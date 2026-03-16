16.03.2026 | 08:53
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Opinion 16 Μαρτίου 2026, 10:00

Σε μια εποχή που οι τιμές αυξάνονται, ο ρυθμός της ζωής επιταχύνεται και η οικονομική ανησυχία εντείνεται, μια νέα τάση της Gen Z αμφισβητεί τα καθιερωμένα: το Loud Budgeting.

Στράτος Ιωακείμ
Για δεκαετίες, η οικονομική μας κατάσταση ήταν το τελευταίο μεγάλο ταμπού των κοινωνικών συναναστροφών. Μπορούσαμε να συζητάμε για την προσωπική μας ζωή, τα ψυχολογικά μας προβλήματα ή τις πολιτικές μας πεποιθήσεις, αλλά η κατάσταση του τραπεζικού μας λογαριασμού παρέμενε ένα επτασφράγιστο μυστικό.

Μια οικονομική τάση που προωθείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία σχετικά με την εξοικονόμηση χρημάτων, την ιεράρχηση των οικονομικών στόχων και την αδιαπραγμάτευτη απόρριψη μη απαραίτητων δαπανών, μπήκε στη ζωή μας

Όλα αυτά όμως φαίνεται να αλλάζουν με την άνοδο του Loud Budgeting. Μια οικονομική τάση που ενθαρρύνει την ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση για τα οικονομικά όρια που λέει «όχι» σε περιττές δαπάνες, χωρίς ενοχές.

Η τάση που εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα

Η τάση, που ξεκίνησε από το TikTok και εξαπλώθηκε ταχύτατα στη Gen Z και τους Millennials, δεν είναι απλώς μια μέθοδος αποταμίευσης. Είναι μια κοινωνική «επανάσταση» που βάζει τέλος στο «φαίνεσθαι» και αποθεώνει την οικονομική ειλικρίνεια.

Ο όρος επινοήθηκε από έναν TikToker ονόματι Lukas Battle και περιγράφει τη συνειδητή απόφαση να ανακοινώνεις δημόσια και χωρίς ντροπή τους οικονομικούς σου περιορισμούς. Δεν πρόκειται για μιζέρια, αλλά για θέμα προτεραιοτήτων. Αντί να πεις ένα ασαφές «είμαι κουρασμένος, δεν θα έρθω στο δείπνο», λες την ωμή αλήθεια: «Θέλω πολύ να σας δω, αλλά δεν θα δώσω 50 ευρώ για ένα γεύμα αυτόν τον μήνα, γιατί μαζεύω χρήματα για να ξεχρεώσω την πιστωτική μου κάρτα».

Πρόκειται για μια διαφορετική, πιο ειλικρινή προσέγγιση στη διαχείριση των χρημάτων, που βασίζεται σε κάτι απλό: να είσαι ειλικρινής σχετικά με τα οικονομικά σου όρια, τις προτεραιότητές σου και τους στόχους σου.

Είναι η πλήρης αποδόμηση του «flexing» (της επίδειξης πλούτου). Στον κόσμο του Loud Budgeting, το να έχεις τον έλεγχο των χρημάτων σου είναι πολύ πιο «cool» από το να έχεις το τελευταίο μοντέλο iPhone αγορασμένο με δόσεις που σε πνίγουν.

Η ψυχολογία πίσω από την τάση

Γιατί όμως αυτή η τάση έγινε viral τώρα; Η απάντηση κρύβεται στον συνδυασμό της παγκόσμιας ακρίβειας και της ψηφιακής κόπωσης. Με τον πληθωρισμό να καλπάζει, η προσποίηση της «άνετης ζωής» έγινε όχι μόνο ψυχοφθόρα, αλλά και πρακτικά αδύνατη για τη μέση κοινωνική τάξη.

Ταυτόχρονα, το Loud Budgeting λειτουργεί ως αντίδοτο στο FOMO (Fear Of Missing Out – ο φόβος μήπως χάσουμε κάτι). Όταν παραδέχεσαι δημόσια ότι κάνεις οικονομία, αφαιρείς από πάνω σου το βάρος της κοινωνικής προσδοκίας. Σταματάς να ανταγωνίζεσαι τις εξιδανικευμένες εικόνες του Instagram και αρχίζεις να ζεις σύμφωνα με τις δικές σου δυνατότητες. Υπάρχει μια βαθιά ψυχική ανακούφιση στο να λες «όχι» χωρίς να νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς.

Η επίδραση στις ανθρώπινες σχέσεις

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του Loud Budgeting είναι ο τρόπος που αναδιαμορφώνει τις φιλίες μας. Συχνά, οι κοινωνικές πιέσεις μας οδηγούν σε έξοδα που δεν θέλουμε: γάμοι σε μακρινούς προορισμούς, ακριβά δώρα, βραδιές σε μαγαζιά με εξωφρενικές τιμές. Η οικονομική ειλικρίνεια αναγκάζει τις παρέες να γίνουν πιο δημιουργικές.

Αντί για το καθιερωμένο (και ακριβό) ποτό έξω, το Loud Budgeting προτείνει βραδιές στο σπίτι, μαγείρεμα με φίλους ή βόλτες στην πόλη που δεν κοστίζουν τίποτα. Μετατρέπει τη φιλία από μια καταναλωτική δραστηριότητα σε μια ουσιαστική σύνδεση.

Ναι, αλλά…

Φυσικά, η σχετικά αυτή νέα τάση δεν μένει εκτός κριτικής. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το Loud Budgeting είναι μια πολυτέλεια για όσους έχουν την επιλογή να αποταμιεύσουν, και όχι για εκείνους που ζουν στα όρια της φτώχειας. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να μετατραπεί σε μια νέα μορφή «performative» συμπεριφοράς, όπου οι άνθρωποι διαφημίζουν την «οικονομία» τους μόνο και μόνο για τα likes.

Ωστόσο, η ουσία παραμένει: η αποενοχοποίηση της οικονομικής δυσκολίας είναι ένα τεράστιο βήμα προς την κοινωνική ωριμότητα.

Η νέα μορφή ελευθερίας

Το Loud Budgeting μας διδάσκει ότι η πραγματική αυτοπεποίθηση δεν αγοράζεται. Το να μπορείς να κοιτάξεις τον φίλο σου στα μάτια και να του πεις «δεν βγαίνω οικονομικά» απαιτεί πολύ μεγαλύτερο σθένος από το να φορτώσεις άλλη μια δόση στην κάρτα σου.

Σε έναν κόσμο που μας πιέζει διαρκώς να καταναλώνουμε για να νιώθουμε σημαντικοί, η μεγαλύτερη «επανάσταση» είναι να διεκδικήσουμε ξανά την κυριότητα του πορτοφολιού μας  και της ηρεμίας μας.

Business
Vita.gr
Κόσμος
Opinion
Editorial 13.03.26

Η υπόθεση με τις υποκλοπές τώρα ανοίγει πραγματικά. Γιατί οι «ιδιώτες» δεν θέλουν να είναι τα εξιλαστήρια θύματα, την ώρα που η κυβέρνηση αναζητά απελπισμένα τρόπους συγκάλυψης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Opinion 13.03.26

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναστασία Γιάμαλη
Έγκλημα και Τιμωρία 11.03.26

Η φυλακή θα έπρεπε να μπορεί να μας κάνει να λυπηθούμε ακόμα κι ένα τέρας σαν τον Γουάινσταϊν.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Opinion 11.03.26

Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην ψυχή και το θυμικό των μελών μιας κοινωνίας ώστε οι θεσμοί, ανεξάρτητα των όποιων προβλημάτων, να μένουν αλώβητοι και η δημοκρατία να επιβιώνει.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Opinion 10.03.26

Ο φόβος ότι η Moσάντ έχει διεισδύσει βαθιά στο ιρανικό καθεστώς – ακόμη και μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης – δεν είναι θεωρία συνωμοσίας.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
La Vita è Bella 09.03.26

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Opinion 08.03.26

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο φεμινισμός δεν είναι ένα μόνο πράγμα. Είναι αγώνας για ισότητα, για αυτοδιάθεση, για σεβασμό και καθημερινή αξιοπρέπεια: στη δουλειά, στο σπίτι, στον δρόμο, στον δημόσιο λόγο.

Αναστασία Γιάμαλη
Editorial 07.03.26

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Προστάτης 16.03.26

Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Τζούλη Τούντα
Ελλάδα 16.03.26

Η συγκεκριμένη απόφαση συνδέεται με υπόθεση που αποκάλυψαν αστυνομικοί της Καστοριάς, τον Σεπτέμβριο του 2024, στον Πολύμυλο Κοζάνης, όταν εντόπισαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος, ταξιδιωτικό σάκο με 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Ποδόσφαιρο 16.03.26

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έθεσε τους παίκτες του Άρη προ των ευθυνών τους προκειμένου να αποδώσουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες στο υπόλοιπο της σεζόν.

Μπάσκετ 16.03.26

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς με 134-123 – Τραυματίστηκε ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα.

Κόσμος 16.03.26

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν ανέφερε ότι 75 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν από τις 26 Φεβρουαρίου που εντάθηκαν οι συγκρούσεις με το Πακιστάν

Ποδόσφαιρο 16.03.26

Ο Λεβαδειακός έχει «κλειδώσει» θέση στο 5-8 της Super League όμως Άρης, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά θα δώσουν… τελικούς την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Τα κριτήρια ισοβαθμίας.

2022 - 2026 16.03.26

Πέντε χρόνια, δύο ενεργειακές κρίσεις και ανατιμήσεις «φωτιά» σε ήδη υψηλές τιμές. Πόσο ακρίβυναν τα τρόφιμα σε σύγκριση με το 2022 και πώς το ντόμινο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός σε ιβουάρ μετάξι 16.03.26

Πέρα από την υψηλή ραπτική και τους προβολείς της δημοσιότητας, το βασιλικό νυφικό αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά και πολιτισμικά σύμβολα του δυτικού κόσμου

Λουκάς Καρνής
Η πρώτη γυναίκα 16.03.26

Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κόσμος 16.03.26

Η Μιανμάρ μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο και ανθρωπιστική κρίση που πλήττει εκατομμύρια πολίτες της, από τότε που οι στρατηγοί της πραγματοποίησαν πραξικόπημα το 2021

Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Expla-in 16.03.26

Η κατάσταση στο Ιράν και το ενδεχόμενο παράδοσης της χώρας στο χάος απειλεί την Τουρκία σε πολλαπλά επίπεδα και δεν αποκλείεται αυτό να φέρει προσπάθεια εξαγωγής της κρίσης από την πλευρά της Άγκυρας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
in Confidential 16.03.26

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

