Η βαθμολογία της Super League μετά την 25η αγωνιστική (pic)

Στοπ στο νικηφόρο σερί του Παναθηναϊκού έβαλε ο Παναιτωλικός, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 0-0 στη Λεωφόρο, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 25η αγωνιστική της Super League.

Μετά από το αποψινό αποτέλεσμα, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει 46 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ από την άλλη ο Παναιτωλικός έχει 25 και είναι στην 11η θέση.

Στα παιχνίδια που έγιναν νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Λεβαδειακού με 3-0, η ΑΕΚ γκέλαρε στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο (2-2), ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-0 τον Βόλο.

Η επόμενη (26η) αγωνιστική είναι και η τελευταία της κανονικής περιόδου, γεγονός που σημαίνει ότι όλα τα παιχνίδια θα αρχίσουν την ίδια ώρα: Στις 19:00.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά – Βόλος 2-0

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0

Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 0-0

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Κυριακή 22 Μαρτίου

19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός

19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά

19:00 Άρης – ΟΦΗ

19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ

19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός