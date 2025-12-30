Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους, ενώ περίπου 100 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν προσωρινά στην κορυφή βουνού στη βορειοδυτική Ιταλία, ύστερα από ατύχημα σε τελεφερίκ. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, η καμπίνα έφτασε στον σταθμό με μεγαλύτερη ταχύτητα από την προβλεπόμενη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο τελεφερίκ της Μακουνιάγκα, το οποίο μεταφέρει επισκέπτες στην κορυφή του Μόντε Μόρο, σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων, κοντά στα ελβετικά σύνορα. Εκπρόσωπος των ιταλικών ορεινών διασωστικών υπηρεσιών ανέφερε ότι η υπερβολική ταχύτητα κατά την άφιξη στον σταθμό φαίνεται να ήταν η βασική αιτία του ατυχήματος.

Από την πλευρά της, η πυροσβεστική έκανε λόγο για εμπλοκή δύο βαγονιών, τα οποία προσέκρουσαν τόσο στον κάτω όσο και στον άνω σταθμό της διαδρομής. Τρεις από τους 15 επιβάτες που κατευθύνονταν προς τον επάνω σταθμό τραυματίστηκαν, ενώ ένας ακόμη τραυματίας είναι ο χειριστής που βρισκόταν στον κάτω σταθμό.

Λόγω της αδυναμίας λειτουργίας του τελεφερίκ μετά το συμβάν, περίπου 100 άτομα παρέμειναν αποκλεισμένα στην κορυφή του βουνού. Η επιχείρηση απομάκρυνσης ολοκληρώθηκε περίπου τρεις ώρες αργότερα, με τη συνδρομή ελικοπτέρων.

Ο διευθυντής της εταιρείας που διαχειρίζεται το τελεφερίκ, Φίλιπο Μπεσότσι, δήλωσε στο πρακτορείο ANSA ότι πιο σοβαρά τραυματισμένος είναι ένας 59χρονος άνδρας με κάκωση στο χέρι. Όπως ανέφερε, το τελεφερίκ είχε ανακαινιστεί το 2023 και δεν υπέστη σημαντικές ζημιές.

Το ατύχημα συνέβη σε μια περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης, καθώς η χειμερινή σεζόν του σκι βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και πλήθος επισκεπτών καταφθάνει στις Άλπεις για τις γιορτές. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2021, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πτώση τελεφερίκ στη Στρέζα της βόρειας Ιταλίας, με μοναδικό επιζώντα ένα πεντάχρονο παιδί.

