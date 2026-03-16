Έχω παιδιά: Μαθήματα ψυχραιμίας
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς Έχω παιδιά. Απόψε, στις 20.50, στο MEGA.
- Απολογείται σήμερα ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα
- Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού
- Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά
- Ε-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε «ταμείο» από σήμερα έως και την Παρασκευή
Ο πιο ανατρεπτικός «οδηγός επιβίωσης» για γονείς, η κωμική σειρά «Έχω παιδιά», επιστρέφει στο MEGA απόψε στις 20:50.
Πόσο εύκολο είναι να διατηρήσει ένας γονιός την ψυχραιμία του –και την ακεραιότητά του– όταν αφήνει για πρώτη φορά το παιδί μόνο στο σπίτι;
Το «Έχω παιδιά» αποδεικνύει για άλλη μια εβδομάδα πως οι πιο συχνές αγωνίες των γονιών εκεί έξω μπορούν να μεταμορφωθούν στην πιο ανατρεπτική κωμωδία της ελληνικής τηλεόρασης.
Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:
Επεισόδιο 15 – «Εμπιστοσύνη»
Η μεγάλη στιγμή έφτασε: ο Τάσος μένει για πρώτη φορά μόνος στο σπίτι. Η Σάρα, παρότι σε κατάσταση πανικού, επιστρατεύει όλη της την ψυχραιμία για να του δείξει εμπιστοσύνη. Παράλληλα, ο Σταύρος αποφασίζει να κάνει ένα ριζικό «rebranding» στην εμφάνισή του, ξεκινώντας φυσικά από τα ρούχα. Ο κυρ Στέλιος πείθεται από έναν φίλο να δείξει περισσότερη στοργή στον γιο του Μιχάλη, αλλά μάλλον δεν είναι πολύ καλός στα λόγια…ούτε στις πράξεις!
Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτση
Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
- Έχω παιδιά: Μαθήματα ψυχραιμίας
- Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
- O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
- Χωρίς φάρμακα: Οι καρκινοπαθείς στη Μέση Ανατολή κινδυνεύουν – Ενναλακτικές οδούς αναζητούν οι βιομηχανίες
- Χρυσά Βατόμουρα: Η «μαύρη νύχτα» των φαβορί
- Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα
- Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
- Το Αργοστόλι ανοίγει τα μονοπάτια του στους πεζοπόρους
