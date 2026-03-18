Έρχεται αφρικανική σκόνη από τη Λιβύη και την Αίγυπτο – Πού θα πέσουν λασποβροχές

Σε εξέλιξη βρίσκεται φαινόμενο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς την Ελλάδα, προερχόμενο από περιοχές της Βόρειας Αφρικής, όπως η Λιβύη και η Αίγυπτος, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Παρά την παρουσία σκόνης, οι ταυτόχρονες βροχοπτώσεις συμβάλλουν στη μείωση των συγκεντρώσεών της στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα η ποιότητα του αέρα να μην επιβαρύνεται σημαντικά προς το παρόν.

Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να καταγράφονται κυρίως στις 18 και 19 του μήνα. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα η Κρήτη.

Οι βροχές που θα συνοδεύσουν τη μεταφορά σκόνης αναμένεται να προκαλέσουν λασποβροχές. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα εντοπιστούν στα Επτάνησα, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα, ενώ την Πέμπτη θα επηρεαστεί και η κεντρική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Συνιστάται προσοχή σε ευπαθείς ομάδες.