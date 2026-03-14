Σημαντική είδηση:
14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Κόσμος 14 Μαρτίου 2026, 16:16

Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Ο Γιούργεν Χάμπερμας, ο στοχαστής που επαναπροσδιόρισε τις έννοιες της δημοκρατίας και του επικοινωνιακού ορθολογισμού, άφησε την τελευταία του πνοή στο Στάρνμπεργκ, βυθίζοντας στο πένθος την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η είδηση του θανάτου του Χάμπερμας, του τελευταίου επιζώντα της δεύτερης γενιάς της Σχολής της Φρανκφούρτης, σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός ολόκληρου κεφαλαίου για την ευρωπαϊκή σκέψη.

Σε ηλικία 96 ετών, ο άνθρωπος που πίστεψε όσο λίγοι στη δύναμη του διαλόγου και της «δημόσιας σφαίρας», αποχαιρετά τη διεθνή σκηνή, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που θα συνεχίσει να αποτελεί πυξίδα για τις σύγχρονες δημοκρατίες.

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές της σύγχρονης εποχής, απεβίωσε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 96 ετών.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον εκδοτικό οίκο Suhrkamp, ο οποίος μετέφερε τη βαθιά θλίψη της οικογένειας για την απώλεια του φιλοσόφου στην κατοικία του στο Στάρνμπεργκ της Βαυαρίας.

Ο Χάμπερμας, ακαδημαϊκός διεθνούς βεληνεκούς, ήταν ένας ενεργός δημόσιος διανοούμενος που παρενέβαινε με θάρρος σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας, από την ευρωπαϊκή ενοποίηση έως τις ηθικές προκλήσεις της βιοτεχνολογίας.

Γεννημένος το 1929 στο Ντίσελντορφ, ο Χάμπερμας ανδρώθηκε πνευματικά ως βοηθός του Τέοντορ Αντόρνο στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας της Φρανκφούρτης. Ωστόσο, κατάφερε να διαφοροποιηθεί από την απαισιοδοξία των δασκάλων του, προτείνοντας μια νέα αισιοδοξία βασισμένη στη γλώσσα και την επικοινωνία.

Το εμβληματικό του έργο «Θεωρία της Επικοινωνιακής Δράσης» (1981) αποτέλεσε σημείο τομής, καθώς υποστήριξε ότι ο ορθολογισμός δεν πρέπει να είναι εργαλειακός και καταπιεστικός, αλλά απελευθερωτικός, μέσα από τη δυνατότητα των ανθρώπων να φτάνουν σε συναίνεση μέσω του επιχειρήματος.

Κεντρική θέση στο έργο του κατείχε η έννοια της «δημόσιας σφαίρας», την οποία έβλεπε ως τον χώρο όπου οι πολίτες ανταλλάσσουν ελεύθερα απόψεις, ελέγχοντας την εξουσία.

Στη Γερμανία, η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση της μεταπολεμικής ταυτότητας της χώρας, εισάγοντας τον όρο «συνταγματικός πατριωτισμός».

Για τον Χάμπερμας, η ταυτότητα ενός κράτους δεν πρέπει να βασίζεται στο αίμα ή την εθνικότητα, αλλά στην κοινή δέσμευση των πολιτών στις δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας γεννήθηκε το 1929 στο Ντίσελντορφ και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που σημαδεύτηκε από τις αντιφάσεις της ναζιστικής Γερμανίας.

Οι σπουδές του στα πανεπιστήμια του Γκέτιγκεν, της Ζυρίχης και της Βόννης έθεσαν τις βάσεις για μια διεισδυτική σκέψη που θα αμφισβητούσε τα κατεστημένα της εποχής.

Η θητεία του στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας της Φρανκφούρτης δίπλα στους Μαξ Χορκχάιμερ και Τέοντορ Αντόρνο υπήρξε καθοριστική, αν και ο ίδιος δεν δίστασε να έρθει σε ρήξη με τους δασκάλους του όταν διέκρινε στη σκέψη τους έναν επικίνδυνο πολιτικό σκεπτικισμό και μια περιφρόνηση για τη σύγχρονη κουλτούρα.

Το έργο που τον καθιέρωσε διεθνώς, «Ο δομικός μετασχηματισμός της δημόσιας σφαίρας», ανέλυσε την ανάδυση ενός χώρου κριτικής συζήτησης στην Ευρώπη του 18ου αιώνα.

Ο Χάμπερμας περιέγραψε πώς τα καφενεία, οι λέσχες ανάγνωσης και ο τύπος δημιούργησαν μια κουλτούρα διαλόγου που έλεγχε την κρατική εξουσία.

Παρά την παρακμή που διέκρινε αργότερα λόγω της μαζικής κατανάλωσης και της εμπορευματοποίησης των μέσων ενημέρωσης, παρέμεινε αισιόδοξος για τη δυνατότητα αναβίωσης αυτού του χώρου μέσω μιας «ιδεατής κατάστασης διαλόγου», όπου κάθε πολίτης συμμετέχει επί ίσοις όροις.

Επικοινωνιακή δράση και κοινωνική εξέλιξη

Στο magnum opus του, τη «Θεωρία της Επικοινωνιακής Δράσης», ο Χάμπερμας εισήγαγε τη διάκριση μεταξύ εργαλειακής και επικοινωνιακής ορθολογικότητας.

Ενώ η πρώτη αφορά τον έλεγχο και την αποτελεσματικότητα –συχνά κυριαρχώντας στα κοινωνικά συστήματα όπως η αγορά και το κράτος– η δεύτερη στοχεύει στην αμοιβαία κατανόηση.

Ο Χάμπερμας υποστήριξε ότι ο «ζωντανός κόσμος» (Lebenswelt) των ανθρώπων απειλείται από την αποικιοποίηση αυτών των ψυχρών συστημάτων, προτείνοντας την ενίσχυση της επικοινωνιακής ικανότητας ως μέσο για τον εξανθρωπισμό και τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας.

Ορκισμένος πολεμιστής με λέξεις

Ο Χάμπερμας δεν περιορίστηκε ποτέ στους τέσσερις τοίχους του ακαδημαϊκού γραφείου. Πρωταγωνίστησε στη «διαμάχη των ιστορικών» τη δεκαετία του 1980, καταδικάζοντας κάθε απόπειρα σχετικοποίησης των ναζιστικών εγκλημάτων.

Αργότερα, η προσέγγισή του με τον Ζακ Ντεριντά μετά την 11η Σεπτεμβρίου και ο ιστορικός διάλογός του με τον Καρδινάλιο Γιόζεφ Ράτσινγκερ (τον μετέπειτα Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄) ανέδειξαν την ικανότητά του να συνδιαλέγεται με διαφορετικές παραδόσεις.

Μέχρι το τέλος της ζωής του, παρέμεινε ένας σθεναρός υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οραματιζόμενος μια πολιτική κοινότητα βασισμένη στα ίσα δικαιώματα και τον ορθολογικό λόγο.

H τελευταία προφητεία

Μόλις λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Γιούργκεν Χάμπερμας, με μια διορατική παρέμβαση, προειδοποιούσε για τον μετασχηματισμό της παγκόσμιας διακυβέρνησης σε ένα τεχνοκρατικό-αυταρχικό σχήμα.

Ο κορυφαίος στοχαστής, που ταύτισε το όνομά του με το πνεύμα της εποχής μας, διέκρινε με ανησυχία την πολιτική να μετατρέπεται σε μια ψυχρή εταιρική διαχείριση ελεγχόμενη από τις νέες τεχνολογίες.

Στην τελευταία μεγάλη δημόσια παρέμβασή του, τον Μάρτιο του 2025, ο Γιούργκεν Χάμπερμας ανέπτυξε ένα ερμηνευτικό σχήμα που σήμερα, έναν χρόνο μετά, μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Αναλύοντας τη διεθνή συγκυρία μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο φιλόσοφος προέβλεψε ότι οδηγούμαστε σε μοντέλα διακυβέρνησης με έντονα τεχνοκρατικό και αυταρχικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον Χάμπερμας, η ίδια η ουσία της πολιτικής δράσης τείνει να αντικατασταθεί από μια μορφή εταιρικής διαχείρισης, όπου οι αποφάσεις δεν θα είναι προϊόν δημοκρατικού διαλόγου, αλλά αποτέλεσμα αλγοριθμικού ελέγχου και νέων τεχνολογιών.

Παρά το γεγονός ότι οι μέρες μας σημαδεύονται από την υποχώρηση της ορθολογικής διαμεσολάβησης, η κοινωνική λειτουργία της σκέψης του Χάμπερμας παραμένει ενεργή.

Το 2009, το περιοδικό Der Spiegel τον χαρακτήρισε ως «παγκόσμια δύναμη» (Weltmacht) και αυτός ο τίτλος τον συνόδευσε μέχρι το τέλος.

Η θεωρία του «επικοινωνιακώς πράττειν» δεν είναι απλώς ένας επιστημολογικός όρος, αλλά ένα κάλεσμα για δράση.

Γιατί ο Χάμπερμας θα λείψει

Ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία, ο Χάμπερμας δεν σταμάτησε να εργάζεται και να τοποθετείται πολιτικά.

Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε έντονα με την κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, προτρέποντας πάντα σε ψυχραιμία και διάλογο.

Με τον θάνατό του, η Ευρώπη χάνει έναν από τους τελευταίους πνευματικούς της ηγέτες που μπορούσαν να συνθέσουν τη φιλοσοφία με την πολιτική πράξη, θυμίζοντάς μας διαρκώς ότι η λογική είναι το μόνο εργαλείο που διαθέτουμε για να αποφύγουμε τη βαρβαρότητα.

Το «τρένο» της φιλοσοφίας του Γιούργκεν Χάμπερμας, που ξεκίνησε το ταξίδι του το 1964, κουβαλώντας τις αγωνίες και τις ελπίδες μιας ολόκληρης ηπείρου, έφτασε στον τελευταίο του σταθμό.

Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Επλήγη θέση κυανόκρανων στον Λίβανο

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Πόλεμος 14.03.26

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Το Ιράν προειδοποιεί κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμενικές περιοχές – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο
15η μέρα πολέμου 14.03.26 Upd: 15:34

Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος μετά την αμερικανική επίθεση στη νήσο Χαργκ του Ιράν - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικήρυξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην περιοχή

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Ρωσία 14.03.26

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 14.03.26 Upd: 04:13

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Διευρύνεται το μέτωπο των πυρών του Αντ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με βολές και για τα ζητήματα της διαφθοράς, των θεσμών και του σκανδάλου των υποκλοπών. Στο ίδιο κάδρο με την αντιπολίτευση τον βάζει το Μαξίμου, κατατάσσοντάς τον πια ανοιχτά στους πολιτικούς του αντιπάλους.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής
Πολιτική 14.03.26

Το έγγραφο Βάρρα στον Βορίδη που προειδοποιούσε για αυθαιρεσίες δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν πείθει το αφήγημα της κυβέρνησης και ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων της δικογραφίας.

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου
Στη Θεσσαλονίκη 14.03.26

Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα
Serie A 14.03.26

LIVE: Ίντερ - Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ίντερ - Αταλάντα, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία
Προσυνέδριο ΝΔ 14.03.26

Με την Θεσσαλία να υποφέρει ακόμα, όχι μόνο από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από την κρατική αμέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για έργα που δρομολογούνται και δισ. που διαθέτει λόγω της «ισχυρής οικονομίας» μας

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
Culture Live 14.03.26

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Πόλεμος 14.03.26

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Μελέτη 14.03.26

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

«Η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια. Δεν έχει καμία λογική το να βάλω περιθώριο κέρδους μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο και να μην αγγίξω από εκεί που ξεκινάει η διαδρομή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

