Μία νέα, ακραία αντιπαράθεση, είδαμε παλι στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια στα υπουργικά έδρανα και το γεγονός ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε να τον βιντεοσκοπεί με το κινητό της.

Τότε ο υπουργός διαμαρτυρήθηκε έντονα. Ο κ. Γεωργιαδης είπε μεταξύ άλλων με συγχωρείτε κ. πρόεδρε… Να διαγράψει το βίντεο. {…}Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται.

Όπως, όμως, δηκτικά αναφέρει η στήλη «PS» του in: «Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!»

Να θυμίσουμε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτηρισε “αδιάφορο θέμα” το ζήτημα των παρακολουθησεων. Με περισσή κυνικότητα λοιπόν επιχειρήσε να απαξιώσει το μεγάλο αυτό σκάνδαλο που πλήττει τον πυρήνα της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας (Αντ1 16.3.2026) ότι «όποιος κάνει τη δική μου τη δουλειά και πιστεύει ότι κανένας δεν του παρακολουθεί το τηλέφωνο, δεν κάνει γι’ αυτή τη δουλειά. So simple as that. Ξέρετε π.χ. ότι η Apple έχει συμβόλαιο με την αμερικανική κυβέρνηση να δίνει ό,τι έχει το τηλέφωνό σου;». Και συνέχισε: «Τι συζητάμε τώρα ρε παιδιά; Το τηλέφωνο συζητάμε το 2026; έλα τώρα σε παρακαλώ πολύ τώρα. Είναι τελείως αδιάφορο. […] Αδιάφορο θέμα. Τελείως. Μηδέν. Να προσέχεις το τηλέφωνο να μην έχεις τίποτα που έχει σημασία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση».

Ραγδαίες οι αποκαλύψεις για τις υποκλοπές

Κι ενώ το Μέγαρο Μαξίμου θεωρούσε ότι η διεθνής συγκυρία του πολέμου στο Ιράν του επέτρεπε να ανακτήσει τον έλεγχο της επικαιρότητας, η αποκαλυπτική δήλωση του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στο «MEGA Stories», επανέφερε το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο της δημόσιας ατζέντας.

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της IntellexaΤαλ Ντίλιαν τόνισε στη δήλωση του στο Mega: «Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης. Ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων. Η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών, βαρύνει τις αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν. Ακριβώς όπως ορίζουν τα διεθνή πλαίσια πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού Wassenaar για τον έλεγχο εξαγωγών συμβατικών όπλων και αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, της επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διαδικασίας Pall Mall».

Μια από τις σοβαρότερες πτυχές του σκανδάλου των υποκλοπών με το Predator, είναι ότι το συγκεκριμένο λογισμικό, την περίοδο που ήταν σε χρήση στην Ελλάδα, έλαβε και άδειες εξαγωγής από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για να «ταξιδέψει» από την Αθήνα σε τρίτες χώρες, όπως η Μαδαγασκάρη και το Σουδάν (το οποίο μαστίζεται από έναν από τους βιαιότερους εμφυλίους πολέμους του πλανήτη).

Τι υποστηρίζουν στο Μαξίμου για τις υποκλοπές

Οι ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων προκάλεσαν έντονη αμηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο, προκειμένου να στηρίξει τη γραμμή του περί «μη κρατικής εμπλοκής» στη χρήση του Predator, επιχειρεί να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου. Δηλαδή το πόρισμα Ζήση, κάνοντας πως δεν βλέπει ότι η επάρκεια της συγκεκριμένης διάταξης αμφισβητείται ουσιαστικά από την ίδια την πρωτόδικη απόφαση στη δίκη για τις υποκλοπές, με τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία πρωτοδικών, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μαξίμου, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, υποστήριξε πως το μόνο που έχει να πει «για την συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι είναι στη Δικαιοσύνη» και ότι «η Δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει μία διάταξη, η οποία είπε δύο πράγματα: Το πρώτο είναι ότι δεν υπήρξε ευθύνη φορέα κρατικού λειτουργού.

Και το δεύτερο, το οποίο είπε ότι οι τέσσερις ιδιώτες, μεταξύ αυτών και το πρόσωπο για το οποίο με ρωτήσατε, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών».

Πλεύρης: Δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν

Στο στόχαστρο του Predator είχε τεθεί και ο Θάνος Πλεύρης, έχοντας παγιδευτεί τον Μάιο του 2021. Μιλώντας στο MEGA στον απόηχο της αποκαλυπτικής δήλωσης του καταδικασμένου πρωτοδίκως ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου, ο πρώην υπουργός δήλωσε ότι δεν βλέπει εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως «το πολιτικό αγκάθι δεν έχει σχέση με εμπλοκή της κυβέρνησης στην παρακολούθηση. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει και η ίδια η απόφαση δεν αναφέρει πουθενά εμπλοκή της κυβέρνησης». Ακόμη, ανέφερε πως αναλόγως με την πορεία της υπόθεσης ενδέχεται να πραγματοποιήσει και ο ίδιος ενέργειες.

Η διερεύνηση για τις υποκλοπές

Με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας ολοκληρώθηκε ένας κύκλος που αφορά τις υποκλοπές πολιτικών, δημοσιογράφων, στρατιωτικών, εισαγγελέων και κρατικών λειτουργών. Πρόκειται για έναν κύκλο που άνοιξε πριν από τέσσερα χρόνια, όταν έγιναν γνωστές οι παρακολουθήσεις από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών του τότε ευρωβουλευτή και υποψήφιου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.

Η δίκη ολοκληρώθηκε με την καταδίκη και των 4 κατηγορουμένων. Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου βρέθηκαν ένοχοι και το δικαστήριο τους επιδίκασε την ανώτερη των ποινών που είχε το δικαίωμα να επιβάλει. Πέραν αυτού όμως, ίσως η πιο σημαντική εξέλιξη είχε να κάνει με το γεγονός ότι για μια σειρά βάσιμων λόγων το δικαστήριο στέλνει τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνήσει εκ νέου την υπόθεση υπό το πρίσμα αναζήτησης ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων.

Τον Ιούλιο του 2022 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για απόπειρα παγίδευσης του κινητού του. Το ντόμινο των αποκαλύψεων για την υπόθεση οδήγησαν στην παραίτηση του γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, και του επικεφαλής της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα. Η δημοσιογραφική έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, τον ρόλο της ισραηλινής εταιρείας Intellexa και του λογισμικού παρακολούθησης Predator, οι χειριστές του οποίου έβαλαν στο στόχαστρο αρκετούς κοινούς στόχους με την ΕΥΠ. Με απλά λόγια, σε αρκετές περιπτώσεις, όταν σταματούσε η παρακολούθηση μέσω ΕΥΠ, άρχιζε η παρακολούθηση μέσω Predator.

Μπορεί η δίκη για τις υποκλοπές να τελείωσε, αλλά επί της ουσίας η υπόθεση τώρα… αρχίζει. Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης μαζί με όλα τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας -και μόνο λίγα ή ασήμαντα δεν είναι- στην εισαγγελία Πρωτοδικών. Εκεί δηλαδή που είχε παραπεμφθεί αρχικά και πριν την αποσπάσει από τα χέρια των εισαγγελέων η κα Αδειλίνη με το πρόσχημα της παραγραφής.

Από το δικαστήριο καταδικάστηκαν οι άνθρωποι που έτρεχαν το σύστημα παρακολούθησης, οι φυσικοί αυτουργοί των υποκλοπών, οι άνθρωποι που είχαν άμεση σχέση με τις εταιρείες που είχαν να κάνουν με τη διαθεση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα μένει να ερευνηθεί ποιοι άλλοι εμπλέκονται στην υπόθεση και πρωτίστως για λογαριασμό τίνος ή ποιων δούλευαν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψει κανείς πως οι 4 κατηγορούμενοι είχαν στήσει όλο αυτό το δίκτυο για να.. περνούν την ώρα τους. Εξάλλου όπως σημείωσε και ο εισαγγελέας Δημήτρης Παυλίδης «είχαν πλήρη συνείδηση των όσων έκαναν», συμπληρώνοντας πως σκοπός τους ήταν το κέρδος. Γι’ αυτό άλλωστε και δεν τους αναγνώρισε ελαφρυντικά, πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο του δικαστηρίου.

