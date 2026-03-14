ΕΛ.ΑΣ.: «Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη…»
Ελλάδα 14 Μαρτίου 2026, 07:00

Οι εντυπωσιακές εντολές προς τους αστυνομικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στο εμπιστευτικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση «μοναχικών λύκων»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

«Μην προσπαθήσεις να γίνεις ήρωας. Δέξου την κατάσταση και περίμενε υπομονετικά. Μην αυξήσεις το στρες του τρομοκράτη. Μην του προσφέρεις λύσεις. Θα φαίνεται σαν να τον ανταγωνίζεσαι. Μη μαλώσεις μαζί του. Μην αντιπαρατεθείς για τη φιλοσοφία και την ιδεολογία του. Μη δείξεις αισθήματα». Αυτό είναι ένα ενδεικτικό απόσπασμα – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – από τις ιδιόμορφες συμβουλές/εντολές που δίνει η ΕΛ.ΑΣ. προς τους αστυνομικούς για την αντιμετώπιση ενόπλων που ίσως προσπαθήσουν να προχωρήσουν σε πολύνεκρες επιθέσεις σε πολυσύχναστα μέρη και όχι μόνο, μετά και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι εντολές της ΕΛ.ΑΣ. αφορούν στο ενδεχόμενο πολύνεκρων επιθέσεων μετά και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι επιτελείς των Αρχών ασφαλείας δεν κρύβουν την ανησυχία τους για κάποια αιφνιδιαστική επίθεση με όπλα ή εκρηκτικά έπειτα από εντολές ξένων υπηρεσιών ή από «μοναχικούς λύκους» και υποδεικνύουν στους ενστόλους πως μπορεί να εντοπίσουν τους υπόπτους ακόμα και από μυρωδιές ή από σημάδια στο σώμα! Παράλληλα η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. τούς προτρέπει εάν εντοπίσουν κάποιον ένοπλο ή εάν υπάρξει κατάσταση ομηρείας «να μη δίνουν υποσχέσεις, να μην προσφέρουν ανταλλάγματα, να μη λένε ψέματα.

Οπως και να μην αναφέρονται σε χρονικά πλαίσια και προθεσμίες». Ζητώντας παράλληλα σε αντίστοιχα συμβάντα οι αστυνομικοί να παίρνουν πρωτοβουλίες να εξουδετερώσουν τον δράστη «μόνο αν έχουν την ιδιαίτερη σκοπευτική ικανότητα να επιφέρουν καίρια πλήγματα στον εγκέφαλο ή τους αυχενικούς σπονδύλους για πλήρη αδρανοποίηση και αν μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει ενεργοποίηση εκρηκτικών που μπορεί να έχει».

Το σχέδιο «Πρόμαχος»

Οι αναφερόμενες οδηγίες περιέχονται στο εμπιστευτικό έγγραφο (έκτασης 63 σελίδων) με το σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛ.ΑΣ. που αναφέρεται, όπως σημειώνεται, στον «ρόλο του αστυνομικού προσωπικού πρώτης ανταπόκρισης που καλείται να διαχειριστεί περιστατικό επίθεσης μεμονωμένου δράστη και την ανάγκη άμεσης, δυναμικής, συντονισμένης και αποφασιστικής αντίδρασης για την προστασία του κοινωνικού συνόλου».

Στο σχέδιο υπάρχουν αναλύσεις επιθέσεων από ενόπλους που μπορεί να έχουν μέχρι και όπλα τρισδιάστατου εκτυπωτή, τσεκούρια, αυτοκίνητα έμφορτα με εκρηκτικά, ζώνες με ζελατοδυναμίτιδα κ.λπ., υποδεικνύοντας ως πιθανούς χώρους επιθέσεων φεστιβάλ, συναυλίες, παρελάσεις, αθλητικά γεγονότα, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς λεωφορείων και από εστιατόρια, καφετέριες, νυχτερινά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφους μέχρι νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές, ξενοδοχεία, θέρετρα κ.λπ.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για εντοπισμό ενόπλων που μπορεί να έχουν εκρηκτικά, όπως ότι «μπορεί να έχει χημικά εγκαύματα στον ρουχισμό ή λεκιασμένα χέρια. Μπορεί να μυρίζει ασυνήθιστα. Ορισμένα εκρηκτικά έχουν ξεχωριστή μυρωδιά, όπως η μυρωδιά από λίπασμα ή από πετροχημικά». Με βασικό κριτήριο επίσης το εάν κάνει μέσα στο πλήθος σπασμωδικές, αλλόκοτες κινήσεις. Επιπλέον υπάρχει και ειδική ανάλυση για τη χρήση ύποπτων αυτοκινήτων από ενόπλους, όπως περίεργες κινήσεις στην ενοικίασή τους, να φαίνονται καλώδια ή φιάλες υγραερίου κ.λπ.

Ακόμη στο έγγραφο καταγράφεται η δραματική εικόνα που θα υπάρχει στο σημείο της επίθεσης/τραγωδίας: «Ανθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι εγκαταλείποντας σπίτια, καταστήματα, γραφεία, αυτοκίνητα, από το σημείο ή προς το σημείο, για να μάθουν για τους δικούς τους. Ανθρωποι τραυματισμένοι, ικανοί να περπατήσουν, δεν περιμένουν ασθενοφόρο και τρέχουν σε νοσοκομεία, κλινικές κ.λπ., με ταξί, ΙΧ κ.λπ. Ανθρωποι περισσότερο ψύχραιμοι, άλλοι περίεργοι και άλλοι πρόθυμοι να βοηθήσουν, συνωστίζονται στο σημείο. Ανθρωποι κυριολεκτικά βλέπουν ως σωτήρες τους πρώτους αστυνομικούς ή διασώστες που καταφθάνουν και απαιτούν αγωνιωδώς βοήθεια.

Η πρόσβαση των πρώτων ανταποκριτών (ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, ΕΚΑΒ) είναι δύσκολη έως ακατόρθωτη λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τα περισσότερα Επιχειρησιακά και Τηλεφωνικά Κέντρα έχουν κορεστεί ή «μπλοκάρει» (Αμεση Δράση, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστικό Σώμα, Τροχαία, κ.λπ.). Τα ΜΜΕ καταφθάνουν. Μεταδίδουν εικόνες φρίκης, μεγεθύνοντας τον πανικό»…

Ομως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι οι υποδείξεις προς τους ενστόλους όταν βρεθούν ενώπιον ενός τρομοκράτη που επιχειρεί να ανατιναχθεί, να έχει κρατήσει ομήρους κ.λπ. Οπως ενδεικτικά αναφέρεται, «αν οι αστυνομικοί αντιληφθούν ότι ο δράστης είναι ζωσμένος με εκρηκτικά, απαιτείται η εξουδετέρωσή του να γίνει με βολή στο κεφάλι, προκειμένου να μην προλάβει να τα πυροδοτήσει». Ακόμη, αν διαπιστώσουν ότι έχει «ζώνη αυτοκτονίας» (δηλαδή 4,5 κιλά εκρηκτικών μέγιστη ποσότητα), θα πρέπει να δημιουργήσουν περίμετρο ασφαλείας στα 330 μέτρα, στα γιλέκα αυτοκτονίας δημιουργείται ακτίνα ασφαλείας 400 μέτρων. Τέλος, στην τσάντα ώμου, όπου μπορεί να φορτωθούν και 25 κιλά εκρηκτικών υλών, η απόσταση, για να μην υπάρξουν τραυματισμοί, ορίζεται στα 500 μέτρα

Στη συνέχεια σημειώνεται επίσης για το ενδεχόμενο τετ α τετ αστυνομικού και βομβιστή ότι εάν ο τελευταίος φαίνεται υποχωρητικός «προειδοποίησέ τον να τοποθετήσει τα χέρια του μακριά από το σώμα του, έτσι ώστε να είναι αδύνατο να ενεργοποιήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Δώσε του εντολή να γονατίσει. Μην ενεργήσεις σωματική έρευνα και μην προσπαθήσεις να του αφαιρέσεις τη ζώνη ή το γιλέκο με τα εκρηκτικά», συμπληρώνοντας ενδεικτικά: «Προσοχή! Ακόμη και αν ο βομβιστής θέλει να παραδοθεί ή είναι τραυματισμένος ή νεκρός, κρατήστε την απόστασή σας. Βομβιστής που φαίνεται ότι παραδίνεται μπορεί να το κάνει για να προσελκύσει και να σκοτώσει ανύποπτους αστυνομικούς».

Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Θρίλερ με την υπόθεση εξαφάνισης του Κώστα Γρεβενίτη - Νέες μαρτυρίες - Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας

