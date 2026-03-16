Χρυσά Βατόμουρα: Η «μαύρη νύχτα» των φαβορί

Το βράδυ της 15ης Μαρτίου όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο Dolby Theater του Λος Άντζελες, καθώς θα βραβεύονταν οι κορυφαίοι της 7ης Τέχνης. Τα βραβεία Όσκαρ ήταν η γιορτή του περίμενε όλο το Χόλιγουντ από τότε που μπήκε το 2026. Ωστόσο, περίπου 24 ώρες νωρίτερα, για λίγη ώρα, τα φώτα της δημοσιότητας έκαναν focus αλλού: στους χειρότερους της χρονιάς και τα Χρυσά Βατόμουρα.

Από το 1981, όταν ο Τζον Ουίλσον παρουσίασε για πρώτη φορά τα κινηματογραφικά αντί-βραβεία, για λίγες ώρες το διήμερο των Όσκαρ χάνει τη λάμψη του χάρη στα Razzie Awards. Και η φετινή χρονιά δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα.

Μεγάλος «νικητής» στα φετινά Χρυσά Βατόμουρα ήταν η ταινία War of the Worlds, σε σκηνοθεσία Ριτς Λι και τον Ice Cube στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το sci-fi φιλμ, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Χ. Τζ. Γουέλς από το 1898, ήταν υποψήφιο σε έξι κατηγορίες, καταφέρνοντας να κερδίσει πέντε Razzie Awards – Χειρότερου Α’ Ανδρικού Ρόλου, Χειρότερου Prequel, Remake, Rip-off ή Sequel, Χειρότερης Σκηνοθεσίας και Χειρότερου Σεναρίου.

Μια εξέλιξη που δεν προκάλεσε έκπληξη σε κανέναν, καθώς από τις 30 Ιουλίου που έκανε την εμφάνισή του, «θάφτικε» από τους κριτικούς. Το War of the Worlds θεωρείται μια από τις χειρότερες ταινίες όλων των εποχών, έχει βαθμολογία 4% στο Rotten Tomatoes, ενώ η κριτική στο Metacritic γράφει πως «θα σου προκαλέσει μια τεράστια αντιπάθεια».

Σύμφωνα με τα Χρυσά Βατόμουρα, «η ταινία εξασφάλισε τη θέση της στο πάνθεον των Razzies, σαρώνοντας σχεδόν σε κάθε κατηγορία για το τρόπαιο των 4,97 δολαρίων».

Δύο αντί-βραβεία κέρδισαν και οι επτά νάνοι της live-action εκδοχής του Snow White. Σχολιάζοντας την ταινία, οι διοργανωτές σημείωσαν: «Κόστισε μια περιουσία και έχασε μια περιουσία, ίσως καταραμένη από τον ίδιο τον Γουόλτ Ντίσνεϊ, επειδή αγνοήθηκε η τελευταία του επιθυμία να μην γίνει ποτέ remake».

Η Ρέμπελ Γουίλσον αναδείχθηκε η Χειρότερη Ηθοποιός για την ερμηνεία της στο Bride Hard, ενώ η Σκάρλετ Ρόουζ Σταλόνε βραβεύτηκε για το ρόλο της στο γουέστερν Gunslingers, επιβεβαιώνοντας τον κανόνα «το βατόμουρο θα πέσει κάτω από την… βατομουριά». Άλλωστε, ο πατέρας της, ο γνωστός σε όλους μας Σιλβέστερ Σταλόνε είναι ένας θρύλος του θεσμού, με 12 Razzies στην «κατοχή» του.

Πάντως, τα Χρυσά Βατόμουρα δεν κοιτούν μόνο την κακή πλευρά του κινηματογράφου. Η Κέιτ Χάτσον (η οποία το βράδυ της Κυριακής ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου) έλαβε το Βραβείο Εξιλέωσης, το οποίο δίνεται σε καλλιτέχνες που παρά τις παλαιότερες αρνητικές υποψηφιότητες, ξεχωρίζουν πλέον για μια αξιόλογη ερμηνεία.

Ακολουθεί η λίστα των νικητών της 46ης διοργάνωσης

Χειρότερη Ταινία: «War of the Worlds»

Χειρότερος Α’ Ανδρικός: Ice Cube, «War of the Worlds»

Χειρότερος Α’ Γυναικείος: Rebel Wilson, «Bride Hard»

Χειρότερος Β’ Γυναικείος: Scarlet Rose Stallone, «Gunslingers»

Χειρότερος Β’ Ανδρικός: Οι επτά τεχνητά δημιουργημένοι νάνοι, «Snow White»

Χειρότερος Σκηνοθέτης: Rich Lee, «War of the Worlds»

Χειρότερο Σενάριο: Kenny Golde & Marc Hyman «War of the Worlds»

Χειρότερο Prequel, Remake, Rip-Off ή Sequel: «War of the Worlds»

Χειρότερος Κινηματογραφικός Συνδυασμός: Οι επτά τεχνητά δημιουργημένοι νάνοι, «Snow White»

Βραβείο Razzie Redeemer: Kate Hudson, «Song Sung Blue».