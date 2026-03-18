Γιορτή σήμερα 18 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα 18 Μαρτίου και πολλοί αναζητούν ποια ονόματα έχουν την τιμητική τους.

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα

Σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο που ισχύει στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη ημέρα δεν περιλαμβάνει κάποια ευρέως γνωστή ή διαδεδομένη ονομαστική εορτή.

Ωστόσο, στο εξωτερικό η ημερομηνία συνδέεται με τον Άγιο Εδουάρδο, γεγονός που οδηγεί αρκετούς στο ερώτημα αν γιορτάζουν και στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ονόματα.

Γιορτάζουν σήμερα τα ονόματα Εδουάρδος και Έντυ;

Τα ονόματα Εδουάρδος, Έντουαρντ και Έντυ δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο ορθόδοξο εορτολόγιο της Ελλάδας.

Στην πράξη, όσοι φέρουν αυτά τα ονόματα μπορεί:

να επιλέγουν να γιορτάζουν στις 18 Μαρτίου (λόγω διεθνούς αναφοράς στον Άγιο Edward)

να γιορτάζουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων

ή να μην έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία εορτής

Έτσι, δεν υπάρχει καθιερωμένη ελληνική ονομαστική γιορτή για τα συγκεκριμένα ονόματα.

Ποιος ήταν ο Άγιος Εδουάρδος

Ο Άγιος Εδουάρδος ήταν υιός του βασιλιά της Αγγλίας Έντγκαρ και έζησε τον 10ο αιώνα. Αν και κατείχε υψηλό αξίωμα, ξεχώριζε για την ευσέβεια, την αγνότητα και τον ενάρετο χαρακτήρα του.

Η βασιλεία του διήρκεσε μόλις τρία χρόνια, καθώς δολοφονήθηκε το 978 μ.Χ., πιθανότατα έπειτα από συνωμοσία στην οποία φέρεται να εμπλεκόταν η μητριά του, Ελφρίδα.

Σύμφωνα με την παράδοση, ενταφιάστηκε αρχικά σε άγνωστο σημείο. Αργότερα όμως το λείψανό του βρέθηκε άφθαρτο, με θαυμαστό τρόπο, καθώς ένα ουράνιο φως φώτιζε το σημείο της ταφής του.

Σήμερα, το λείψανο του Αγίου Εδουάρδου φυλάσσεται από Ορθόδοξους Ρώσους μοναχούς της Διασποράς, σε μονή κοντά στο Λονδίνο.

