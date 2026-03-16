ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή εκκρεμών δηλώσεων για μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2025, περιλαμβάνονται σε απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία πήρε ΦΕΚ, τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έκτασης μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων, στα οποία δεν έχει αποδοθεί Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) ή Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ή για τα οποία έχει δηλωθεί εσφαλμένος ΑΤΑΚ ή/και ΚΑΕΚ στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2025, θεωρούνται κατ’ εξαίρεση επιλέξιμα για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2025 (δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025) και παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής των οικείων εκκρεμών δηλώσεων.

Έως 24/3 θα παραμείνει ανοιχτή η ψηφιακή εφαρμογή «Υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίου» στην πλατφόρμα myBusinessSupport

Οι προϋποθέσεις

Με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης τεκμαίρεται η νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου, ενώ η γεωργική χρήση της γης επιβεβαιώνεται μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (Area Monitoring System – AMS).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, οι προϋποθέσεις για την πληρωμή εκκρεμών δηλώσεων έχουν ως εξής:

Απόδειξη νόμιμης κατοχής του αγροτεμαχίου, η οποία τεκμαίρεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίου» στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, και στην οποία δηλώνεται:

i) η αιτία κατοχής, μεταξύ των τιμών,

• Προφορική συμφωνία χρήσης,

• Ανταλλαγή,

• Άλλη αιτία,

• Το παρόν επιθυμώ να εξαιρεθεί

ii) ότι ο υποβάλλων την υπεύθυνη δήλωση καθ’ όλο το γεωργικό έτος 2025 κατέχει και χρησιμοποιεί καλόπιστα και χωρίς νομική αμφισβήτηση τα εμφανιζόμενα στην εφαρμογή αγροτεμάχια τα οποία έχει συμπεριλάβει στην ΕΑΕ έτους 2025.

Επίσης, προϋπόθεση αποτελεί και η επιβεβαίωση της γεωργικής χρήσης γης μέσω του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων (Αrea Monitoring System – AMS).

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ δύνανται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαίο έλεγχο, προκειμένου να επαληθεύουν την ειλικρίνεια των υπεύθυνων δηλώσεων της παρούσας, καθώς και αυτών που υπεβλήθησαν για τον ίδιο λόγο στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ από 23/12/2025 έως 13/1/2026.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι η υπεύθυνη δήλωση έχει υποβληθεί αναληθώς, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε διαδικασίες ανάκτησης καταβληθεισών ενισχύσεων που συνδέονται με την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, χωρίς προηγούμενο συμψηφισμό με εκκρεμείς καταβολές άλλων ενισχύσεων προς τον υποβάλλοντα την υπεύθυνη δήλωση.

Η εφαρμογή της ΑΑΔΕ

Στο μεταξύ, σε λειτουργία έθεσε η ΑΑΔΕ την ψηφιακή εφαρμογή «Υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίου» στην πλατφόρμα myBusinessSupport, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης κατοχής αγροτεμαχίου για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2025.

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για την υποβολή δηλώσεων έως τις 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59:59.

Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αφορά σε μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, για τα οποία δεν έχει αποδοθεί ή έχει δηλωθεί εσφαλμένος Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) ή/και Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στην ΕΑΕ 2025.

