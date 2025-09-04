Καθηλωμένα μέχρι νεωτέρας θα παραμείνουν τα τελερίφκ στην Πορτογαλία προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα με τους 16 νεκρούς.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 21 τραυματίες από 10 διαφορετικές χώρες. 17 μέχρι στιγμής οι νεκροί. 4 Πορτογάλοι, 2 Γερμανοί, και τουρίστες από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Νότιο Κορέα, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ελβετία και το Μαρόκο. Νεκρός είναι και ο μηχανοδηγός.

«Είδα τουλάχιστον 4, 5 κορμιά, το ένα πάνω στο άλλο. Μετά είδαμε έναν άλλον να τρέμει και να κλαίει στο έδαφος. Προσπαθήσαμε να τους πάρουμε, να πάρουμε τα παιδιά. Πολλοί Πορτογάλοι, άντρες και γυναίκες έτρεξαν να δουν αν υπάρχει κάποιος ζωντανός, ήθελαν να βοηθήσουν. Όλοι ήταν σιωπηλοί, δεν μιλούσαν, μόνο ένα αγοράκι έκλαιγε».

Στα πλάνα-ντοκουμέντο που πρόλαβαν να καταγράψουν περαστικοί με τα κινητά τους, είναι κι ένα άλλο βαγόνι, μπροστά, ακινητοποιημένο. Επιβάτες βγαίνουν τρομοκρατημένοι από τα παράθυρα.

Η Τερέζα ντ’ Άβο, αυτόπτης μάρτυρας, πιστεύει ότι υπήρξε βλάβη και στα δύο βαγόνια.

«Έπεσε στο πλάι περίπου ενάμισι μέτρο και ακούστηκε μία τεράστια σύγκρουση. Ήταν γεμάτο κόσμο. Μείναμε να βοηθήσουμε. Ενώ ετοιμαζόμασταν να βοηθήσουμε, είδαμε ένα άλλο βαγόνι να κατεβαίνει. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε και να τρέξουμε προς τη λεωφόρο. Κοίταξα πίσω και είμαι σίγουρη πως ένα άτομο κατάφερε να βγει. Ήταν στο πεζοδρόμιο όταν το βαγόνι χτύπησε το κτίριο».

«Κόπηκε το καλώδιο», λένε αυτόπτες μάρτυρες

Το τελεφερίκ κάνει μία διαδρομή περίπου 265 μέτρων σε κατηφόρα με κλίση 17%.

Το βαγόνι συνετρίβη στο κτίριο 30 μέτρα πριν από το τέλος της διαδρομής.

Το μπροστινό μέρος του βαγονιού φαίνεται τελείως εκτροχιασμένο, γέρνει σε γωνία 45 μοιρών. Η οροφή δεν υπάρχει ενώ το μπροστινό μέρος, έχει εκτοξευτεί μέτρα μακριά.

Σύμφωνα με τις αρχές που διεξάγουν τις έρευνες, τα στοιχεία αυτά μπορεί να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας.

Ο Ελινάν Τσάβες, κάτοικος Λισαβόνα, που μέρει στη γειτονιά, δηλώνει στο Reuters πως η συντήρηση των βαγονιών και της γραμμής ήταν συστηματική.

«Μιλάνε για αμέλεια, αλλά δεν υπήρξε αμέλεια. Τα συντηρούν τα βαγόνια συνεχώς. Ήταν ένα ατύχημα, όπως μπορεί να πέσει ένα αεροπλάνο. Ζω εδώ 20 χρόνια και βλέπω συνέχεια να το συντηρούν. Ήταν ένα ατύχημα.

Κάνω αυτή τη διαδρομή κάθε μέρα, η Avenida Da Libertade δεν θα είναι πια. Κηρύχθηκε εθνικό πένθος. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό».

Έλληνας κάτοικος της Πορτογαλίας, Ηλίας Σουκιάδης, μίλησε στο Live News για το τραγικό δυστύχημα:

«Αυτό το δυστύχημα έγινε για πρώτη φορά στην Πορτογαλία. Τα 2 τα βαγόνια συνδέονται με καλώδιο. Επομένως το ένα όταν κατεβαίνει κάτω, ωθεί το άλλο προς τα πάνω. Κι όταν έφθασε το ένα βαγόνι πάνω, κόπηκε ή ξέφυγε το καλώδιο, γι’ αυτό και έπεσε. Ούτε φρένο λειτούργησε, ούτε τίποτα».

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι και δεν ξέρουμε ποια είναι η αιτία που έπεσε το βαγόνι. Η κυβέρνηση έχει ορίσει μια ανεξάρτητη επιτροπή και η Εισαγγελία θα επέμβει, για να δούμε ποια είναι η αιτία», επεσήμανε ο κ. Σουκιάδης.

Ενα κομμάτι ιστορίας

Η γραμμή τελεφερίκ «Elevador De Gloria» της Λισαβόνας είναι εθνικό μνημείο, κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και ολόκληρης της Πορτογαλίας. Από τα πιο αγαπημένα αξιοθέατα των τουριστών.

Εκατομμύρια είναι αυτοί που έχουν απολαύσει μέσα στα χρόνια τη γραφική διαδρομή από την γειτονιά Μπάιρο Άλτο, με την έντονη νυχτερινή ζωή, προς το κέντρο της πλατεία Ρεστοραδόρες.

Το τελεφερίκ εγκαινιάστηκε το 1885 και από το 1915 λειτουργεί με ηλεκτρισμό. Κουβαλά 140 χρόνια ιστορίας και μεταφέρει 3 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο.

Είναι εθνικό ζήτημα για τις αρχές της Πορτογαλίας να πέσει φως στα αίτια της τραγωδίας, ενώ στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος.