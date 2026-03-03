Κύμα αφρικανικής σκόνης θα σκεπάσει την Αττική – Μέχρι πότε θα διαρκέσει

Κύμα αφρικανικής σκόνης αναμένεται να «σκεπάσει» από την Τετάρτη την Αττική και σταδιακά τις επόμενες μέρες την Ανατολική Μακεδονία και την Ηπειρο.

Το νέο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από την έρημο Σαχάρα επηρεάζει την Ανατολική Μεσόγειο, ως αποτέλεσμα της παρουσίας βαρομετρικού χαμηλού στο Μαρόκο και την Αλγερία.

Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, οι ανοδικοί άνεμοι που συνοδεύουν το σύστημα ανυψώνουν τα σωματίδια σκόνης σε μεγάλα ύψη, ενώ οι δυτικοί άνεμοι τα μεταφέρουν προς την περιοχή μας.

Το φαινόμενο επηρεάζει τη χώρα μας από σήμερα, προσεγγίζοντας αρχικά από τα βόρεια και βορειοδυτικά, και στη συνέχεια θα επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη την επικράτεια.

Το πλούμιο σκόνης εντοπίζεται κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Οι επιδράσεις του φαινομένου θα περιοριστούν κυρίως σε ελαφριά σκίαση της ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με τη νεφοκάλυψη που θα το συνοδεύει.

Παράλληλα, αναμένεται ελαφριά επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, την Ανατολική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Το επεισόδιο εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως και το τέλος της εβδομάδας.

Οδηγίες προστασίας

Είναι σημαντικό οι πολίτες και ειδικότερα εκείνοι με αναπνευστικά προβλήματα, να λαμβάνουν προφυλάξεις κατά τη διάρκεια περιόδων με αυξημένα επίπεδα αφρικανικής σκόνης.

-Μείνετε ενημερωμένοι. Παρακολουθήστε τις αναφορές για την ποιότητα του αέρα και τις μετεωρολογικές προβλέψεις για να γνωρίζετε πότε τα επίπεδα αφρικανικής σκόνης αναμένεται να είναι υψηλά.

-Περιορίστε τις υπαίθριες δραστηριότητες. Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε να περάσετε εκτεταμένες χρονικές περιόδους σε εξωτερικούς χώρους, όταν τα επίπεδα σκόνης είναι υψηλά, ειδικά κατά τη διάρκεια των ημερών με άνεμο, όπου τα σωματίδια είναι πιο πιθανό να αιωρούνται στον αέρα.

-Κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες. Ενώ γενικά πρέπει να αερίζονται οι κατοικίες και οι εργασιακοί χώροι, στις περιόδους έξαρσης της αφρικανικής σκόνης, αερίστε λίγο το πρωί και στη συνέχεια κρατήστε τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά για να αποτρέψετε την είσοδο σωματιδίων σκόνης στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας σας. Αν διαθέτετε, χρησιμοποιήστε καθαριστές αέρα ή φίλτρα για να βελτιώσετε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

-Χρησιμοποιήστε μάσκες. Όταν βγαίνετε έξω, ειδικά σε συνθήκες σκόνης, σκεφθείτε να φοράτε μάσκα για να μειώσετε την εισπνοή σωματιδίων σκόνης.

-Μείνετε ενυδατωμένοι. Πίνετε άφθονο νερό.