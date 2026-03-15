Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
15.03.2026 | 21:24
Λέσβος: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στο χωριό Στύψη – Κάηκε ολοσχερώς
Η βαθμολογία της Super League μετά την 25η αγωνιστική (pic)
Ποδόσφαιρο 15 Μαρτίου 2026, 22:59

Η βαθμολογία της Super League μετά την 25η αγωνιστική (pic)

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 25ης αγωνιστικής.

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Στοπ στο νικηφόρο σερί του Παναθηναϊκού έβαλε ο Παναιτωλικός, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 0-0 στη Λεωφόρο, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 25η αγωνιστική της Super League.

Μετά από το αποψινό αποτέλεσμα, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει 46 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ από την άλλη ο Παναιτωλικός έχει 25 και είναι στην 11η θέση.

Στα παιχνίδια που έγιναν νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Λεβαδειακού με 3-0, η ΑΕΚ γκέλαρε στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο (2-2), ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-0 τον Βόλο.

Η επόμενη (26η) αγωνιστική είναι και η τελευταία της κανονικής περιόδου, γεγονός που σημαίνει ότι όλα τα παιχνίδια θα αρχίσουν την ίδια ώρα: Στις 19:00.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3
Πανσερραϊκός – Άρης 0-0
ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά – Βόλος 2-0
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0
Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 0-0

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Κυριακή 22 Μαρτίου

19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός
19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά
19:00 Άρης – ΟΦΗ
19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ
19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος
19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Σφυροκόπημα στο Ιράν με 200 ισραηλινά πλήγματα – Η Τεχεράνη ανακοίνωσε 500 συλλήψεις

Σφυροκόπημα στο Ιράν με 200 ισραηλινά πλήγματα – Η Τεχεράνη ανακοίνωσε 500 συλλήψεις

Super League 15.03.26

Ματσάρα με σασπένς αλλά χωρίς γκολ στη Λεωφόρο (0-0)

Ο Παναθηναϊκός είχε εκτεταμένο ροτέισον με το μυαλό στη Μπέτις, ο Παναιτωλικός πάλεψε για το καλύτερο, αλλά οι παίκτες σπατάλησαν μεγάλες ευκαιρίες και δεν μπόρεσαν να σκοράρουν ένα γκολ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού

Η Μπέτις έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) χωρίς νίκη, μετά το 1-1 στην έδρα της με Θέλτα δείχνοντας να μην... πατάει καλά πριν τον Παναθηναϊκό.

Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς

H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)

Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς

Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Ποδόσφαιρο 15.03.26

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου
Ελληνικές ελπίδες 15.03.26

Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου

Οι δύο Ολυμπιονίκες είναι η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας στις 20-22 Μαρτίου.

Meta: Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις
Τεχνολογία 15.03.26

Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις

Όσο εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο «επαγγελματικές» γίνονται και οι απάτες. Σήμερα, απάτη δεν είναι ένα καλογραμμένο μήνυμα από έναν «πρίγκιπα» που ζητάει βοήθεια, αλλά συχνά μια πολύ πειστική παγίδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο
Δημόσια τηλεόραση 15.03.26

Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο

Σύμφωνα με πληροφορίες στην δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται για μαζική επιστράτευση εναντίον της Χεζμπολάχ, ύστερα από αίτημα του ισραηλινού στρατού.

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου
Κόσμος 15.03.26

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου

Το σκάνδαλο Έπσταϊν δεν αποτελεί απλώς την ιστορία ενός διεφθαρμένου ατόμου, αλλά το σύμπτωμα μιας βαθιά άνισης κοινωνίας, όπου ο ακραίος πλούτος και η εξουσία επιτρέπουν στις ελίτ να δρουν εντελώς ανεξέλεγκτα.

Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου

Με προφανή αναφορά τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου με τις ΗΠΑ, ο πρέσβης του Ιράν στο Ριάντ είπε ότι η ευημερία της περιοχής προϋποθέτει «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
Financial Times 15.03.26

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει

Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Μέση Ανατολή 15.03.26

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν

Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
Χρονικό 15.03.26

82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών - Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης

Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Go Fun 15.03.26

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης

Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Πάμε πόζα 15.03.26

Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες

Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
Από servicer σε servicer 15.03.26

«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο

Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

