Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»

Τους πολιτικούς συντάκτες αποχαιρέτισε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που αναμένεται αύριο, Πέμπτη 19 Μαρτίου, να παραδώσει την έδρα του στη Βουλή μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος, σήμερα Τετάρτη, 18 Μαρτίου, θα ψηφίσει για τον νέο αντιπρόεδρο της Βουλής, θέση που απώλεσε με τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, και αύριο στις 13:00 θα πραγματοποιήσει την τελευταία ομιλία του στην ολομέλεια του κοινοβουλίου.

«Νιώθω σίγουρος γι αυτό που έκανα. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Νομίζω είμαι ψύχραιμος. Σέβομαι τους θεσμούς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αυτό έδειξα. Τώρα κανονικότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα της ζωής μου. 17 χρόνια, από το 2009 εκλέγομαι βουλευτής χωρίς κανένα διάλειμμα», είπε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

Ερωτηθείς αν εγκαταλείπει οριστικώς την πολιτική, επισήμανε πως «θέλω λίγο χρόνο. Δεν μπορώ να σας πω. Όλα έχουν γραφτεί αυτές τις ημέρες. Από ότι πηγαίνω στην κυβέρνηση της ΝΔ, ότι πάω να φτιάξω την κεντροαριστερά με τον Τσίπρα, ότι πάω να γίνω περιφερειάρχης, ότι γυρίζω στο ΠΑΣΟΚ. Δημαρχείο δεν πάω!». Σε ανάλογη ερώτηση για το αν θα ξανά βρεθεί στη Βουλή, απήντησε συνιστώντας «υπομονή».

«Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο»

Για το εάν περίμενε τη διαγραφή είπε ότι «νομίζω το σκεφτόντουσαν. Δεν είμαι εγώ το βασικό πρόβλημα. Το θέμα είναι οι εκλογές. Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, τα πάντα κρίνονται στις εκλογές», ενώ στο ερώτημα για το αν παραμένει μέλος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, παρά τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα, τόνισε ότι δεν γνωρίζει, καθώς δεν έχει ρωτήσει τη Χαριλάου Τρικούπη. «Αυτό πρέπει να ρωτήσετε το κόμμα», ανέφερε.

Όσον αφορά τον αντικαταστάτη του στη Βουλή, Ευάγγελο Γιαννακούρα, υπογράμμισε πως «θα του ευχηθώ. Εάν είχα πρόβλημα ειδικό που λένε δεν θα έδινα την έδρα… Καλή επιτυχία».

Τέλος, για την «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κωνσταντινόπουλος τόνισε πως δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, προβλέποντας, ωστόσο, ότι αν δημιουργηθεί και κατέβει κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα έρθει δεύτερο ή τρίτο στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας.