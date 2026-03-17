Σπέτσες: Σε τροχιά υλοποίησης το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης

Στις 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις Σπέτσες η παρουσίαση της Μουσειολογικής και Μουσειογραφικής Μελέτης για τη δημιουργία του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Σπετσών.

Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, έπειτα από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής προς κατοίκους και φίλους του νησιού. Το μουσείο προβλέπεται να στεγαστεί στο κτήριο της Καγκελαρίας, πρώην Λιμεναρχείο.

Κατά την παρουσίαση, η ομάδα που εκπονεί τη μελέτη ανέπτυξε τη βασική φιλοσοφία του εγχειρήματος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα αναδεικνύεται η ναυτική ιστορία του νησιού, μέσα από μια σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση.

Χώρος γνώσης και μνήμης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ναυτικής παράδοσης των Σπετσών και στη σύνδεσή της με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, καθώς και στη στόχευση το μουσείο να λειτουργήσει ως χώρος γνώσης και μνήμης.

Παράλληλα, απευθύνθηκε πρόσκληση προς τους κατοίκους που διαθέτουν αντικείμενα σχετικά με τη ναυτική ιστορία του νησιού, να συμβάλουν —εφόσον το επιθυμούν— στη διαμόρφωση των συλλογών του.

Η δημιουργία του μουσείου εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού και τη διατήρηση της τοπικής ιστορικής κληρονομιάς.

*φωτογραφία αρχείου