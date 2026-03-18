Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα

Ο πρωινός ουρανός της Τετάρτης 18 Μαρτίου έφερε στους κατοίκους της Αττικής μια γνώριμη, αλλά πάντα εντυπωσιακή εικόνα: αυτοκίνητα, δρόμοι και μπαλκόνια καλύφθηκαν από ένα λεπτό στρώμα λάσπης λόγω της λασποβροχής που έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πολλοί αναρωτήθηκαν πώς μπορούσε αφρικανική σκόνη να φτάσει στην Αττική, ενώ οι άνεμοι στην επιφάνεια ήταν βοριάδες. Την απάντηση έδωσε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, εξηγώντας ότι η ατμόσφαιρα δεν κινείται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα ύψη, κι έτσι η σκόνη μπορεί να μεταφερθεί ακόμη και όταν οι επιφανειακοί άνεμοι έχουν αντίθετη κατεύθυνση.

Διαφορετικοί άνεμοι σε διαφορετικά ύψη

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η αφρικανική σκόνη δεν μεταφέρεται κοντά στο έδαφος, αλλά σε μεγαλύτερα ύψη, συνήθως μεταξύ ενός και τριών χιλιομέτρων. Εκεί, η κυκλοφορία των αερίων μαζών είναι διαφορετική από αυτή που αντιλαμβανόμαστε στην επιφάνεια.

Έτσι, ενώ στην Αττική μπορεί να πνέουν βόρειοι ή βορειοανατολικοί άνεμοι, στα μεσαία στρώματα της τροπόσφαιρας επικρατούν συχνά νότιοι ή νοτιοδυτικοί άνεμοι. Αυτοί οι άνεμοι, που συνδέονται συνήθως με βαρομετρικά χαμηλά στη Μεσόγειο, μεταφέρουν τη σκόνη από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Η ταυτόχρονη ύπαρξη διαφορετικών ρευμάτων αέρα σε διαφορετικά ύψη είναι απολύτως φυσιολογική και εξηγεί γιατί η παρουσία βοριάδων στο έδαφος δεν εμποδίζει τη μεταφορά σκόνης.

Πώς δημιουργείται η λασποβροχή

Η σκόνη που βρίσκεται σε μεγαλύτερα ύψη δεν παραμένει εκεί. Μέσω φυσικών διεργασιών, όπως οι αναταράξεις και οι κατακόρυφες κινήσεις της ατμόσφαιρας, μέρος αυτής μεταφέρεται προς τα χαμηλότερα στρώματα.

Όταν εκδηλώνονται βροχοπτώσεις, τα σταγονίδια της βροχής δεσμεύουν τα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης και τα μεταφέρουν στο έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η λασποβροχή, αφήνοντας πίσω της το χαρακτηριστικό καφετί υπόλειμμα που καλύπτει επιφάνειες.

Το φαινόμενο συνοδεύεται συχνά από μειωμένη ορατότητα και αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, ακόμη και όταν οι άνεμοι στο έδαφος είναι βόρειοι.

Έντονα φαινόμενα σε όλη τη χώρα

Την ίδια ημέρα, σημαντικά καιρικά φαινόμενα καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και του meteo.gr, έως το μεσημέρι της Τετάρτης σημειώθηκαν αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Καταιγίδες εκδηλώθηκαν στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο καθώς και στην Κρήτη, ενώ χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το meteo.gr, τα μεγαλύτερα ημερήσια ύψη βροχής έως τις 14:00 της 18ης Μαρτίου 2026 καταγράφηκαν στα Κουφονήσια με 29,0 mm. Σημαντικές ποσότητες σημειώθηκαν επίσης στην Κερασιά Καρδίτσας (18,6 mm), στο Έλος Χανίων (17,2 mm) και σε περιοχές της Καρδίτσας όπως η Οξυά και το Μουζάκι, όπου οι τιμές ξεπέρασαν τα 16 mm.

Γενικότερα, τα ύψη βροχής στις περισσότερες περιοχές της χώρας κυμάνθηκαν μεταξύ 5 και 20 mm, με τοπικά υψηλότερες τιμές, χωρίς όμως να καταγραφούν ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα άνω των 40 mm.

Οι περισσότερες βροχοπτώσεις εντοπίστηκαν στη δυτική και κεντρική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα ήταν πιο ασθενή.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, τα φαινόμενα επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Αιγαίο και Κρήτη. Οι καταιγίδες επιμένουν κυρίως στα θαλάσσια και νησιωτικά τμήματα, ενώ στα ορεινά συνεχίζονται οι χιονοπτώσεις.

Την Πέμπτη, η κακοκαιρία μετατοπίζεται κυρίως προς τα κεντρικά και νότια. Οι βροχές συνεχίζονται στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ενώ υπάρχει πιθανότητα καταιγίδων στο Νότιο Ιόνιο και στη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Την Παρασκευή, τα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα ανατολικά ηπειρωτικά, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση. Παράλληλα, η θερμοκρασία παραμένει σε χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Πτώση θερμοκρασίας και σταδιακή βελτίωση

Οι ισχυροί βοριάδες που επικρατούν στο Αιγαίο συμβάλλουν σταδιακά στην απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης.

αρότι το κρύο θα παραμείνει αισθητό, τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν όσο πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο.

Η βελτίωση του καιρού θα είναι σταδιακή, με λιγότερες βροχές αλλά διατήρηση των βορείων ανέμων και των χαμηλών θερμοκρασιών.