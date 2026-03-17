17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 16:04

Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει στο αφήγημα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ασφαλή και με τη συμβολή των ΗΠΑ τα πλοία άρχισαν να διασχίζουν τη θαλάσσια οδό

Πετρελαιοφόρα διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ και οι ενέργειες του Ιράν να περιορίσει ασφυκτικά την κυκλοφορία μέσω της ναυτιλιακής οδού δεν έχουν βλάψει την οικονομία των ΗΠΑ, δήλωσε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος, επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σε εβδομάδες, όχι σε μήνες.

«Ήδη, βλέπετε πετρελαιοφόρα σε μικρή ροή να αρχίζουν να διασχίζουν τα Στενά και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημάδι του πόσο λίγο Ιράν έχει μείνει», είπε ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, στο CNBC.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος προσέθεσε πως «είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα τελειώσει σε μικρό χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια θα υπάρξει αντίκτυπος στις τιμές όταν αυτό τελειώσει σε μερικές εβδομάδες, καθώς τα πλοία θα καταφέρνουν να φτάνουν στα διυλιστήρια».

Σημείωσε ότι υπάρχει ανησυχία πως η Ασία μπορεί να μην εξάγει τόσο πολύ διυλισμένο πετρέλαιο στις ΗΠΑ για να διαχειριστεί μια μείωση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή.

«Ελπίζω ότι οι Κινέζοι θα εκφράσουν κάποια ευγνωμοσύνη»

«Βλέπουμε κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να το αποσύρουν, για να βεβαιωθούν ότι έχουν αρκετή ενέργεια για τους εαυτούς τους. Και έχουμε ένα σχέδιο για αυτό», όπως είπε.

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε χθες, Δευτέρα, τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, για να επικεντρωθεί στον πόλεμο στο Ιράν, ενώ ο Χάσετ τόνισε πως η δράση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι προς το συμφέρον της Κίνας.

«Αυτή είναι μια περίπτωση όπου οι στόχοι και των δύο χωρών ευθυγραμμίζονται, ότι θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, μια σταθερή παγκόσμια αγορά πετρελαίου», σημείωσε, καταλήγοντας πως «όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κάτι που θα συμβεί σύντομα, είμαι σίγουρος ότι θα συναντηθούν και θα έχουν πολλά να συζητήσουν, και ελπίζω ότι οι Κινέζοι θα εκφράσουν κάποια ευγνωμοσύνη».

Εντυπωσιακή εισαγωγή της Capital Tankers στο Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί

Νετανιάχου: H στιγμή που δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί
Κόσμος 17.03.26

H στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ιράν: Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ – Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;
Αχαρτογράφητα νερά 17.03.26

Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ - Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;

Η άρνηση των συμμάχων των ΗΠΑ να ακολουθήσουν τον Τραμπ στο μετέωρο βήμα στα Στενά του Ορμούζ στενεύει τα περιθώρια ελιγμών για την Ουάσιγκτον

ΗΠΑ: Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ – Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης
Κόσμος 17.03.26

Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ - Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης ΗΠΑ

Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί – Κανένα σχόλιο από το Ιράν προς το παρόν
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί – Κανένα σχόλιο από το Ιράν προς το παρόν

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Ενόψει εκλογών 17.03.26

Βρέχει παράνομα βίντεο με περιστατικά διαφθοράς στη Σλοβενία

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση
Ελλάδα 17.03.26

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Από τις 06:00 17.03.26

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας των ιδιοκτητών ταξί αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
Σεισμική δόνηση 17.03.26

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πως η σεισμική δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα περί μη εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως τα άλλα κόμματα «θέλουν μόνο να μας διώξουν» και πως η ΝΔ παραμένει η μόνη που έχει πρόγραμμα

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Επιτροπή Διεύρυνσης 17.03.26

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

«Δεν επενδύουμε στα συνθήματα. Δεν επενδύουμε στη διχόνοια. Δεν επενδύουμε στη στυγνή προπαγάνδα. Αυτά τα εργαλεία ανήκουν σε άλλους», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα
Money 17.03.26

Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα

Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Τρομερά Πλάσματα, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις παραδέχεται ότι ήταν ένα project που το έκαναν όλοι μόνο για τα λεφτά.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

