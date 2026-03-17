Ρόδος: Ξεκίνησε η απομάκρυνση των ανενεργών καρτοτηλεφώνων

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Ρόδο η απομάκρυνση ανενεργών καρτοτηλεφώνων από κεντρικά σημεία της πόλης, στο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

«Για χρόνια παρέμεναν εγκαταλελειμμένα, επιβαρύνοντας την εικόνα της πόλης και δημιουργώντας εμπόδια σε πεζούς και άτομα με αναπηρία» τονίζει στην σχετική ανάρτηση μεταξύ άλλων ο Δήμος Ρόδου.

Η αποξήλωση ξεκίνησε έπειτα από αιτήματα πολιτών και με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Δήμου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εργασίες θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και σε άλλα σημεία του νησιού.

Όπως επισημαίνεται στόχος των παρεμβάσεων είναι η απελευθέρωση κοινόχρηστων χώρων, η ενίσχυση της προσβασιμότητας και η απομάκρυνση εικόνων εγκατάλειψης από τον δημόσιο χώρο.

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, Γιώργος Βαρέλης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η παρέμβαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για μια πιο λειτουργική και σύγχρονη πόλη, με έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών και την εικόνα της Ρόδου.