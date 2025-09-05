newspaper
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)
Λισαβόνα: Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές – Οι προειδοποιήσεις και ο ρόλος του υπερτουρισμου
Κόσμος 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:05

Λισαβόνα: Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές – Οι προειδοποιήσεις και ο ρόλος του υπερτουρισμου

Το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ στη Λισαβόνα έφερε στο φως τα προβλήματα στις υποδομές της πόλης που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο

Ο θάνατος τουλάχιστον 16 ανθρώπων μετά τον εκτροχιασμό του βαγονιού του τελεφερίκ στη Λισαβόνα φέρνει στο φως τα κενά ασφαλείας στις υποδομές της πόλης που προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες προβάλλοντας την «παλιά γοητεία» της.

Το ίδιο το τελεφερίκ που εκτροχιάστηκε ήταν ένα από τα «σύμβολα» της πόλης, με τους τουρίστες να σχηματίζουν ουρές για να διανύσουν τη μικρή αλλά συναρπαστική διαδρομή προς την κορυφή του λόφου απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα και έχοντας την ευκαιρία να επιβιβαστούν στα βαγόνια που χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης το τελεφερίκ εξυπηρετεί επίσης διαχρονικά τους κατοίκους.

Οι εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει επανειλημμένως προβλήματα με την τάση του καλωδίου που είχε δυσκολέψει το φρενάρισμα και είχαν επισημαίνει την ανάγκη συντήρησης των τελεφερίκ

Το βαγόνι βγήκε από τις γραμμές σε μία στροφή και προσέκρουσε σε κτίριο στο κάτω μέρος της απότομης πλαγιάς των 265 μέτρων. Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος είναι συγκλονιστικές. Το βαγόνι μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα με παγιδευμένα πτώματα. Το καλώδιο έλξης είχε σπάσει.

Αντιμέτωπη με την πρόκληση του υπερτουρισμού η ιστορική γραμμή τελεφερίκ

Το τελεφερίκ «Glória», που άνοιξε για πρώτη φορά το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915, είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία μεταφορών της Λισαβόνας, Carris.

Το σύστημα «Glória» αποτελείται από δύο βαγόνια που κινούνται παράλληλα και σύρονται από χαλύβδινα καλώδια: έτσι καθώς το ένα κατεβαίνει, το βάρος του τραβάει το άλλο προς τα πάνω.

Ο Χόρχε Σίλβα, αντιπρόεδρος της πορτογαλικής ένωσης τεχνικών εμπειρογνωμόνων πολιτικής προστασίας, δήλωσε στο Reuters ότι ένα βαγόνι κατασκευασμένο από ένα πιο σύγχρονο υλικό, όπως οι ίνες άνθρακα, αντί για μέταλλο και ξύλο – το ίδιο σχέδιο που χρησιμοποιείται από όταν η γραμμή ηλεκτροδοτήθηκε – θα έκανε τη σύγκρουση λιγότερο βίαιη και θανατηφόρα.

«Τα κομμάτια είναι αρκετά άκαμπτα για να αντέχουν τις ταλαντώσεις και την κανονική λειτουργία, αλλά δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν την πρόσκρουση σε περίπτωση εκτροχιασμού αφήνοντας τους επιβάτες πιο εκτεθειμένους», είπε. Τα τραμ της Λισαβόνας που ανεβοκατεβαίνουν τους απότομους λόφους της χρονολογούνται επίσης από τα μέσα του 20ού αιώνα και έχουν παρόμοια δομή, πρόσθεσε.

Λισαβόνα

«Θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην ανακαίνιση των βαγονιών, χρησιμοποιώντας πιο σύγχρονα υλικά, ακόμη και διατηρώντας το ιστορικό τους σχήμα», είπε.

Ο Σίλβα είπε ότι μια έρευνα θα δείξει σε ποιο βαθμό το σύστημα καλωδίων εκκρεμούς έπαιξε ρόλο στο ατύχημα.

Η δοκιμασμένη πάνω από ένα αιώνα τεχνολογία έχει έρθει αντιμέτωπη την τελευταία δεκαετία με τον τριπλασιασμό του αριθμού των επιβατών στη γραμμή του τελεφερίκ «Gloria» με τους επιβάτες να ανέρχονται ετησίως σε πάνω από 3 εκατομμύρια λόγω τουρισμού.

Οι καταγγελίες των εργαζομένων

Ο Μανουέλ Λεάλ, ηγέτης του συνδικάτου Fectrans, δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ότι οι εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει επανειλημμένως προβλήματα με την τάση του καλωδίου που είχε δυσκολέψει το φρενάρισμα και είχαν επισημαίνει την ανάγκη συντήρησης των τελεφερίκ που τα τελευταία χρόνια είχαν αναλάβει ιδιωτικές εταιρείες. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η συντήρηση πρέπει να επιστρέψει στην ευθύνη της δημοτικής επιχείρησης.

Η δημοτική εταιρεία μεταφορών Carris δήλωσε από τη μεριά της ότι έχουν εφαρμοστεί όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης. Οι έρευνες για τις αιτίες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμα ολοκηρωθεί.

Ο Σίλβα δήλωσε ότι είναι πιθανό να χρειαστεί πιο αυστηρή και συχνή συντήρηση και επιθεώρηση για την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων καθώς η χρήση των γραμμών είναι πλέον πιο εντατική.

Οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού των υποδομών

Οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού στην ευάλωτη σε σεισμούς πόλη έχουν επίσης ανησυχήσει μηχανικούς και αρχιτέκτονες, που φοβούνται έναν σεισμό παρόμοιο με τον Μεγάλο Σεισμό της Λισαβόνας του 1755.

Πολλά σπίτια στο κέντρο της Λισαβόνας που χτίστηκαν λίγο μετά το 1755 με πρωτοποριακές τότε διασυνδεδεμένες εσωτερικές κατασκευές και πυλώνες για να αντέχουν σεισμούς έχουν πρόσφατα προσαρμοστεί με τρόπο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις αρχικές αντισεισμικές τους κατασκευές, δήλωσαν αρκετοί μηχανικοί στο Reuters.

Ενώ τα νεότερα σπίτια που χτίστηκαν μετά το 1958 πρέπει να τηρούν αντισεισμικούς αντισεισμικούς κανόνες από το νόμο, δεν απαιτείται αντισεισμική ενίσχυση για τα παλιά κτίρια που ανακαινίζονται.

Ένα τρίχρονο αγόρι βγήκε σώο από τα χαλάσματα

Η Πέμπτη κηρύχθηκε μέρα εθνικού πένθους στην Πορτογαλία και η πολιτική ελίτ της χώρας βρέθηκε στην εκκλησία του Αγίου Δομινίκου για τη λειτουργία στη μνήμη των νεκρών, αναφέρει το BBC.

Έξω από την εκκλησία, πλήθους κόσμου ζητούσε διεξοδική έρευνα για το τι συνέβη. Ντόπιοι και τουρίστες περνούσαν χθες από το σημείο της συντριβής, τραβούσαν φωτογραφίες ή στέκονταν σιωπηλοί.

Η ξεναγός Μαριάνα Φιγκέιρεδο ήταν μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος το βράδυ της Τετάρτης. Είπε στο BBC ότι είχε τραυματιστεί ψυχικά από αυτά που είχε δει.

Η Φιγκέιρεδο  περιέγραψε ότι άκουσε έναν δυνατό κρότο και έσπευσε στο σημείο: «Σε πέντε δευτερόλεπτα ήμουν εκεί. Άνθρωποι πηδούσαν από τα παράθυρα του τελεφερίκ στους πρόποδες του λόφου. Άρχισα να σκαρφαλώνω τον λόφο για να βοηθήσω, αλλά όταν έφτασα εκεί, υπήρχε σιωπή.».

Η ίδια περιέγραψε τις φρικτές εικόνες που αντίκρυσε όσο προσπαθούσε να βοηθήσει ανθρώπους τραυματισμένους και σε σοκ να απεγκλωβιστούν.

Από τους 16 νεκρούς οι 8 ήταν τουρίστες. Το πορτογαλικό συνδικάτο μεταφορών ανακοίνωσε ότι ο φύλακας του τελεφερίκ André Jorge Gonçalves Marques ήταν μεταξύ των νεκρών.

Η είδηση για τη διάσωση ενός τρίχρονου παιδιού είναι η μόνη χαραμάδα ελπίδας μέσα στην τραγωδία. Το αγόρι από τη Γερμανία απεγκλωβίστηκε σώο από τα συντρίμμια ενώ ο πατέρας του σκοτώθηκε και η μητέρα του νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Με πληροφορίες από Reuters και BBC

