Τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα με του 16 νεκρούς ερευνούν οι αρχές στην Πορτογαλία.

Οι πρώτες έρευνες αναφέρουν ότι ένα καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια έσπασε λίγο πριν από τη συντριβή του τελεφερίκ, αλλά ο υπόλοιπος μηχανισμός λειτουργούσε κανονικά.

«Μετά την εξέταση στο σημείο του δυστυχήματος, διαπιστώθηκε αμέσως ότι το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια είχε σπάσει», ανέφερε σε δήλωσή του το εθνικό γραφείο ασφάλειας μεταφορών.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν έχουν καταλήξει σε «έγκυρα συμπεράσματα» σχετικά με την αιτία του ατυχήματος και θα υποβάλουν πλήρη προκαταρκτική έκθεση εντός 45 ημερών

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο χειριστής του τελεφερίκ προσπάθησε να ενεργοποιήσει τα φρένα έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει τον εκτροχιασμό του βαγονιού.

Μάλιστα οι επιθεωρητές τονίζουν ότι το περιστατικό που οδήγησε στην τραγωδία, συνέβη λίγες ώρες μετά την οπτική επιθεώρηση του καλωδίου.

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν χθες από το πορτογαλικό γραφείο διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων (GPIAAF) όπως αναφέρει το BBC.

Τι αναφέρει έκθεση για το δυστύχημα στη Λισαβόνα

Οπως αναφέρει η έκθεση το πρωί της ημέρας του δυστυχήματος είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση, αλλά η περιοχή όπου έσπασε το καλώδιο «δεν ήταν ορατή χωρίς αποσυναρμολόγηση» και ο υπόλοιπος μηχανισμός λειτουργούσε κανονικά.

Η έκθεση αναφέρει ακόμα ότι το βαγόνι ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 60 χλμ/ώρα (37 μίλια/ώρα) όταν προσέκρουσε στο κτίριο.

Η επτασέλιδη δήλωση αναφέρει επίσης ότι το τελεφερίκ είχε λειτουργήσει μόνο 337 ημέρες από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των 600 ημερών.

Ακόμα δεν είναι σαφές πόσα θύματα επέβαιναν στο βαγόνι – το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 40 επιβάτες – και πόσα βρίσκονταν στο δρόμο, σύμφωνα με το έγγραφο.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν έχουν καταλήξει σε «έγκυρα συμπεράσματα» σχετικά με την αιτία του ατυχήματος και θα υποβάλουν πλήρη προκαταρκτική έκθεση εντός 45 ημερών. Αν και ο τεχνικός που ήταν μέσα ενεργοποίησε και ένα χειροκίνητο φρένο όταν το καλώδιο λύθηκε, δεν είναι σαφές εάν ένα άλλο, αυτόματο φρένο ενεργοποιήθηκε όπως έπρεπε, αναφέρει η έκθεση.

Το τελεφερίκ, ηλικίας 140 ετών, έχει σχεδιαστεί για να ανεβοκατεβαίνει τις απότομες πλαγιές της Λισαβόνας και αποτελεί σημαντικό μέσο μεταφοράς για τους κατοίκους της πόλης, καθώς και δημοφιλή τουριστική ατραξιόν.