Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Expla-in 18 Μαρτίου 2026, 22:18
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;

Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

Ελένη Στεργίου
Vita.gr
Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Μία νέα,  ακραία αντιπαράθεση, είδαμε παλι στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια στα υπουργικά έδρανα και το γεγονός ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε να τον βιντεοσκοπεί με το κινητό της. 

Τότε ο υπουργός διαμαρτυρήθηκε έντονα. Ο κ. Γεωργιαδης είπε μεταξύ άλλων με συγχωρείτε κ. πρόεδρε… Να διαγράψει το βίντεο. {…}Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται.

Όπως, όμως, δηκτικά αναφέρει η στήλη «PS» του in: «Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!»

Να θυμίσουμε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτηρισε “αδιάφορο θέμα” το ζήτημα των παρακολουθησεων. Με περισσή κυνικότητα λοιπόν επιχειρήσε να απαξιώσει το μεγάλο αυτό σκάνδαλο που πλήττει τον πυρήνα της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας (Αντ1 16.3.2026) ότι «όποιος κάνει τη δική μου τη δουλειά και πιστεύει ότι κανένας δεν του παρακολουθεί το τηλέφωνο, δεν κάνει γι’ αυτή τη δουλειά. So simple as that. Ξέρετε π.χ. ότι η Apple έχει συμβόλαιο με την αμερικανική κυβέρνηση να δίνει ό,τι έχει το τηλέφωνό σου;». Και συνέχισε: «Τι συζητάμε τώρα ρε παιδιά; Το τηλέφωνο συζητάμε το 2026; έλα τώρα σε παρακαλώ πολύ τώρα. Είναι τελείως αδιάφορο. […] Αδιάφορο θέμα. Τελείως. Μηδέν. Να προσέχεις το τηλέφωνο να μην έχεις τίποτα που έχει σημασία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση».

Ραγδαίες οι αποκαλύψεις για τις υποκλοπές

Κι ενώ το Μέγαρο Μαξίμου θεωρούσε ότι η διεθνής συγκυρία του πολέμου στο Ιράν του επέτρεπε να ανακτήσει τον έλεγχο της επικαιρότητας, η αποκαλυπτική δήλωση του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στο «MEGA Stories», επανέφερε το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο της δημόσιας ατζέντας. 

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της IntellexaΤαλ Ντίλιαν τόνισε στη δήλωση του στο Mega: «Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης. Ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων. Η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών, βαρύνει τις αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν. Ακριβώς όπως ορίζουν τα διεθνή πλαίσια πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού Wassenaar για τον έλεγχο εξαγωγών συμβατικών όπλων και αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, της επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διαδικασίας Pall Mall».

Μια από τις σοβαρότερες πτυχές του σκανδάλου των υποκλοπών με το Predator, είναι ότι το συγκεκριμένο λογισμικό, την περίοδο που ήταν σε χρήση στην Ελλάδα, έλαβε και άδειες εξαγωγής από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για να «ταξιδέψει» από την Αθήνα σε τρίτες χώρες, όπως η Μαδαγασκάρη και το Σουδάν (το οποίο μαστίζεται από έναν από τους βιαιότερους εμφυλίους πολέμους του πλανήτη).

Τι υποστηρίζουν στο Μαξίμου για τις υποκλοπές 

Οι ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων προκάλεσαν έντονη αμηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο, προκειμένου να στηρίξει τη γραμμή του περί «μη κρατικής εμπλοκής» στη χρήση του Predator, επιχειρεί να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου. Δηλαδή το πόρισμα Ζήση, κάνοντας πως δεν βλέπει ότι η επάρκεια της συγκεκριμένης διάταξης αμφισβητείται ουσιαστικά από την ίδια την πρωτόδικη απόφαση στη δίκη για τις υποκλοπές, με τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία πρωτοδικών, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μαξίμου, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, υποστήριξε πως το μόνο που έχει να πει «για την συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι είναι στη Δικαιοσύνη» και ότι «η Δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει μία διάταξη, η οποία είπε δύο πράγματα: Το πρώτο είναι ότι δεν υπήρξε ευθύνη φορέα κρατικού λειτουργού. 

Και το δεύτερο, το οποίο είπε ότι οι τέσσερις ιδιώτες, μεταξύ αυτών και το πρόσωπο για το οποίο με ρωτήσατε, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών».

Πλεύρης: Δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν

Στο στόχαστρο του Predator είχε τεθεί και ο Θάνος Πλεύρης, έχοντας παγιδευτεί τον Μάιο του 2021. Μιλώντας στο MEGA στον απόηχο της αποκαλυπτικής δήλωσης του καταδικασμένου πρωτοδίκως ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου, ο πρώην υπουργός δήλωσε ότι δεν βλέπει εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως «το πολιτικό αγκάθι δεν έχει σχέση με εμπλοκή της κυβέρνησης στην παρακολούθηση. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει και η ίδια η απόφαση δεν αναφέρει πουθενά εμπλοκή της κυβέρνησης». Ακόμη, ανέφερε πως αναλόγως με την πορεία της υπόθεσης ενδέχεται να πραγματοποιήσει και ο ίδιος ενέργειες.

Η διερεύνηση για τις υποκλοπές

Με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας ολοκληρώθηκε ένας κύκλος που αφορά τις υποκλοπές πολιτικών, δημοσιογράφων, στρατιωτικών, εισαγγελέων και κρατικών λειτουργών. Πρόκειται για έναν κύκλο που άνοιξε πριν από τέσσερα χρόνια, όταν έγιναν γνωστές οι παρακολουθήσεις από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών του τότε ευρωβουλευτή και υποψήφιου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.

Η δίκη ολοκληρώθηκε με την καταδίκη και των 4 κατηγορουμένων. Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου βρέθηκαν ένοχοι και το δικαστήριο τους επιδίκασε την ανώτερη των ποινών που είχε το δικαίωμα να επιβάλει. Πέραν αυτού όμως, ίσως η πιο σημαντική εξέλιξη είχε να κάνει με το γεγονός ότι για μια σειρά βάσιμων λόγων το δικαστήριο στέλνει τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνήσει εκ νέου την υπόθεση υπό το πρίσμα αναζήτησης ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων.

Τον Ιούλιο του 2022 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για απόπειρα παγίδευσης του κινητού του. Το ντόμινο των αποκαλύψεων για την υπόθεση οδήγησαν στην παραίτηση του γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, και του επικεφαλής της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα.

Η δημοσιογραφική έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, τον ρόλο της ισραηλινής εταιρείας Intellexa και του λογισμικού παρακολούθησης Predator, οι χειριστές του οποίου έβαλαν στο στόχαστρο αρκετούς κοινούς στόχους με την ΕΥΠ. Με απλά λόγια, σε αρκετές περιπτώσεις, όταν σταματούσε η παρακολούθηση μέσω ΕΥΠ, άρχιζε η παρακολούθηση μέσω Predator.

Μπορεί η δίκη για τις υποκλοπές να τελείωσε, αλλά επί της ουσίας η υπόθεση τώρα… αρχίζει.  Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης μαζί με όλα τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας -και μόνο λίγα ή ασήμαντα δεν είναι- στην εισαγγελία Πρωτοδικών. Εκεί δηλαδή που είχε παραπεμφθεί αρχικά και πριν την αποσπάσει από τα χέρια των εισαγγελέων η κα Αδειλίνη με το πρόσχημα της παραγραφής.

Από το δικαστήριο καταδικάστηκαν οι άνθρωποι που έτρεχαν το σύστημα παρακολούθησης, οι φυσικοί αυτουργοί των υποκλοπών, οι άνθρωποι που είχαν άμεση σχέση με τις εταιρείες που είχαν να κάνουν με τη διαθεση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα μένει να ερευνηθεί ποιοι άλλοι εμπλέκονται στην υπόθεση και πρωτίστως για λογαριασμό τίνος ή ποιων δούλευαν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψει κανείς πως οι 4 κατηγορούμενοι είχαν στήσει όλο αυτό το δίκτυο για να.. περνούν την ώρα τους. Εξάλλου όπως σημείωσε και ο εισαγγελέας Δημήτρης Παυλίδης «είχαν πλήρη συνείδηση των όσων έκαναν», συμπληρώνοντας πως σκοπός τους ήταν το κέρδος. Γι’ αυτό άλλωστε και δεν τους αναγνώρισε ελαφρυντικά, πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο του δικαστηρίου.

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

The Expla-in Project: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν αυξάνει την αντιπαλότητα Ισραήλ – Τουρκίας;
Για την Τουρκία ο στόχος δεν είναι η κατάρρευση του Ιράν ως κράτους, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε προσφυγικές ροές, τρομοκρατία και αναζωπύρωση του Κουρδικού, αντίθετα με το Ισραήλ που θεωρεί το Ιράν υπαρξιακή απειλή.

The Expla-in Project| Πόλεμος, εικόνα και απάτη: Πώς η AI και τα viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση;
Ο πόλεμος και τα fake AI βίντεο μας θυμίζουν ότι η διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το ψεύτικο έχει γίνει δύσκολη. Ποια εργαλεία τσεκάρουν την αυθεντικότητα.

The Expla-in Project: Πώς μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά;
Η κατάσταση στο Ιράν και το ενδεχόμενο παράδοσης της χώρας στο χάος απειλεί την Τουρκία σε πολλαπλά επίπεδα και δεν αποκλείεται αυτό να φέρει προσπάθεια εξαγωγής της κρίσης από την πλευρά της Άγκυρας.

The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία
Οργή με την απουσία χρηματοδότησης. Οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, οι δομές είναι ακατάλληλες- Μιλούν για το μεταναστευτικό στo in δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος των λιμενικών Κρήτης

The Expla-in Project: Πώς η οικονομία του πολέμου συνδέει τις συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία;
Η οικονομία του πολέμου αλλάζει και το παράδειγμα της Ουκρανίας τραβά την προσοχή των χωρών του Κόλπου, δεδομένης της απειλής από το Ιράν στη Μέση Ανατολή και η βιομηχανία όπλων μπαίνει στο επίκεντρο.

The Expla-in Project: Πώς σχετίζεται ο πόλεμος στο Ιράν με τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα;
Πόλεμος στο Ιράν, οι πρόωρες εκλογές και οι πολιτικοί υπολογισμοί. Ποια είναι τα επιχειρήματα εκείνων που τις θέλουν και όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

The Expla-in Project: Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές – Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ
Σημαντικό βήμα προς τη λογοδοσία θεωρεί την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών στη δίκη για τις υποκλοπές, η Άρτεμις Σίφορντ, θύμα διπλής παρακολούθησης - από την ΕΥΠ και το Predator. Μιλώντας στο in εξηγεί πώς παγιδεύτηκε και ποια θα είναι η δικαίωση. «Πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η αλυσίδα ευθυνών: ποιος αποφάσισε, ποιος διευκόλυνε και ποιος γνώριζε», αναφέρει.

The Expla-in Project| Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;
Και ενώ η τιμή της βενζίνης σημαδεύει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για επιβολή πλαφόν στα κέρδη εμπορίας και λιανικής καυσίμων – Τι δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος

The Expla-in Project: Το ντόμινο του Ιράν – Από την Τεχεράνη στην Κύπρο
Οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες με φόντο και τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον Ιράν, μπορεί να επηρεάσουν εμμέσως τα ελληνοτουρκικά και τι ανησυχεί περισσότερο την Τουρκία;

The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση στους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου. Σε μία σειρά από βίντεο, το Expla-in Project θα ξεδιπλώσει τις πτυχές του σκανδάλου. Σε αυτό το μέρος αναλύουμε το προφίλ του.

The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

The Expla-in Project | Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;
Αναποφάσιστοι: Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Με τη βοηθεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, Επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis, το in αναλύει το νέο τοπίο και τη «γκρίζα ζώνη»

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας
Παρά τον αέρα της εκτός έδρας νίκης με 6-1, η Μπάγερν ήταν «τυφώνας» και στη ρεβάνς καθώς διέλυσε την Αταλάντα για δεύτερη φορά και παίζει με την Ρεάλ στους «8» του Champions League

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Ο 27χρονος τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και πέταξαν το μαχαίρι πριν ακινητοποιηθούν - Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου

Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Η Ελλάδα, στον φετινό Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας, καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, και Ουγγαρία. Επίμονες αδυναμίες στον έλεγχο της εξουσίας και στη λειτουργία των θεσμών.

Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Μετά από αστυνομική επιχείρηση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας - Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γαλατασαράι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)
Μπορεί η Νιούκαστλ να ισοφάρισε 2-2, όμως μετά άνοιξαν οι ουρανοί στο «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα έγινε καταιγίδα, το ημίχρονο έληξε 3-2 και μετά σε 16’ πέτυχε τρία γκολ. Το 7-2 στο 72’.

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
O Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που βρίσκεται παντού στο TikTok εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα χρεώνει τους επισκέπτες που θέλουν να εισέλθουν στο γοτθικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

