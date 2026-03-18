Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

«Η προστασία του πρωτογενούς τομέα δεν μπορεί να γίνεται με ευχολόγια και καθυστερημένες αντιδράσεις», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, με αφορμή την εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

«Η κυβέρνηση, για ακόμη μία φορά, εμφανίζεται να ‘τρέχει πίσω από τα γεγονότα’. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ευαλωτότητα της χώρας απέναντι σε ζωονόσους -ιδίως σε περιοχές όπως το Βόρειο Αιγαίο που βρίσκονται σε άμεση γεωγραφική εγγύτητα με εστίες εξάπλωσης- δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα», επισημαίνει η Νέα Αριστερά.

Παράλληλα, προσθέτει πως «οι οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου καλούνται να πληρώσουν το τίμημα της κυβερνητικής αδράνειας. Η επιβολή περιοριστικών μέτρων, αν και αναγκαία, έρχεται χωρίς να συνοδεύεται από σαφές και άμεσο σχέδιο οικονομικής στήριξης των πληγέντων. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα βλέπουν το εισόδημά τους να καταρρέει, χωρίς εγγυήσεις αποζημίωσης και χωρίς ουσιαστική στήριξη».

Όσα τονίζει η Νέα Αριστερά:

«Η εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, συνιστά μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη για την κτηνοτροφία, την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή του νησιού. Οι δραματικές επιπτώσεις που ήδη περιγράφουν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης: παραγωγή που καταστρέφεται, εισοδήματα που χάνονται και ολόκληρος ο πρωτογενής τομέας να βρίσκεται σε κατάσταση ασφυξίας.

Η κυβέρνηση, για ακόμη μία φορά, εμφανίζεται να ‘τρέχει πίσω από τα γεγονότα’. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ευαλωτότητα της χώρας απέναντι σε ζωονόσους -ιδίως σε περιοχές όπως το Βόρειο Αιγαίο που βρίσκονται σε άμεση γεωγραφική εγγύτητα με εστίες εξάπλωσης- δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Η Νέα Αριστερά έχει εγκαίρως αναδείξει το πρόβλημα. Εδώ και έναν χρόνο, μέσω του βουλευτή της Νάσου Ηλιόπουλου, έχουν κατατεθεί δύο κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που επισημαίνουν με σαφήνεια την τραγική υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Προειδοποιήσαμε ότι η έλλειψη προσωπικού, οι ελλιπείς έλεγχοι και η απουσία οργανωμένου σχεδίου πρόληψης δημιουργούν συνθήκες υψηλού κινδύνου. Δυστυχώς, επιβεβαιωνόμαστε με τον πιο επώδυνο τρόπο.

Σήμερα, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου καλούνται να πληρώσουν το τίμημα της κυβερνητικής αδράνειας. Η επιβολή περιοριστικών μέτρων, αν και αναγκαία, έρχεται χωρίς να συνοδεύεται από σαφές και άμεσο σχέδιο οικονομικής στήριξης των πληγέντων. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα βλέπουν το εισόδημά τους να καταρρέει, χωρίς εγγυήσεις αποζημίωσης και χωρίς ουσιαστική στήριξη.

Η προστασία του πρωτογενούς τομέα δεν μπορεί να γίνεται με ευχολόγια και καθυστερημένες αντιδράσεις. Απαιτεί σχέδιο, επάρκεια και πολιτική βούληση – στοιχεία που η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι δεν διαθέτει.

Η Νέα Αριστερά καλεί την κυβέρνηση:

– Να καταρτίσει και να εφαρμόσει ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και διαχείρισης ζωονόσων.

– Να ενισχύσει επειγόντως τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στο Βόρειο Αιγαίο με μόνιμο προσωπικό και επαρκείς πόρους.

– Να προχωρήσει άμεσα σε ταχεία, δίκαιη αποζημίωση των κτηνοτρόφων για την απώλεια του εισοδήματος τους.

– Να διασφαλίσει την επιβίωση της τοπικής παραγωγής και της οικονομίας του νησιού».