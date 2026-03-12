Φορητά και «σταθερά» συστήματα anti-drone που αναμένεται να τοποθετηθούν στο Μαξίμου (αλλά πιθανόν και στη Βουλή και σε άλλες κρίσιμες υποδομές) αποτελούν – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – την απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. στον εφιάλτη που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο είχε μελετήσει το 2023 την απόκτηση δύο συστημάτων αναχαίτισης επιθέσεων από drones

Οπως ανέφεραν στα «ΝΕΑ» υψηλόβαθμα στελέχη της Κατεχάκη, υπάρχει προγραμματισμός για παραχώρηση σύνθετου συστήματος anti-drone από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας στην ΕΛ.ΑΣ. για την εγκατάσταση στο Μαξίμου ή και στη Βουλή, στο πλαίσιο του συστήματος στρατιωτικής θωράκισης της χώρας από drone απειλές.

Ηδη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και οι επιτελείς των αρχών ασφαλείας βρίσκονται σε συνεννοήσεις με τα (συναρμόδια) υπουργεία Εθνικής Αμυνας και Ψηφιακής Πολιτικής, ώστε να δημιουργηθεί ένας «θόλος ασφαλείας» μέσα στην Αττική και σε άλλα αστικά κέντρα σε κρίσιμα σημεία (δημόσια κτίρια, πρεσβείες, κρίσιμες υποδομές αλλά και πολυσύχναστα μέρη), τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους ένοπλων Αράβων, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν drones εμπορίου, έμφορτα με εκρηκτικά.

Πρωταρχικό ζητούμενο βέβαια αποτελεί η νομιμοποίηση της χρήσης αυτών των συστημάτων κατάρριψης των drones σε αστικό χώρο, καθώς υπάρχουν νομικά εμπόδια στη χρήση τους σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ενώ πρόβλημα υπάρχει ακόμα και με τη μη δημιουργία ηλεκτρονικής λίστας –αρμοδιότητα της Πολιτικής Αεροπορίας – με τα δεδομένα των drones που κυκλοφορούν νομίμως στη χώρα μας – από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς –, ώστε να υπάρχει άμεση αναγνώριση των «ύποπτων» ή «εχθρικών».

Τα στοιχεία που αναδεικνύει η εφημερίδα μας είναι εντυπωσιακά:

Μέχρι σήμερα οι αρχές ασφαλείας χρησιμοποιούσαν 4-5 φορητά συστήματα anti-drone παλαιάς τεχνολογίας που είχε παραχωρήσει προ μερικών ετών ιδιωτική εταιρεία, η οποία δεν υπάρχει πλέον. Τα συστήματα αυτά που δεν έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν ηλεκτρονικά το ύποπτο ιπτάμενο αντικείμενο (αυτό γινόταν μόνο οπτικά) μπορούν να διακόψουν με αδρανοποιητή το σήμα πλοήγησής του ώστε να ματαιώσουν τα σχέδια των «βομβιστών». Αυτά τα συστήματα-συσκευές κατά των UAV χρησιμοποιούνται, χωρίς να δημοσιοποιηθεί οτιδήποτε, σε επισκέψεις ξένων ηγετών, σε κρίσιμες συσκέψεις κ.λπ.

Το 2023 (αλλά και παλαιότερα) το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε μελετήσει την απόκτηση δύο συστημάτων αναχαίτισης επιθέσεων από drones, κόστους περίπου 4.000.000 ευρώ, για να αποτελέσουν «ομπρέλα προστασίας» το ένα στη Βουλή και το Μαξίμου και το δεύτερο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, σχεδιασμός που για διαφόρους λόγους δεν υλοποιήθηκε.

Το επόμενο βήμα είναι η διαδικασία που έχει ενεργοποιήσει η ΕΛ.ΑΣ. μέσω του ΤΑΙΠΕΔ για την αναφερόμενη «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Διασυνδεδεμένου Συστήματος Επιτήρησης, Εντοπισμού και Αδρανοποίησης/Αποτροπής ΣμηΕΑ σε κρίσιμες υποδομές και σύνθετα περιβάλλοντα» που θα αφορά τέσσερα συστήματα anti-drone προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ.

Οπως σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» (και ενώ ήδη η διαδικασία προμήθειας του συστήματος βρίσκεται σε εξέλιξη), «η Ελληνική Αστυνομία ενδιαφέρεται για τέσσερα ολοκληρωμένα διασυνδεδεμένα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία θα εγκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου στα αντίστοιχα σημεία που θα υποδειχθούν από την Ελληνική Αστυνομία. Θα πρέπει να προσφέρει εντοπισμό σμήνους μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλες τις γνωστές συχνότητες τηλεχειρισμού αυτών, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, σε απόσταση πέραν των 5.000 μέτρων από το σημείο εγκατάστασης του συστήματος. Αναγνώριση του αεροσκάφους, της θέσης του χειριστηρίου, καθώς και καταγραφή της πορείας αυτού σε πραγματικό χρόνο. Επίσης ζητείται χρήση προηγμένων αλγορίθμων, χωρίς παρεμβολή συχνοτήτων για τον εντοπισμό και την αναγνώρισή τους και δεν θα εκτελεί καμία παρεμβολή συχνοτήτων. Επιπλέον ζητείται το σύστημα να εκτελεί αποτροπή ή/και αδρανοποίηση των drones με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και μέσω ηλεκτρονικού προγραμματισμού να είναι ικανό να αποτρέπει το σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών εκτός της προστατευόμενης περιοχής, να μπορεί να το αποσυνδέει από το τηλεχειριστήριό του με το οποίο είναι συνδεδεμένο και επίσης να μπορεί να πάρει τον έλεγχό του και να του δώσει εντολή ασφαλούς προσγείωσης σε προκαθορισμένο σημείο ή να το αποτρέψει από την προσέγγιση στην εγκατάσταση».

Αναζήτηση για την εγκατάσταση τέτοιου είδους συστημάτων πραγματοποιείται και από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας ΑΕ (ΕΛΚΑΚ), το οποίο έχει υποβοηθήσει στην προμήθεια 10 φορητών συστημάτων anti-drone σε ισάριθμες ελληνικές φυλακές και όπου πρόσφατα κατερρίφθησαν τέτοιου είδους τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα που μετέφεραν κινητά, ναρκωτικά κ.λπ. στα σωφρονιστικά καταστήματα Τρικάλων, Λάρισας κ.λπ.

Στο σχετικό έγγραφο που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» σημειώνεται ότι το ΕΛΚΑΚ προωθεί την ανάπτυξη ενός επίγειου ολοκληρωμένου συστήματος «αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών υψηλής τεχνολογικής ωριμότητας, σχεδιασμένο για την προστασία κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, καθώς και οπλικών συστημάτων υψηλής επιχειρησιακής αξίας».

Ωστόσο στο σχετικό έγγραφο σημειώνεται ότι στόχος είναι η ανάπτυξη τέτοιου είδους συστημάτων αποτροπής πληγμάτων από drones για «προστασία περιμέτρου αεροδρομίων», για «προστασία κρίσιμων υποδομών (π.χ. ενεργειακών εγκαταστάσεων) αλλά και «προστασία περιοχών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου (π.χ. Σύνοδος Κορυφής, επίσκεψη αρχηγού κράτους, κ.ά.)».

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»