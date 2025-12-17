Αγγελική Ηλιάδη: «Έχω βιώσει άρρωστη και κακοποιητική ζήλεια»
H Αγγελική Ηλιάδη μιλά για τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει στην προσωπική ζωή της.
- Τεταμένο το κλίμα στο σχολείο όπου μαχαιρώθηκε η 14χρονη - Κλείδωσαν μέσα δύο διευθυντές
- Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
- Πώς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι μακροχρόνια άνεργοι – Νέα ευνοϊκή ρύθμιση
- Πόλεμος στο Σουδάν: Περισσότεροι από 100 άμαχοι σκοτώθηκαν από drones στο Κορντοφάν μέσα στον Δεκέμβριο
Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε στις σχέσεις της, αλλά και στη διαθήκη της γιαγιάς της Καίτης Γκρέυ. Η τραγουδίστρια, όσον αφορά στα καλλιτεχνικά σχέδια της επιστρέφει στη δισκογραφική εταιρία Heaven Music. Το νέο της τραγούδι θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιανουαρίου.
Αγγελική Ηλιάδη: Η κακοποιητική συμπεριφορά που έχει βιώσει
«Τέτοιες συμπεριφορές και γεγονότα δυστυχώς συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν και στον χώρο μας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι άρρωστοι στο μυαλό. Το θέμα είναι να προστατευόμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε και να μιλάμε ανοιχτά. Δεν συμβαίνουν τα χειρότερα στη νύχτα», είπε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη και αποκαλύπτει:
Ο χωρισμός και οι κρίσεις πανικού
«Το χειρότερο που μου συνέβη εμένα είναι η διαταραχή πανικού λόγω του χωρισμού μου τότε. Ήμουν πολύ στεναχωρημένη και πιεσμένη, αντιμετωπίστηκε με φαρμακευτική αγωγή. Στους 3 μήνες ήμουν πολύ καλά και σταμάτησα τα φάρμακα».
«Έχω βιώσει άρρωστη και κακοποιητική ζήλεια, δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό», εξομολογείται χαρακτηριστικά η Αγγελική Ηλιάδη.
Η διαθήκη της γιαγιά της
«Τι να σχολιάσω άλλο για τη διαθήκη της γιαγιάς μου; Για μας αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει με την απόφαση που έχει βγει και τέλος. Από κει και πέρα, καθένας μπορεί να προχωρήσει όπως εκείνος νομίζει».
- ΕΚΠΟΙΖΩ: Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers – Καμπανάκι για τα παιδιά
- Χάκερ απειλούν να βγάλουν στη φόρα τα άπλυτα χρηστών του Pornhub
- Αυτό είναι το νέο ΔΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ – Η ανακοίνωση του Δικεφάλου του βορρά
- Betsson: Ολυμπιακός – Ηρακλής με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ προσφορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
- Σε ανοδική πορεία οι εξοχικές κατοικίες – Αύξηση 37,3% το 2025 η μέση δαπάνη
- Οι ΗΠΑ απειλούν με αντίποινα για τους ευρωπαϊκούς κανόνες στο Διαδίκτυο
- Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, εντός με τη Σάσαρι το Περιστέρι
- «Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπστάϊν» – Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις