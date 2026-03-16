16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Καινοτόμες λύσεις για την ψηφιακή ευημερία: Οι μαθητές και οι μαθήτριες που αξιοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο φροντίδας
Τα Νέα της Αγοράς 16 Μαρτίου 2026, 15:32

Καινοτόμες λύσεις για την ψηφιακή ευημερία: Οι μαθητές και οι μαθήτριες που αξιοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο φροντίδας

To Generation Next είναι ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone

Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των νέων, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η πρόσβαση στα ψηφιακά εργαλεία, αλλά κυρίως η αξιοποίησή τους με τρόπο που ενισχύει την ευημερία και την ποιότητα ζωής. Με αυτή τη φιλοσοφία, το Ίδρυμα Vodafone συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση και την καινοτομία μέσω του προγράμματος Generation Next, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά τη δημιουργικότητα και τη δυναμική των μαθητών και των μαθητριών της χώρας.

Ο 9ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 80 μαθητικές ομάδες γυμνασίου από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με κεντρική θεματική «Η τεχνολογία ως σύμμαχος: Η ψηφιακή ευημερία μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας», οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν λύσεις που απαντούν σε πραγματικές προκλήσεις της καθημερινότητας, αξιοποιώντας εργαλεία προγραμματισμού, τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργικής μηχανικής.

Οι ιδέες που παρουσιάστηκαν αποδεικνύουν ότι η νέα γενιά δεν περιορίζεται απλώς στη χρήση της τεχνολογίας, αλλά μπορεί να τη μετατρέψει σε εργαλείο επίλυσης προβλημάτων, ενισχύοντας παράλληλα την ισορροπημένη και υγιή ψηφιακή ζωή.

Τεχνητή νοημοσύνη για καλύτερη συγκέντρωση

Την πρώτη θέση κατέκτησε η ομάδα από τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανίων Κρήτης, η οποία ανέπτυξε τη λύση CALMify AI. Πρόκειται για μια «έξυπνη» συσκευή που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσει τη συγκέντρωση των μαθητών κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Η συσκευή εντοπίζει σημάδια άγχους, όπως αλλαγές στη στάση του σώματος ή στις εκφράσεις του προσώπου, και ενεργοποιεί αυτόματα εξατομικευμένη χαλαρωτική μουσική χωρίς να διακόπτει τη δραστηριότητα του χρήστη. Με τη χρήση κάμερας AI, μικροελεγκτή, δημιουργικού προγραμματισμού και 3D σχεδιασμού, το CALMify AI δημιουργεί ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον που βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να διαχειριστούν το άγχος τους και να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους.

Η ομάδα που δημιούργησε τη λύση θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό τελικό του Skills Upload Jr Challenge, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου με έπαθλο ένα 3ήμερο ταξίδι εκπαιδευτικής εμπειρίας στο Λονδίνο.

Έξυπνες λύσεις για υγιείς ψηφιακές συνήθειες

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η ομάδα από το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης με τη λύση Micro-Posture, ένα σύστημα που αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα σύγχρονο πρόβλημα: την κακή στάση σώματος και τη σωματική καταπόνηση που προκαλεί η πολύωρη χρήση οθονών.

Το σύστημα αποτελείται από δύο συσκευές με micro:bit. Η πρώτη είναι φορητή και παρακολουθεί τη θέση του αυχένα, ειδοποιώντας τον χρήστη όταν χρειάζεται διόρθωση. Η δεύτερη τοποθετείται στο γραφείο και ελέγχει την απόσταση από την οθόνη, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει διαλείμματα και απλές ασκήσεις. Με άμεση ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, το Micro-Posture βοηθά τους νέους να υιοθετήσουν σταδιακά πιο υγιείς ψηφιακές συνήθειες.

Προστατεύοντας την υγεία των ματιών

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η ομάδα από το κέντρο εκπαιδευτικής ρομποτικής EduRobots στην Ιεράπετρα Κρήτης, η οποία παρουσίασε το EyeBlink Tracker. Η λύση αυτή εστιάζει στην κόπωση των ματιών που προκαλείται από τη συνεχή έκθεση σε οθόνες.

Η συσκευή καταγράφει τον ρυθμό βλεφαρισμών του χρήστη μέσω αισθητήρα και τον συγκρίνει με τον φυσιολογικό ρυθμό. Όταν εντοπίζεται σημαντική μείωση, υπενθυμίζει στον χρήστη να κάνει διάλειμμα, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της καταπόνησης των ματιών και στη συνειδητή διαχείριση του χρόνου οθόνης.

Οι τρεις πρώτες ομάδες θα λάβουν ως έπαθλα τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, όπως laptops, βιονικά ρομπότ και smart watches, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν να δημιουργούν και να καινοτομούν.

Με πρωτοβουλίες όπως το Generation Next, το Ίδρυμα Vodafone επενδύει ουσιαστικά στις ψηφιακές δεξιότητες της νέας γενιάς, ενθαρρύνοντας τους μαθητές και τις μαθήτριες να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε λύσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Σχετικά με το πρόγραμμα Generation Next

To Generation Next είναι ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone και μέρος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας SkillsUploadJr που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην STEM εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες σε μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς από όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr, μετρά περισσότερους από 148.000 ωφελούμενους και 1.042 καινοτόμα projects μαθητών/μαθητριών. Μέσα από το Generation Next, μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να πειραματιστούν με τα ψηφιακά εργαλεία, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο αύριο για όλους. Από τον Σεπτέμβριο 2025 είναι διαθέσιμη και μια νέα εκπαιδευτική ενότητα για το Digital Wellbeing, η οποία προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό για την ασφαλή, συνειδητή και δημιουργική χρήση των ψηφιακών μέσων.

Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Μέση Ανατολή: Τα νέα ρίσκα για την Ελλάδα από ένα γεωπολιτικό σοκ

Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Ιράν: Η στάση των γειτονικών χωρών πρέπει να αποσαφηνιστεί άμεσα

Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson
Η κινηματογραφική χρονιά κορυφώνεται με τη μεγάλη βραδιά των 98ων Βραβείων Όσκαρ, όπου οι κορυφαίες παραγωγές και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ διεκδικούν τα πολυπόθητα αγαλματίδια

Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)
Μια συζήτηση γεμάτη αναμνήσεις, παρασκήνιο και σκέψεις για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μέσα από την οπτική ενός ανθρώπου που υπήρξε πρωταγωνιστής σε μία από τις πιο χρυσές εποχές της Εθνικής

H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI
Η πρώτη στρατηγική εξαγορά της εταιρείας στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των καινοτόμων προϊόντων της, με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV
Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς

Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1
Η TUDOR συνεχίζει για 3η χρονιά τη συνεργασία της με την ομάδα Visa Cash App Racing Bulls, ενισχύοντας την παρουσία της στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη Formula 1, για τη σεζόν του 2026

Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει
Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν όλες ίδιες. Ξεκινούν νωρίς, με βιασύνη, με reminders στο κινητό, με σκέψεις που τρέχουν πριν ακόμη φτάσουμε στη δουλειά. Μια καθημερινότητα που μοιράζονται πολλές γυναίκες που ισορροπούν ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους.

Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της Euroleague. Ντέρμπι αιωνίων με τεράστια σημασία τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχολογία των δύο ομάδ

Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών
Η πρωτοβουλία της αγγλικής ομοσπονδίας που αποδεικνύει πως τα παιδιά δεν θέλουν φωνές και παρατηρήσεις από γονείς και προπονητές στην διάρκεια των αγώνων

Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα
Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου
Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
Ειδική εξόρμηση πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι σήμερα το πρωί διενεργώντας περισσότερους από 25.600 ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές
«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου
Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη ως μαθητής
Ανάρτηση που συγκλονίζει από καθηγητή στο σχολείο στο οποίο φοιτούσε ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες στο περιστατικό της Καλαμαριάς.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες
«Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο», είπε ο Πολ Τόμας Άντερσον κατά τη διάρκεια της απονομής του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς
Κάποτε ο ύμνος του περιπτέρου ήταν το «Ένα λεπτό περιπτερά» του Διονυσίου. Σήμερα, φούρνοι, περίπτερα, μικρομάγαζα τραγουδάνε το μεταπολεμικό σουξέ του Σουγιούλ «Σβήστε με απ'τον χάρτη».

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;
Μία αναλυτική καταγραφή, ημέρα προς ημέρα, χιλιάδων επιθέσεων, που απεικονίζει τους στόχους που χτυπήθηκαν στο Ιράν, το Ισραήλ και τη γύρω περιοχή

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» του Τραμπ – Λέει ότι νίκησε αλλά ζητά βοήθεια από φίλους και εχθρούς
Δεν βρίσκει ανταπόκριση το αίτημα Τραμπ σε συμμάχους και μη για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ - Η ανακήρυξη νίκης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η κλιμάκωση μπορεί να φέρει χάος

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Μεγάλη Βρετανία: Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν
Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
Ο Παναγιώτης Αραμπατζής και η σύζυγός του, Σωτηρία, μετανάστες για πολλά χρόνια στη Γερμανία εργάστηκαν σκληρά και συγκέντρωσαν τις οικονομίες τους, τις οποίες σκέφτηκαν να αφήσουν στον τόπο τους για να βοηθήσουν τους συντοπίτες τους

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

