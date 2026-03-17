Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος
Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει στο αφήγημα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ασφαλή και με τη συμβολή των ΗΠΑ τα πλοία άρχισαν να διασχίζουν τη θαλάσσια οδό
Πετρελαιοφόρα διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ και οι ενέργειες του Ιράν να περιορίσει ασφυκτικά την κυκλοφορία μέσω της ναυτιλιακής οδού δεν έχουν βλάψει την οικονομία των ΗΠΑ, δήλωσε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος, επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σε εβδομάδες, όχι σε μήνες.
«Ήδη, βλέπετε πετρελαιοφόρα σε μικρή ροή να αρχίζουν να διασχίζουν τα Στενά και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημάδι του πόσο λίγο Ιράν έχει μείνει», είπε ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, στο CNBC.
Ο Αμερικανός αξιωματούχος προσέθεσε πως «είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα τελειώσει σε μικρό χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια θα υπάρξει αντίκτυπος στις τιμές όταν αυτό τελειώσει σε μερικές εβδομάδες, καθώς τα πλοία θα καταφέρνουν να φτάνουν στα διυλιστήρια».
Σημείωσε ότι υπάρχει ανησυχία πως η Ασία μπορεί να μην εξάγει τόσο πολύ διυλισμένο πετρέλαιο στις ΗΠΑ για να διαχειριστεί μια μείωση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή.
«Ελπίζω ότι οι Κινέζοι θα εκφράσουν κάποια ευγνωμοσύνη»
«Βλέπουμε κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να το αποσύρουν, για να βεβαιωθούν ότι έχουν αρκετή ενέργεια για τους εαυτούς τους. Και έχουμε ένα σχέδιο για αυτό», όπως είπε.
Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε χθες, Δευτέρα, τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, για να επικεντρωθεί στον πόλεμο στο Ιράν, ενώ ο Χάσετ τόνισε πως η δράση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι προς το συμφέρον της Κίνας.
«Αυτή είναι μια περίπτωση όπου οι στόχοι και των δύο χωρών ευθυγραμμίζονται, ότι θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, μια σταθερή παγκόσμια αγορά πετρελαίου», σημείωσε, καταλήγοντας πως «όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κάτι που θα συμβεί σύντομα, είμαι σίγουρος ότι θα συναντηθούν και θα έχουν πολλά να συζητήσουν, και ελπίζω ότι οι Κινέζοι θα εκφράσουν κάποια ευγνωμοσύνη».
