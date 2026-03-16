16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Μαρτίου 2026, 16:14

ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα

Τι προβλέπει η απόφαση της ΑΑΔΕ και του ΥπΑΑΤ - Όλες οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή εκκρεμών δηλώσεων για μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2025, περιλαμβάνονται σε απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία πήρε ΦΕΚ, τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έκτασης μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων, στα οποία δεν έχει αποδοθεί Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) ή Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ή για τα οποία έχει δηλωθεί εσφαλμένος ΑΤΑΚ ή/και ΚΑΕΚ στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2025, θεωρούνται κατ’ εξαίρεση επιλέξιμα για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2025 (δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025) και παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής των οικείων εκκρεμών δηλώσεων.

Έως 24/3 θα παραμείνει ανοιχτή η ψηφιακή εφαρμογή «Υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίου» στην πλατφόρμα myBusinessSupport

Οι προϋποθέσεις

Με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης τεκμαίρεται η νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου, ενώ η γεωργική χρήση της γης επιβεβαιώνεται μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (Area Monitoring System – AMS).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, οι προϋποθέσεις για την πληρωμή εκκρεμών δηλώσεων έχουν ως εξής:

Απόδειξη νόμιμης κατοχής του αγροτεμαχίου, η οποία τεκμαίρεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίου» στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, και στην οποία δηλώνεται:

i) η αιτία κατοχής, μεταξύ των τιμών,

• Προφορική συμφωνία χρήσης,
• Ανταλλαγή,
• Άλλη αιτία,
• Το παρόν επιθυμώ να εξαιρεθεί

ii) ότι ο υποβάλλων την υπεύθυνη δήλωση καθ’ όλο το γεωργικό έτος 2025 κατέχει και χρησιμοποιεί καλόπιστα και χωρίς νομική αμφισβήτηση τα εμφανιζόμενα στην εφαρμογή αγροτεμάχια τα οποία έχει συμπεριλάβει στην ΕΑΕ έτους 2025.

Επίσης, προϋπόθεση αποτελεί και η επιβεβαίωση της γεωργικής χρήσης γης μέσω του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων (Αrea Monitoring System – AMS).

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ δύνανται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαίο έλεγχο, προκειμένου να επαληθεύουν την ειλικρίνεια των υπεύθυνων δηλώσεων της παρούσας, καθώς και αυτών που υπεβλήθησαν για τον ίδιο λόγο στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ από 23/12/2025 έως 13/1/2026.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι η υπεύθυνη δήλωση έχει υποβληθεί αναληθώς, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε διαδικασίες ανάκτησης καταβληθεισών ενισχύσεων που συνδέονται με την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, χωρίς προηγούμενο συμψηφισμό με εκκρεμείς καταβολές άλλων ενισχύσεων προς τον υποβάλλοντα την υπεύθυνη δήλωση.

Η εφαρμογή της ΑΑΔΕ

Στο μεταξύ, σε λειτουργία έθεσε η ΑΑΔΕ την ψηφιακή εφαρμογή «Υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίου» στην πλατφόρμα myBusinessSupport, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης κατοχής αγροτεμαχίου για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2025.

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για την υποβολή δηλώσεων έως τις 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59:59.

Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αφορά σε μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, για τα οποία δεν έχει αποδοθεί ή έχει δηλωθεί εσφαλμένος Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) ή/και Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στην ΕΑΕ 2025.

Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Το ελληνικό «ράλι» αυξήσεων στο ράφι και πού θα κάτσει η «μπίλια»

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας

Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις: Δύσκολη συγκυρία σε αγορά με έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;

Ο Τραμπ κινδυνεύει να πιαστεί σε «παγίδα κλιμάκωσης» στο Ιράν - Λέει ότι νίκησε αλλά απειλεί φίλους και εχθρούς για στήριξη

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν

Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

«Μειώνει» την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και παραπέμπει στη… Δικαιοσύνη ο Π. Μαρινάκης

Φτερά και πούπουλα στα Όσκαρ - Τιμοτέ Σαλαμέ, Ντέμι Μουρ στις χειρότερες εμφανίσεις - «Ένα red carpet δράμα»

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον

Καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας για αδέσποτα ζώα συντροφιάς δημιουργείται στο Δήμο Μαλεβιζίου

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς

