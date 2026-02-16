Η Αγγελική Ηλιάδη για τις αμβλώσεις: «Η γυναίκα είναι αυτή που θα αποφασίσει αν θα το κάνει και πώς»

Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε ανοιχτά για το ζήτημα των αμβλώσεων, ξεκαθαρίζοντας πως όταν η ίδια έμεινε έγκυος δεν πέρασε καν από το μυαλό της η διακοπή της κύησης. Παράλληλα, τόνισε ότι σέβεται απόλυτα το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα και τη ζωή της, υπογραμμίζοντας πως η τελική επιλογή ανήκει αποκλειστικά στην ίδια.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, η τραγουδίστρια κλήθηκε να απαντήσει τι θα συμβούλευε τους γιους της σε περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωποι με μια απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη και δηλώσουν ανέτοιμοι να γίνουν γονείς. Η ίδια σημείωσε ότι, στην πραγματικότητα, κανείς δεν αισθάνεται πλήρως προετοιμασμένος για τον ρόλο αυτό.

«Ποιος είναι έτοιμος όταν έρχεται το παιδί; Ήμουν εγώ έτοιμη 20 χρονών; Πριν γίνεις γονιός, δεν ξέρεις τι εστί; Όταν πάρεις το μωρό στα χέρια σου και κυλάνε τα δάκρυα, δεν μπορώ να σου περιγράψω το συναίσθημα. Είναι θείο δώρο», είπε η Αγγελική Ηλιάδη.

Μιλώντας για τη δική της εμπειρία, αποκάλυψε πως, παρότι υπήρξαν φωνές που την προέτρεπαν να μην προχωρήσει την εγκυμοσύνη, εκείνη δεν επηρεάστηκε. Όπως είπε, ανεξάρτητα από τις πιέσεις ή τις γνώμες τρίτων, η απόφαση είναι βαθιά προσωπική και αφορά τη γυναίκα που κυοφορεί.

«Μπορεί να υπήρχαν φωνές που έλεγαν να μην ολοκληρώσω την εγκυμοσύνη. Η γυναίκα είναι αυτή που θα αποφασίσει αν θα το κάνει και πως, ό,τι και να λέει ο κόσμος γύρω», σχολίασε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.