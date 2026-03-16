Μια νύχτα μόνο: Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο

Το 52ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο

Μετά τη σύγκρουση που είχε ο Οδυσσέας με την Αρετή που τον κατηγορεί ότι ευθύνεται για τον ξυλοδαρμό της Ευθυμίου, αποφασίζει να καταθέσει τα όπλα, δίνοντας χώρο και το ελεύθερο στον Σταύρο να τη διεκδικήσει. Ο Σταύρος όμως καταλαβαίνει ότι η Ελένη είναι αυτή που τον αγαπά πραγματικά. Παράλληλα, οι υποψίες του Πωλ για τη Μιρέλλα φουντώνουν και αποφασίζει να την έχει σε στενή παρακολούθηση, περιμένοντας να κάνει το πρώτο λάθος. Ο Νταγιάννος θα αναλάβει να ανακαλύψει ποιος βρίσκεται πίσω από το ατύχημα της Μίνας και θα βρεθεί απέναντι στον Μπακύρα, ενώ ο Άλκης μπλέκει όλο και πιο βαθιά στα δίχτυα του υποκόσμου. Η Ευθυμίου, νιώθοντας ότι η ζωή της απειλείται, στέλνει μήνυμα στην Αρετή…

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

#MiaNyxtaMono

