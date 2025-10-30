newspaper
Μάθε παιδί μου… αποταμίευση – 5 συν 1 πρακτικές συμβουλές
Οικονομία 30 Οκτωβρίου 2025 | 14:37

Μάθε παιδί μου… αποταμίευση – 5 συν 1 πρακτικές συμβουλές

Οι Έλληνες γονείς είναι γενναιόδωροι στο χαρτζιλίκι, αλλά ως χώρα υστερούμε σε χρηματοοικονομική παιδεία. Πρακτικά tips για να μάθουμε στα παιδιά μας τι σημαίνει αποταμίευση.

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την αποταμίευση στα παιδιά και τους εφήβους, ηλικίας 10 έως 18 ετών, στην Ελλάδα, το προφίλ των Ελλήνων γονέων αλλά και τη χρηματοοικονομική παιδεία, προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποίησε η Revolut με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης.

Η ημέρα αυτή, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου, έχει ως στόχο να τονίσει τη σημασία της χρηματοοικονομικής παιδείας και της σωστής διαχείρισης των χρημάτων, ενθαρρύνοντας την αποταμίευση για τη δημιουργία οικονομικής ασφάλειας και την επίτευξη προσωπικών οικονομικών στόχων.

Η αποταμίευση και το ψηφιακό χαρτζιλίκι

Σύμφωνα με στοιχεία από την εφαρμογή Revolut Kids & Teens, τον τελευταίο χρόνο έχει σημειωθεί 75% αύξηση στον αριθμό των νέων Ελλήνων που τη χρησιμοποιούν για να λαμβάνουν το χαρτζιλίκι τους και να διαχειρίζονται τα καθημερινά τους έξοδα, πάντα με τη συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονιών τους.

Με το Revolut Kids & Teens, τα παιδιά μπορούν να αξιοποιούν τα στατιστικά για να βλέπουν τις τάσεις των δαπανών τους στην εφαρμογή, να βλέπουν ακριβώς πού ξοδεύουν τα χρήματά τους και να τα οργανώνουν με τα Pockets – ειδικούς υπο-λογαριασμούς για να βάζουν χρήματα στην άκρη για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως για παράδειγμα καινούργια παπούτσια ή φαγητό με φίλους.

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να στέλνουν τακτικά χαρτζιλίκι και να επιβραβεύουν τα παιδιά τους όταν ολοκληρώνουν διάφορες «δοκιμασίες», όπως δουλειές του σπιτιού.

αποταμίευση

Διδάσκεται η αποταμίευση;

Η αύξηση του αριθμού των παιδιών και των οικογενειών που επιλέγουν ένα ψηφιακό εργαλείο για την ενίσχυση των οικονομικών τους δεξιοτήτων, αποτελεί έναν ενδιαφέρον παράγοντα στο ευρύτερο εθνικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2023 σχετικά με τη χρηματοοικονομική παιδεία, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 5 τελευταίες χώρες της Ευρώπης με το χαμηλότερο επίπεδο σε αυτή την κατηγορία.

Τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου για την Ελλάδα υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για πρακτικά εργαλεία χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης από μικρή ηλικία, τα οποία θα βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν σωστές οικονομικές συνήθειες από νωρίς.

Οι γενναιόδωροι γονείς

Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες γονείς είναι από τους πιο γενναιόδωρους στη Νότια Ευρώπη όσον αφορά στο χαρτζιλίκι. Συγκεκριμένα, τα παιδιά ηλικίας 10 έως 13 ετών λαμβάνουν κατά μέσο όρο 10,60 ευρώ την εβδομάδα, οι έφηβοι ηλικίας 14 έως 16 ετών λαμβάνουν 14,40 ευρώ, ενώ στις ηλικίες 17-18 το ποσό ανεβαίνει στα 21 ευρώ.

Παράλληλα, τα παιδιά των Ελλήνων εργάζονται σκληρά για να λάβουν την επιβράβευση που τους αξίζει: οι πιο συνηθισμένες εργασίες που καλούνται να ολοκληρώσουν για να λάβουν τα χρήματά τους είναι να βγάλουν βόλτα τον σκύλο, να καθαρίσουν το δωμάτιό τους και να βοηθήσουν στο πλύσιμο των πιάτων.

Όσον αφορά στις κατηγορίες δαπανών, τα παιδιά ηλικίας 10 έως 13 ετών και οι έφηβοι ηλικίας 14 έως 16 ετών, ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα σε ψώνια, ενώ οι 17-18χρονοι δαπανούν τα περισσότερα χρήματά τους σε εστιατόρια.

Ο Ignacio Zunzunegui, Επικεφαλής Ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη, εξήγησε πως «η ανάπτυξη καλών οικονομικών συνηθειών από νωρίς είναι καθοριστικής σημασίας. Εργαλεία και εφαρμογές όπως η Revolut, βοηθούν τους γονείς να μάθουν στα παιδιά τους πώς να διαχειρίζονται τα χρήματά τους με υπευθυνότητα, μέσα από εργασίες και παραδείγματα της καθημερινής ζωής. Χάρη σε λειτουργίες όπως τα Pockets, τα παιδιά μπορούν επίσης να μάθουν πώς να αποταμιεύουν χρήματα για τους στόχους τους, ώστε να αρχίσουν να χτίζουν τα μεγαλύτερα σχέδιά τους, πάντα με την υποστήριξη ενός ενήλικα».

Οι 5+1 συμβουλές

Δείτε τις 6 συμβουλές του Ignacio Zunzunegui – πατέρα 5 παιδιών – προς τους γονείς, για να μάθουν στα παιδιά τους να διαχειρίζονται σωστά τα χρήματά τους:

1. Μετατρέψτε την καθημερινότητα σε πρακτικά μαθήματα

Αξιοποιήστε τις καθημερινές στιγμές για να εξηγήσετε στα παιδιά σας πώς λειτουργούν τα χρήματα στον πραγματικό κόσμο.

2. Δώστε χαρτζιλίκι με συνέπεια και σχεδιάστε μαζί

Έτσι, θα μπορούν να αποφασίσουν αν θα το ξοδέψουν αμέσως ή αν θα αποταμιεύσουν για κάτι πιο σημαντικό.

3. Μάθετε στα παιδιά πώς να παρακολουθούν τα έξοδά τους

Δείξτε τους πώς να χρησιμοποιούν απλά εργαλεία, όπως ένα σημειωματάριο, μια εφαρμογή ή μια λίστα, για να παρακολουθούν πού δαπανούν τα χρήματά τους. Με τον καιρό, θα μάθουν πώς μπορούν να βελτιώσουν τις συνήθειές τους.

4. Βοηθήστε τα να θέσουν στόχους αποταμίευσης

Είτε αποταμιεύουν για ένα ποδήλατο είτε για μια σημαντική εμπειρία, είναι σημαντικό να σχεδιάσουν πώς θα πετύχουν τον στόχο τους.

5. Η εκμάθηση σωστών συνηθειών διαχείρισης χρημάτων είναι μια συνεχής διαδικασία

Ένα μάθημα δεν αρκεί: χρειάζεται χρόνος, υπομονή και συνέπεια.

6. Δώστε το καλό παράδειγμα

Τα παιδιά παρατηρούν τα πάντα γύρω τους. Αν βλέπουν τους γονείς τους να κάνουν οικονομίες, να σχεδιάζουν και να μιλάνε ανοιχτά για οικονομικές αποφάσεις, είναι πιο πιθανό να κάνουν και αυτά το ίδιο.

πηγή: ΟΤ

