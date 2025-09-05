newspaper
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.09.2025 | 09:33
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Λισαβόνα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας του τελεφερίκ – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες
Κόσμος 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:01

Λισαβόνα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας του τελεφερίκ – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Λισαβόνα - Ποια ήταν τα θύματα του εκτροχιασμού του τελεφερίκ

Εύη Δαλίπη
ΕπιμέλειαΕύη Δαλίπη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Spotlight

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως από το πολύνεκρο δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 21 τραυματίστηκαν, όταν το διάσημο κιτρινόλευκο Elevador da Glória εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε κτίριο, το απόγευμα της Τετάρτης (03.09.2025), λίγο μετά τις 6 (τοπική ώρα – 20:00 ώρα Ελλάδας).

Η Εισαγγελία της Πορτογαλίας ανακοίνωσε πως έχουν ήδη ταυτοποιηθεί οκτώ από τα θύματα του τελεφερίκ στη Λισαβόνα: πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες κι ένας Ελβετός. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας, Λουίς Νέβες, «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα» ανάμεσα στους νεκρούς να βρίσκονται επίσης δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός.

Τα θύματα της τραγωδίας

Η Dailymail δημοσιεύει φωτογραφίες πέντε Πορτογάλων που χάθηκαν στο μοιραίο τελεφερίκ. Ανάμεσα στα θύματα που αναγνωρίστηκαν είναι οι εξής:

Η Sandra Coelho, από την Πορτογαλία, ταυτοποιήθηκε μεταξύ των θυμάτων. Εργαζόταν στην Santa Casa da Misericórdia στη Λισαβόνα, τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική οργάνωση στην Πορτογαλία.

Η Alda Matias, επίσης από την Πορτογαλία. Εργαζόταν ως δικηγόρος στη Λισαβόνα.

Η Ana Lopes, από την Proença-a-Nova της Πορτογαλίας, τρίτη εργαζόμενη της Santa Casa. Αφήνει πίσω της μια κόρη, σύμφωνα με το CNN Portugal.

Ο Pedro Trinidade, από την Πορτογαλία, έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα. Ήταν καθηγητής στη Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης Τουρισμού και Ξενοδοχειακών Σπουδών, διαιτητής και μέλος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ.

Ο André Marques, 40 ετών, αναγνωρίστηκε την Πέμπτη. Ήταν ο χειριστής φρένων του τελεφερίκ και βρέθηκε νεκρός στη θέση ελέγχου. Η Carris, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το τελεφερίκ, δήλωσε ότι ήταν «αφοσιωμένος, ευγενικός και χαρούμενος επαγγελματίας, πάντα πρόθυμος να συμβάλει στο κοινό καλό».

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης τη φονική διαδρομή του τελεφερίκ.

Η Teresa d’Avó είπε στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι SIC ότι το τελεφερίκ χτύπησε σε ένα κτίριο «με βίαιη δύναμη και κατέρρευσε σαν χάρτινο κουτί». Είπε επίσης ότι ήταν σίγουρη ότι υπήρχε ένα άτομο στο πεζοδρόμιο τη στιγμή που το τελεφερίκ συνετρίβη.

Ο 75χρονος επιβάτης Abel Esteves, περιέγραψε τη στιγμή του εκτροχιασμού: «Είπα στη γυναίκα μου: θα πεθάνουμε όλοι εδώ. Το τελεφερίκ πήρε απίστευτη ταχύτητα, έκανε μια μικρή στροφή και χτύπησε το κτίριο κάνοντας έναν εκκωφαντικό θόρυβο».

«Επικράτησε πανικός», είπε ο μάρτυρας Bruno Pereira στο CNN Portugal. «Όλοι τρέξαμε, όλοι όσοι ήμασταν εκεί. Κάποιοι προσπάθησαν να βγάλουν ανθρώπους από κάτω από το τελεφερίκ».

Είπε ότι έμεινε για κάποιο διάστημα στον τόπο του δυστυχήματος για να βοηθήσει ξένους τουρίστες που χρειάζονταν κάποιον να τους μιλήσει στα γαλλικά ή στα αγγλικά. «Οι άνθρωποι δεν μας άφηναν να φύγουμε, μας αγκάλιαζαν. Ξαφνικά, ένα μικρό αγόρι ήρθε με τα χέρια ψηλά, ζητώντας να το σηκώσουμε», είπε.

Τρίχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό

Συγκλονίζει η διάσωση ενός 3χρονου Γερμανού, που ανασύρθηκε ζωντανό από το βαγόνι, όπου ο πατέρας του έχασε τη ζωή του, ενώ η μητέρα του τραυματίστηκε σοβαρά.

Η ξεναγός Μαριάνα Φιγκέιρεδο ήταν μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος το βράδυ της Τετάρτης. Είπε στο BBC ότι είχε τραυματιστεί ψυχικά από αυτά που είχε δει.

Η Φιγκέιρεδο  περιέγραψε ότι άκουσε έναν δυνατό κρότο και έσπευσε στο σημείο: «Σε πέντε δευτερόλεπτα ήμουν εκεί. Άνθρωποι πηδούσαν από τα παράθυρα του τελεφερίκ στους πρόποδες του λόφου. Άρχισα να σκαρφαλώνω τον λόφο για να βοηθήσω, αλλά όταν έφτασα εκεί, υπήρχε σιωπή.».

Η ίδια περιέγραψε τις φρικτές εικόνες που αντίκρυσε όσο προσπαθούσε να βοηθήσει ανθρώπους τραυματισμένους και σε σοκ να απεγκλωβιστούν.

Άλλοι επιζώντες περιέγραψαν τη σκηνή ως εφιάλτη, με καπνούς, ουρλιαχτά και ανθρώπους παγιδευμένους. Ένας άντρας που βρισκόταν σε άλλο τελεφερίκ δήλωσε:«Νόμιζα πως θα πεθάνω. Όσα χρόνια κι αν ζήσω, δεν θα ξαναμπώ σε τελεφερίκ.»

Υπάλληλοι και κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν καθημερινά το τελεφερίκ, χωρίς ποτέ να φανταστούν μια τέτοια τραγωδία.

Η ιστορία του Elevador da Glória

Το τελεφερίκ Glória, που άνοιξε για πρώτη φορά το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915, είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία μεταφορών της Λισαβόνας, Carris.

Το σύστημα Glória αποτελείται από δύο τραμ που κινούνται παράλληλα και σύρονται από χαλύβδινα καλώδια: έτσι καθώς το ένα κατεβαίνει, το βάρος του τραβάει το άλλο προς τα πάνω.

Το Elevador da Glória, που έχει χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο, μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Μεταφέρει τους επιβάτες σε μια σύντομη αλλά απότομη διαδρομή περίπου 260 μέτρων και συνδέει την πλατεία Restauradores στο κέντρο της Λισαβόνας με την διάσημη στους τουρίστες Bairro Alto, μια γειτονιά γνωστή για την έντονη νυχτερινή ζωή της.

Οι επισκέπτες συχνά σχηματίζουν ουρές για το τρίλεπτο ταξίδι, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη και την ευκαιρία να επιβιβαστούν σε ένα από τα αιωνόβια τραμ της Λισαβόνας κατά μήκος των πλακόστρωτων δρόμων. Η γραμμή χρησιμοποιείται επίσης καθημερινά από τους κατοίκους της περιοχής για να διασχίσουν τους απόκρημνους λόφους της πρωτεύουσας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε εύθραυστη ισορροπία, αναζητά στηρίξεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε εύθραυστη ισορροπία, αναζητά στηρίξεις

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
Στην Κύπρο 05.09.25

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά – Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου
Στην ίδια πλευρά 05.09.25

Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα
Διεθνές κύρος 05.09.25

Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ισραήλ: «Εξαφανίζοντας γειτονιές» – Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις
Φονική κλιμάκωση 05.09.25

«Εξαφανίζοντας γειτονιές»: Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις φονικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον το 30% των θυμάτων στη Λωρίδα είναι παιδιά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λισαβόνα: Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές – Οι προειδοποιήσεις και ο ρόλος του υπερτουρισμου
Δυστύχημα με τελεφερίκ 05.09.25

Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές της Λισαβόνας - Οι προειδοποιήσεις και ο παράγοντας υπερτουρισμός

Το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ στη Λισαβόνα έφερε στο φως τα προβλήματα στις υποδομές της πόλης που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο
Στις ΗΠΑ 05.09.25

Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει έφεση στην προ δύο εβδομάδων απόφαση της δικαστού Κάθλιν Ουίλιαμς για οριστικό κλείσιμο του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» και απόσυρση των περιφράξεων εντός 60 ημερών

Σύνταξη
Κίνα – ΗΠΑ: Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία»
Κόσμος 05.09.25

Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι στις ΗΠΑ και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία» στην Κίνα

Η Κίνα τρομάζει τις ΗΠΑ, ο Σι Τζινπίνγκνα στέλνει ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά σε ευθείες βολές κατά του ομολόγου του

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι
Έβλεπε μπροστά 05.09.25

«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν «υποκλίθηκε» στον αδικοχαμένο ηθοποιό Τζον Κάντι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως ο πατέρας του σταρ του Χόλιγουντ ήταν ένας κακοποιητικός χαρακτήρας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρήτη: Αδιανόητη προσπέραση στον ΒΟΑΚ – Στο «παρά πέντε» αποφεύχθηκε μετωπική σύγκρουση
Κρήτη 05.09.25

Αδιανόητη προσπέραση στον ΒΟΑΚ - Στο «παρά πέντε» αποφεύχθηκε μετωπική σύγκρουση

Ο εγκληματίας οδηγός επιχειρεί την προσπέραση πάνω σε γέφυρα, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης τα οχήματα μπορεί να ανατραπούν εκτός δρόμου από μεγάλο ύψος

Σύνταξη
Evangelos Marinakis: “Stop Children from Being Killed in Ukraine”
English edition 05.09.25

Evangelos Marinakis: “Stop Children from Being Killed in Ukraine”

Evangelos Marinakis, founder and president of the shipping group Capital Maritime & Trading Corp and main shareholder of Alter Ego Media, appeals for an end to the war in Ukraine and references the poor economic situation of Greek households in his intervention at the 5th Thessaloniki Metropolitan Summit

Σύνταξη
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
Στην Κύπρο 05.09.25

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στη Δικαιοσύνη – «Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει»
Δείτε live 05.09.25 Upd: 13:17

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στη Δικαιοσύνη – «Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει»

«Ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε ως μεγάλος απορρυθμιστής στη Δικαιοσύνη και τους Θεσμούς», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, παρουσιάζοντας τη «μαύρη βίβλο» του κυβερνώντος κόμματος

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Ιταλική ραφή 05.09.25

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά – Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου
Στην ίδια πλευρά 05.09.25

Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα
Διεθνές κύρος 05.09.25

Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υγειονομικοί: Άνοιξαν τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ
Δείτε φωτογραφίες 05.09.25

«Φτάνει πια»: Τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ άνοιξαν οι υγειονομικοί

Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς - Το Σάββατο ακολουθούν νέες εργατικές κινητοποιήσεις εν όψει των εγκαινίων της ΔΕΘ

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο