Όλα τα γκολ και τα highlights της 25ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Super League, με τη διεξαγωγή και των ματς της Κυριακής. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των επτά αγώνων.

Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, το απόγευμα του Σαββάτου, ο Ολυμπιακός -με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί- νίκησε εύκολα 3-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας,

Στο δεύτερο ματς της ημέρας, Πανσερραϊκός και Άρης έμειναν στο 0-0, ένα αποτέλεσμα που δεν άφησε ικανοποιημένους ούτε τους γηπεδούχους που μάχονται για την αποφυγή του υποβιβασμού, ούτε τους «κίτρινους» που ήθελαν να κλειδώσουν τη συμμετοχή τους στα πλέι-οφ 5-8.

Στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, ΑΕΛ Novibet και Αστέρας Aktor έμειναν στο 1-1 και απέτυχαν να ξεκολλήσουν από τον πυθμένα της βαθμολογίας.

Την Κυριακή πια, το μενού της ημέρας άνοιξε με τη νίκη της Κηφισιάς επί του Βόλου με 2-0, με την αθηναϊκή ομάδα να ξεφεύγει μάλλον οριστικά από τις επικίνδυνες θέσεις, επιστρέφοντας στα «τρίποντα» μετά από δυο αγωνιστικές.

Αργότερα, στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον νίκησε 3-0 και ανέβηκε και αυτός στην κορυφή της βαθμολογίας.

Λίγη ώρα μετά, η ΑΕΚ «γκέλαρε» στο Περιστέρι μένοντας στο 2-2 με τον Ατρόμητο κι έτσι θα είχε πια συγκατοίκους στην κορυφή της βαθμολογίας τόσο τον ΠΑΟΚ όσο και τον Ολυμπιακό.

Τέλος, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός -με το μυαλό στη ρεβάνς με την Μπέτις για το Europa League- «κόλλησε» στο 0-0 με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο.

Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 14/3

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor 1-1

Κυριακή 15/3

Κηφισιά – Βόλος 2-0

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0

Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 0-0

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (26η):

Κυριακή 22/3

19:00 Αστέρας Aktor – Παναθηναϊκός

19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά

19:00 Άρης – ΟΦΗ

19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ

19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός