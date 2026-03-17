Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Σπέτσες: Σε τροχιά υλοποίησης το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης
Αυτοδιοίκηση 17 Μαρτίου 2026, 13:42

Παρουσιάστηκε η μελέτη για το νέο Ναυτικό Μουσείο Σπετσών. Το όραμα της δημοτικής Αρχής για έναν ζωντανό χώρο ιστορίας και μνήμης.

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Στις 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις Σπέτσες η παρουσίαση της Μουσειολογικής και Μουσειογραφικής Μελέτης για τη δημιουργία του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Σπετσών.

Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, έπειτα από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής προς κατοίκους και φίλους του νησιού. Το μουσείο προβλέπεται να στεγαστεί στο κτήριο της Καγκελαρίας, πρώην Λιμεναρχείο.

Κατά την παρουσίαση, η ομάδα που εκπονεί τη μελέτη ανέπτυξε τη βασική φιλοσοφία του εγχειρήματος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα αναδεικνύεται η ναυτική ιστορία του νησιού, μέσα από μια σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση.

Χώρος γνώσης και μνήμης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ναυτικής παράδοσης των Σπετσών και στη σύνδεσή της με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, καθώς και στη στόχευση το μουσείο να λειτουργήσει ως χώρος γνώσης και μνήμης.

Παράλληλα, απευθύνθηκε πρόσκληση προς τους κατοίκους που διαθέτουν αντικείμενα σχετικά με τη ναυτική ιστορία του νησιού, να συμβάλουν —εφόσον το επιθυμούν— στη διαμόρφωση των συλλογών του.

Η δημιουργία του μουσείου εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού και τη διατήρηση της τοπικής ιστορικής κληρονομιάς.

*φωτογραφία αρχείου

Eurobank Equities: Το εγχειρίδιο του ενεργειακού σοκ

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί

Ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Τα ζητούμενα 17.03.26

Σημαντικά θέματα που τέθηκαν από τον περιφερειάρχη Φάνη Σπανό αφορούσαν την προστασία της Πολιτικής Συνοχής και των περιφερειακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ στη νέα προγραμματική περίοδο, η προσιτή στέγαση.

50 εκ. Ευρώ για το 2026 από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της χώρας για δράσεις πυροπροστασίας
Πρόληψη 17.03.26

Χρηματοδότηση ύψους 50 εκ. ευρώ, διατίθεται από το ΥΠΕΣ με απόφαση του Υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου προς τους Δήμους και τους Συνδέσμους τους για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας το 2026.

Καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας για αδέσποτα ζώα συντροφιάς δημιουργείται στο Δήμο Μαλεβιζίου
Φροντίδα 16.03.26

Προβλέπεται η δημιουργία 40 ειδικών οικίσκων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και η διαμόρφωση κτιρίου διοίκησης και ενός πλήρως εξοπλισμένου κτηνιατρείου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών
Αυτοδιοίκηση 16.03.26

Χάρης Δούκας: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο».

Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής
Αυτοδιοίκηση 13.03.26

«Χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε, άμεσα, για ακόμα μια φορά, στο πλευρό των συνδημοτών μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με αφορμή την επιχείρηση διάσωσης του ηλικιωμένου.

Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά
Σημεία αναφοράς 12.03.26

Πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Βασιλείου που στηρίζει τα παραδοσιακά καφενεία στους μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης.

Χρήστος Ράπτης
«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  
Πολιτική 17.03.26

«Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας. 

Ένας μη σωφρονιστικός φεμινισμός
Πέραν της καταστολής 17.03.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι ο φεμινισμός δεν χρειάζεται να συμβάλει στην εντεινόμενη αυταρχική θωράκιση

Παναγιώτης Σωτήρης
Να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες στα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

«Πολιτική απάντηση» ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για το σκάνδαλο των υποκλοπών όσο και για αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «ευθύνες υπουργών που δεν θα διερευνηθούν ποτέ, με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας»

«Γιατί αυτή και όχι εγώ;» Η Τζέιν Φόντα αμφισβητεί τη Στρέιζαντ στα Όσκαρ, διεκδικεί τον Ρέντφορντ
«Θέλω να μάθω το λόγο» 17.03.26

Απρόσμενη κόντρα ξέσπασε στον απόηχο της 98ης τελετής των βραβείων Όσκαρ, με την Τζέιν Φόντα να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή της Μπάρμπρα Στρέιζαντ να ηγηθεί του αφιερώματος στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε η συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα – Εξαγοράσιμη η ποινή της
Στη Θεσσαλονίκη 17.03.26

Η 23χρονη επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο, το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 21 ετών φοιτήτρια Έμμα, το Νοέμβριο του 2022, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Θεατής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας η κυβέρνηση – Γενικόλογες υποσχέσεις Χατζηδάκη για μέτρα στήριξης
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

«Θα πρόκειται για στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις. Όλα μελετώνται, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια», δήλωσε ο Κωστής για την προοπτική λήψης μέτρων στήριξης των πολιτών κατά της ακρίβειας

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

