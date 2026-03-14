Γιορτή σήμερα 14 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 14 Μαρτίου; Δείτε το εορτολόγιο της ημέρας, ποιους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία και σε ποιους λέμε χρόνια πολλά.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τα ονόματα που έχουν την ονομαστική τους εορτή είναι:

Βενέδικτος, Βενεδίκτη, Βενεδικτίνα, Βενεδικτίνη

Ευφράσιος, Ευφράσης, Ευφράσας

Φράσιος, Φράσης, Φράσας

Ματθίλντη, Ματίλντα, Μαθίλδη, Θίλδη, Θίλδα

Εορτολόγιο 14 Μαρτίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στις 14 Μαρτίου τιμάται η μνήμη του Οσίου Βενέδικτου καθώς και των Αγίων Βασιλείου και Ευφρασίου των Μαρτύρων.

Όσιος Βενέδικτος

Ο Όσιος Βενέδικτος γεννήθηκε στη Νουρσία της Ιταλίας και έζησε τον 6ο αιώνα μ.Χ.. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και φρόντισαν να του μεταδώσουν βαθιά χριστιανική παιδεία και αγάπη για την Εκκλησία.

Σε νεαρή ηλικία αποσύρθηκε σε ένα φαράγγι στα Απέννινα όρη, όπου αφιερώθηκε στην προσευχή, τη νηστεία και τη μελέτη. Η αγία ζωή του έγινε γνωστή στους γύρω κατοίκους και πολλοί μοναχοί συγκεντρώθηκαν κοντά του για πνευματική καθοδήγηση.

Γύρω στο έτος 540 ίδρυσε το περίφημο μοναστήρι στο Μόντε Κασίνο (Monte Cassino), το οποίο αποτέλεσε σημαντικό κέντρο του μοναχισμού στη Δύση. Ο Άγιος θεωρείται ο ιδρυτής του τάγματος των Βενεδικτίνων, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της δυτικής Εκκλησίας.

Ο Όσιος Βενέδικτος κοιμήθηκε ειρηνικά το 543 μ.Χ., σε ηλικία περίπου 62 ετών.