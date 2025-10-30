Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών αποτελούν ένα θέμα που έρχεται διαρκώς στο προσκήνιο, σε κάθε έρευνα. Η ακρίβεια, ιδίως στα είδη διατροφής τελευταία, βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των ανησυχιών, μειώνοντας δραματικά την αγοραστική δύναμη και την επάρκεια του μηνιαίου εισοδήματος.

Ο μεγαλύτερος «οικονομικός μπαμπούλας» των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Οι αυξήσεις των τιμών οδηγούν στη μείωση της αγοραστικής δύναμης και αναγκάζουν τα νοικοκυριά να μειώσουν δαπάνες για άλλες ανάγκες (π.χ., ένδυση, διασκέδαση, διακοπές).

Ένα σημαντικό ποσοστό νοικοκυριών δηλώνει ότι το μηνιαίο εισόδημά τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις αναγκαίες δαπάνες, με συνέπεια να καταφεύγουν σε περικοπές.

Ο «βραχνά» της στέγασης

Παράλληλα, αυξάνεται ο φόβος σχετικά με τη στέγαση, καθώς η αδυναμία κάλυψης ενοικίων, δόσεων δανείων και πάγιων λογαριασμών δημιουργεί στεγαστική επισφάλεια. Υψηλό ποσοστό νοικοκυριών δηλώνει οικονομική αδυναμία να πληρώσει εγκαίρως το ενοίκιο ή τη δόση δανείου ή τους πάγιους λογαριασμούς. Ένας αυξανόμενος φόβος είναι η απώλεια του ακινήτου (π.χ. της κατοικίας) λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης υποχρεώσεων προς τράπεζες ή το Δημόσιο. Η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης είναι ένα διαρκές και αυξανόμενο πρόβλημα.

Οι προσδοκίες για το μέλλον

Οι αρνητικές προσδοκίες για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση και το «βουνό» χρεών συμπληρώνουν την εικόνα μιας έντονης οικονομικής δυσπραγίας και αβεβαιότητας. Σημαντικό ποσοστό εκτιμά ότι η οικονομική του κατάσταση θα επιδεινωθεί ή θα παραμείνει η ίδια.

Σύμφωνα με στοιχεία από έρευνες που πραγματοποίησε η Dynata τους τελευταίους 12 μήνες για λογαριασμό της Revolut, οι Έλληνες, εκτός τον παραπάνω, ανησυχούν και για αλληλένδετα ζητήματα που σχετίζονται με την αποταμίευση, τις δαπάνες και τη διαχείριση των καθημερινών εξόδων.

Αποταμίευση και δανεισμός

Το 58% των Ελλήνων δηλώνει πως η μεγαλύτερη δυσκολία στην αποταμίευση είναι ότι δεν απομένει διαθέσιμο εισόδημα μετά την κάλυψη των βασικών αναγκών. Σχεδόν οι μισοί (49%) αποταμιεύουν κυρίως για περιπτώσεις ανάγκης, ενώ το 7% δεν αποταμιεύει καθόλου, παραμένοντας εκτεθειμένο σε κάθε απρόοπτο.

Στο μεταξύ, ένας στους τέσσερις Έλληνες (27%) παραδέχεται ότι θα κατέφευγε σε δάνειο για σημαντικά γεγονότα της ζωής του, από την κάλυψη εξόδων υγείας για κοντινά πρόσωπα, έως την ανακαίνιση ή αναβάθμιση σπιτιού. Η εξάρτηση από την πίστωση φαίνεται να παραμένει ισχυρή.

Οι χαρές της ζωής έχουν οικονομικό τίμημα

Τα ταξίδια αποτελούν ανάσα και ευκαιρία να ξεφύγουμε από την πιεστική καθημερινότητα. Αυτό που φοβούνται περισσότερο οι Έλληνες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο εξωτερικό είναι τα απρόβλεπτα έξοδα ή το ενδεχόμενο η ασφάλεια να μην καλύψει κάποιο έκτακτο ιατρικό περιστατικό. Για το 24% των ερωτηθέντων αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος, γεγονός που αποκαλύπτει την ανασφάλεια για πιθανές οικονομικές εκπλήξεις… «εκτός έδρας».

Οι γάμοι, αν και συνώνυμο της χαράς και της γιορτής, για το 18% των Ελλήνων ήταν «μαχαιριά» όταν γύρισαν να κοιτάξουν το πορτοφόλι τους καθώς το κόστος άφησε μια «πικρή γεύση».

Εποχιακές αγορές

Η οικονομική αβεβαιότητα αποτυπώνεται και στις εποχιακές αγορές. Πάνω από τους μισούς Έλληνες (56%) σκοπεύουν να ξοδέψουν λιγότερα την περίοδο της Black Friday και των Χριστουγέννων, ενώ το 20% ανησυχεί για διαδικτυακές απάτες ή επιλέγει τα φυσικά καταστήματα για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ζούμε τις μικρές χαρές του σήμερα γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο

Όνειρο θερινής νυκτός αποτελούν για πολλούς έλληνες τα μακροπρόθεσμα σχέδια με τις μικρές, άμεσες χαρές να κερδίζουν έδαφος. Το 26% δηλώνει ότι, σε αβέβαιους καιρούς, η βραχυπρόθεσμη ευτυχία μοιάζει πιο σημαντική από τα μεγάλα σχέδια, ενώ το 18% παραδέχεται ότι δεν πιστεύει πως θα καταφέρει ποτέ να αποταμιεύει συστηματικά για μεγάλους στόχους, προτιμώντας έτσι, να χαίρεται τις μικρές στιγμές.