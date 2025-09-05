Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως από το πολύνεκρο δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 21 τραυματίστηκαν, όταν το διάσημο κιτρινόλευκο Elevador da Glória εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε κτίριο, το απόγευμα της Τετάρτης (03.09.2025), λίγο μετά τις 6 (τοπική ώρα – 20:00 ώρα Ελλάδας).

Η Εισαγγελία της Πορτογαλίας ανακοίνωσε πως έχουν ήδη ταυτοποιηθεί οκτώ από τα θύματα του τελεφερίκ στη Λισαβόνα: πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες κι ένας Ελβετός. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας, Λουίς Νέβες, «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα» ανάμεσα στους νεκρούς να βρίσκονται επίσης δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός.

Τα θύματα της τραγωδίας

Η Dailymail δημοσιεύει φωτογραφίες πέντε Πορτογάλων που χάθηκαν στο μοιραίο τελεφερίκ. Ανάμεσα στα θύματα που αναγνωρίστηκαν είναι οι εξής:

Η Sandra Coelho, από την Πορτογαλία, ταυτοποιήθηκε μεταξύ των θυμάτων. Εργαζόταν στην Santa Casa da Misericórdia στη Λισαβόνα, τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική οργάνωση στην Πορτογαλία.

Η Alda Matias, επίσης από την Πορτογαλία. Εργαζόταν ως δικηγόρος στη Λισαβόνα.

Η Ana Lopes, από την Proença-a-Nova της Πορτογαλίας, τρίτη εργαζόμενη της Santa Casa. Αφήνει πίσω της μια κόρη, σύμφωνα με το CNN Portugal.

Ο Pedro Trinidade, από την Πορτογαλία, έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα. Ήταν καθηγητής στη Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης Τουρισμού και Ξενοδοχειακών Σπουδών, διαιτητής και μέλος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ.

Ο André Marques, 40 ετών, αναγνωρίστηκε την Πέμπτη. Ήταν ο χειριστής φρένων του τελεφερίκ και βρέθηκε νεκρός στη θέση ελέγχου. Η Carris, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το τελεφερίκ, δήλωσε ότι ήταν «αφοσιωμένος, ευγενικός και χαρούμενος επαγγελματίας, πάντα πρόθυμος να συμβάλει στο κοινό καλό».

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης τη φονική διαδρομή του τελεφερίκ.

Η Teresa d’Avó είπε στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι SIC ότι το τελεφερίκ χτύπησε σε ένα κτίριο «με βίαιη δύναμη και κατέρρευσε σαν χάρτινο κουτί». Είπε επίσης ότι ήταν σίγουρη ότι υπήρχε ένα άτομο στο πεζοδρόμιο τη στιγμή που το τελεφερίκ συνετρίβη.

Ο 75χρονος επιβάτης Abel Esteves, περιέγραψε τη στιγμή του εκτροχιασμού: «Είπα στη γυναίκα μου: θα πεθάνουμε όλοι εδώ. Το τελεφερίκ πήρε απίστευτη ταχύτητα, έκανε μια μικρή στροφή και χτύπησε το κτίριο κάνοντας έναν εκκωφαντικό θόρυβο».

«Επικράτησε πανικός», είπε ο μάρτυρας Bruno Pereira στο CNN Portugal. «Όλοι τρέξαμε, όλοι όσοι ήμασταν εκεί. Κάποιοι προσπάθησαν να βγάλουν ανθρώπους από κάτω από το τελεφερίκ».

Είπε ότι έμεινε για κάποιο διάστημα στον τόπο του δυστυχήματος για να βοηθήσει ξένους τουρίστες που χρειάζονταν κάποιον να τους μιλήσει στα γαλλικά ή στα αγγλικά. «Οι άνθρωποι δεν μας άφηναν να φύγουμε, μας αγκάλιαζαν. Ξαφνικά, ένα μικρό αγόρι ήρθε με τα χέρια ψηλά, ζητώντας να το σηκώσουμε», είπε.

Τρίχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό

Συγκλονίζει η διάσωση ενός 3χρονου Γερμανού, που ανασύρθηκε ζωντανό από το βαγόνι, όπου ο πατέρας του έχασε τη ζωή του, ενώ η μητέρα του τραυματίστηκε σοβαρά.

Η ξεναγός Μαριάνα Φιγκέιρεδο ήταν μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος το βράδυ της Τετάρτης. Είπε στο BBC ότι είχε τραυματιστεί ψυχικά από αυτά που είχε δει.

Η Φιγκέιρεδο περιέγραψε ότι άκουσε έναν δυνατό κρότο και έσπευσε στο σημείο: «Σε πέντε δευτερόλεπτα ήμουν εκεί. Άνθρωποι πηδούσαν από τα παράθυρα του τελεφερίκ στους πρόποδες του λόφου. Άρχισα να σκαρφαλώνω τον λόφο για να βοηθήσω, αλλά όταν έφτασα εκεί, υπήρχε σιωπή.».

Η ίδια περιέγραψε τις φρικτές εικόνες που αντίκρυσε όσο προσπαθούσε να βοηθήσει ανθρώπους τραυματισμένους και σε σοκ να απεγκλωβιστούν.

Άλλοι επιζώντες περιέγραψαν τη σκηνή ως εφιάλτη, με καπνούς, ουρλιαχτά και ανθρώπους παγιδευμένους. Ένας άντρας που βρισκόταν σε άλλο τελεφερίκ δήλωσε:«Νόμιζα πως θα πεθάνω. Όσα χρόνια κι αν ζήσω, δεν θα ξαναμπώ σε τελεφερίκ.»

Υπάλληλοι και κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν καθημερινά το τελεφερίκ, χωρίς ποτέ να φανταστούν μια τέτοια τραγωδία.

Η ιστορία του Elevador da Glória

Το τελεφερίκ Glória, που άνοιξε για πρώτη φορά το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915, είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία μεταφορών της Λισαβόνας, Carris.

Το σύστημα Glória αποτελείται από δύο τραμ που κινούνται παράλληλα και σύρονται από χαλύβδινα καλώδια: έτσι καθώς το ένα κατεβαίνει, το βάρος του τραβάει το άλλο προς τα πάνω.

Το Elevador da Glória, που έχει χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο, μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Μεταφέρει τους επιβάτες σε μια σύντομη αλλά απότομη διαδρομή περίπου 260 μέτρων και συνδέει την πλατεία Restauradores στο κέντρο της Λισαβόνας με την διάσημη στους τουρίστες Bairro Alto, μια γειτονιά γνωστή για την έντονη νυχτερινή ζωή της.

Οι επισκέπτες συχνά σχηματίζουν ουρές για το τρίλεπτο ταξίδι, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη και την ευκαιρία να επιβιβαστούν σε ένα από τα αιωνόβια τραμ της Λισαβόνας κατά μήκος των πλακόστρωτων δρόμων. Η γραμμή χρησιμοποιείται επίσης καθημερινά από τους κατοίκους της περιοχής για να διασχίσουν τους απόκρημνους λόφους της πρωτεύουσας.