Σπέτσες: Σε τροχιά υλοποίησης το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης
Παρουσιάστηκε η μελέτη για το νέο Ναυτικό Μουσείο Σπετσών. Το όραμα της δημοτικής Αρχής για έναν ζωντανό χώρο ιστορίας και μνήμης.
- Απολογείται σήμερα ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη
- Τσουνάμι αντιγραφής με ΑΙ στα πανεπιστήμια – Σε κρίση η αξιολόγηση των φοιτητών
- Βροχερός ο καιρός την Τρίτη σε όλη τη χώρα – Τι θα γίνει στην Αττική
- Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία
Στις 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις Σπέτσες η παρουσίαση της Μουσειολογικής και Μουσειογραφικής Μελέτης για τη δημιουργία του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Σπετσών.
Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, έπειτα από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής προς κατοίκους και φίλους του νησιού. Το μουσείο προβλέπεται να στεγαστεί στο κτήριο της Καγκελαρίας, πρώην Λιμεναρχείο.
Κατά την παρουσίαση, η ομάδα που εκπονεί τη μελέτη ανέπτυξε τη βασική φιλοσοφία του εγχειρήματος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα αναδεικνύεται η ναυτική ιστορία του νησιού, μέσα από μια σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση.
Χώρος γνώσης και μνήμης
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ναυτικής παράδοσης των Σπετσών και στη σύνδεσή της με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, καθώς και στη στόχευση το μουσείο να λειτουργήσει ως χώρος γνώσης και μνήμης.
Παράλληλα, απευθύνθηκε πρόσκληση προς τους κατοίκους που διαθέτουν αντικείμενα σχετικά με τη ναυτική ιστορία του νησιού, να συμβάλουν —εφόσον το επιθυμούν— στη διαμόρφωση των συλλογών του.
Η δημιουργία του μουσείου εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού και τη διατήρηση της τοπικής ιστορικής κληρονομιάς.
*φωτογραφία αρχείου
- Euroleague: Sold out και τα εισιτήρια της τρίτης φάσης πώλησης για το Final Four στο ΟΑΚΑ
- Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αγία Κυριακή Ιωαννίνων
- Ναύπλιο: Νεκρός 46χρονος μετά από τσίμπημα μέλισσας
- Σενάριο για Παναθηναϊκό και Παγιόλα (vids)
- «Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας
- Markos by Night: Ο Μάρκος Σεφερλής επιστρέφει το Σάββατο με την παράσταση 20 Χρόνια Δελφινάριο
- 28ο ΦΝΘ: Οι νικητές των βραβείων – ποια ταίνια μπαίνει στη λίστα των Όσκαρ
