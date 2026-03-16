Η Αγγελική Ηλιάδη μιλά για τη σωματική κακοποίηση που υπέστη

Η Αγγελική Ηλιάδη αποκάλυψε ότι υπέστη ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από πρώην σύντροφό της, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο podcast Unblock, απόσπασμά της οποίας προβλήθηκε στην εκπομπή «Real View», όπου και υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2008, ήταν «ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και [είμαι σίγουρη ότι] πολλές γυναίκες που έχουν [υποστεί] κακοποίηση ξέρουν πώς γίνεται αυτό».

«Έχεις χάσει τον ευατό σου»

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη στην εκπομπή, βίωσε απερίγραπτα «δύσκολες καταστάσεις» όσο διατηρούσε σχέση μαζί τον επιχειρηματία.

«Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή πλέον έχει μεγαλώσει και γνωρίζει πράγματα που έχω περάσει, τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πολύ άσχημη κακοποίηση».

»Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και [είμαι σίγουρη ότι] πολλές γυναίκες που έχουν [υποστεί] κακοποίηση ξέρουν πώς γίνεται αυτό. Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά», υποστήριξε.

«Φοβόμουν»

Η Αγγελική Ηλιάδη σημείωσε επίσης ότι όταν δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης, προσπάθησε να μην τρέφει άσχημα συναισθήματα για εκείνον, λόγω του τρόπου με τον οποίο έφυγε από τη ζωή.

«Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος», δήλωσε.

»Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει[…] Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», συμπλήρωσε.