# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΛ.ΑΣ.: Στήνουν anti-drone σύστημα και στο Μαξίμου
Ελλάδα 12 Μαρτίου 2026, 06:00

ΕΛ.ΑΣ.: Στήνουν anti-drone σύστημα και στο Μαξίμου

Οι συσκέψεις στην Κατεχάκη, οι άγνωστοι «εφιάλτες» της ΕΛ.ΑΣ. και οι μυστικές αναζητήσεις

Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΡεπορτάζΒασίλης Λαμπρόπουλος
A
A
Φορητά και «σταθερά» συστήματα anti-drone που αναμένεται να τοποθετηθούν στο Μαξίμου (αλλά πιθανόν και στη Βουλή και σε άλλες κρίσιμες υποδομές) αποτελούν – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – την απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. στον εφιάλτη που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο είχε μελετήσει το 2023 την απόκτηση δύο συστημάτων αναχαίτισης επιθέσεων από drones

Οπως ανέφεραν στα «ΝΕΑ» υψηλόβαθμα στελέχη της Κατεχάκη, υπάρχει προγραμματισμός για παραχώρηση σύνθετου συστήματος anti-drone από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας στην ΕΛ.ΑΣ. για την εγκατάσταση στο Μαξίμου ή και στη Βουλή, στο πλαίσιο του συστήματος στρατιωτικής θωράκισης της χώρας από drone απειλές.

Ηδη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και οι επιτελείς των αρχών ασφαλείας βρίσκονται σε συνεννοήσεις με τα (συναρμόδια) υπουργεία Εθνικής Αμυνας και Ψηφιακής Πολιτικής, ώστε να δημιουργηθεί ένας «θόλος ασφαλείας» μέσα στην Αττική και σε άλλα αστικά κέντρα σε κρίσιμα σημεία (δημόσια κτίρια, πρεσβείες, κρίσιμες υποδομές αλλά και πολυσύχναστα μέρη), τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους ένοπλων Αράβων, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν drones εμπορίου, έμφορτα με εκρηκτικά.

Πρωταρχικό ζητούμενο βέβαια αποτελεί η νομιμοποίηση της χρήσης αυτών των συστημάτων κατάρριψης των drones σε αστικό χώρο, καθώς υπάρχουν νομικά εμπόδια στη χρήση τους σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ενώ πρόβλημα υπάρχει ακόμα και με τη μη δημιουργία ηλεκτρονικής λίστας –αρμοδιότητα της Πολιτικής Αεροπορίας – με τα δεδομένα των drones που κυκλοφορούν νομίμως στη χώρα μας – από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς –, ώστε να υπάρχει άμεση αναγνώριση των «ύποπτων» ή «εχθρικών».

Τα στοιχεία που αναδεικνύει η εφημερίδα μας είναι εντυπωσιακά:

Μέχρι σήμερα οι αρχές ασφαλείας χρησιμοποιούσαν 4-5 φορητά συστήματα anti-drone παλαιάς τεχνολογίας που είχε παραχωρήσει προ μερικών ετών ιδιωτική εταιρεία, η οποία δεν υπάρχει πλέον. Τα συστήματα αυτά που δεν έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν ηλεκτρονικά το ύποπτο ιπτάμενο αντικείμενο (αυτό γινόταν μόνο οπτικά) μπορούν να διακόψουν με αδρανοποιητή το σήμα πλοήγησής του ώστε να ματαιώσουν τα σχέδια των «βομβιστών». Αυτά τα συστήματα-συσκευές κατά των UAV χρησιμοποιούνται, χωρίς να δημοσιοποιηθεί οτιδήποτε, σε επισκέψεις ξένων ηγετών, σε κρίσιμες συσκέψεις κ.λπ.

Το 2023 (αλλά και παλαιότερα) το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε μελετήσει την απόκτηση δύο συστημάτων αναχαίτισης επιθέσεων από drones, κόστους περίπου 4.000.000 ευρώ, για να αποτελέσουν «ομπρέλα προστασίας» το ένα στη Βουλή και το Μαξίμου και το δεύτερο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, σχεδιασμός που για διαφόρους λόγους δεν υλοποιήθηκε.

Το επόμενο βήμα είναι η διαδικασία που έχει ενεργοποιήσει η ΕΛ.ΑΣ. μέσω του ΤΑΙΠΕΔ για την αναφερόμενη «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Διασυνδεδεμένου Συστήματος Επιτήρησης, Εντοπισμού και Αδρανοποίησης/Αποτροπής ΣμηΕΑ σε κρίσιμες υποδομές και σύνθετα περιβάλλοντα» που θα αφορά τέσσερα συστήματα anti-drone προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ.

Οπως σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» (και ενώ ήδη η διαδικασία προμήθειας του συστήματος βρίσκεται σε εξέλιξη), «η Ελληνική Αστυνομία ενδιαφέρεται για τέσσερα ολοκληρωμένα διασυνδεδεμένα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία θα εγκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου στα αντίστοιχα σημεία που θα υποδειχθούν από την Ελληνική Αστυνομία. Θα πρέπει να προσφέρει εντοπισμό σμήνους μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλες τις γνωστές συχνότητες τηλεχειρισμού αυτών, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, σε απόσταση πέραν των 5.000 μέτρων από το σημείο εγκατάστασης του συστήματος. Αναγνώριση του αεροσκάφους, της θέσης του χειριστηρίου, καθώς και καταγραφή της πορείας αυτού σε πραγματικό χρόνο. Επίσης ζητείται χρήση προηγμένων αλγορίθμων, χωρίς παρεμβολή συχνοτήτων για τον εντοπισμό και την αναγνώρισή τους και δεν θα εκτελεί καμία παρεμβολή συχνοτήτων. Επιπλέον ζητείται το σύστημα να εκτελεί αποτροπή ή/και αδρανοποίηση των drones με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και μέσω ηλεκτρονικού προγραμματισμού να είναι ικανό να αποτρέπει το σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών εκτός της προστατευόμενης περιοχής, να μπορεί να το αποσυνδέει από το τηλεχειριστήριό του με το οποίο είναι συνδεδεμένο και επίσης να μπορεί να πάρει τον έλεγχό του και να του δώσει εντολή ασφαλούς προσγείωσης σε προκαθορισμένο σημείο ή να το αποτρέψει από την προσέγγιση στην εγκατάσταση».

Αναζήτηση για την εγκατάσταση τέτοιου είδους συστημάτων πραγματοποιείται και από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας ΑΕ (ΕΛΚΑΚ), το οποίο έχει υποβοηθήσει στην προμήθεια 10 φορητών συστημάτων anti-drone σε ισάριθμες ελληνικές φυλακές και όπου πρόσφατα κατερρίφθησαν τέτοιου είδους τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα που μετέφεραν κινητά, ναρκωτικά κ.λπ. στα σωφρονιστικά καταστήματα Τρικάλων, Λάρισας κ.λπ.

Στο σχετικό έγγραφο που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» σημειώνεται ότι το ΕΛΚΑΚ προωθεί την ανάπτυξη ενός επίγειου ολοκληρωμένου συστήματος «αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών υψηλής τεχνολογικής ωριμότητας, σχεδιασμένο για την προστασία κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, καθώς και οπλικών συστημάτων υψηλής επιχειρησιακής αξίας».

Ωστόσο στο σχετικό έγγραφο σημειώνεται ότι στόχος είναι η ανάπτυξη τέτοιου είδους συστημάτων αποτροπής πληγμάτων από drones για «προστασία περιμέτρου αεροδρομίων», για «προστασία κρίσιμων υποδομών (π.χ. ενεργειακών εγκαταστάσεων) αλλά και «προστασία περιοχών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου (π.χ. Σύνοδος Κορυφής, επίσκεψη αρχηγού κράτους, κ.ά.)».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής

Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής

World
UBS: Τι θα οδηγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το 3%

UBS: Τι θα οδηγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το 3%

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Stream newspaper
Βούλα: 2 τραυματίες σε σύγκρουση ΙΧ με ταξί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Βούλα 12.03.26

Αιματηρό τροχαίο στην Παραλιακή

Δυο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας, και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από τα οχήματά τους καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων
Ελλάδα 11.03.26

Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομου τζόγου εξάρθρωσε η Αστυνομία με περισσότερα από 135 μέλη και δίκτυο με τουλάχιστον 37 παράνομα μίνι καζίνο

Σύνταξη
Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»
Ελλάδα 11.03.26

Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»

Τέσσερις Ρομά προφυλακίστηκαν για την απάτη με τις χρυσές λίρες, με την ΕΛ.ΑΣ. να ψάχνει και άλλα θύματα – Στο μικροσκόπιο και υπόθεση με συγγενή βουλευτή

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
Ελλάδα 11.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι

Οι επιβάτες που επέστρεψαν περιέγραψαν την έντονη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, με συνεχείς σειρήνες και συναγερμούς - Συγκινητικές στιγμές στις αφίξεις του «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
Ελλάδα 11.03.26

Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό

Όπως διαπιστώθηκε ο ένας από τους συλληφθέντες ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.

Σύνταξη
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας
Κόσμος 12.03.26

Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας

Από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από ισχυρά κράτη διαλύει την τάξη πραγμάτων που θεμελιώθηκε μετά από το 1945

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Πόλεμος στο Ιράν 12.03.26

Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη - Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ψήφισμα κατά του Ιράν από το ΣΑ του ΟΗΕ με στήριξη της Ελλάδας
ΣΑ του ΟΗΕ 12.03.26

Η Ελλάδα στήριξε το ψήφισμα κατά του Ιράν

Η Ελλάδα στήριξε το σχέδιο Ψηφίσματος κατά του Ιράν στο ΣΑ του ΟΗΕ, το οποίο κατατέθηκε από το Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ενώ Κίνα και Ρωσία απείχαν από την ψηφοφορία.

Σύνταξη
Τέξας: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για τον φόνο της συντρόφου του και γιου της
Κόσμος 12.03.26

Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τέξας

Ο Σέντρικ Ριξ, 51 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες σε φυλακή του Τέξας, καθώς είχε καταδικαστεί για τον φόνο της συντρόφου του, 30 ετών, και ενός εκ των παιδιών της, 8 ετών.

Σύνταξη
Βούλα: 2 τραυματίες σε σύγκρουση ΙΧ με ταξί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Βούλα 12.03.26

Αιματηρό τροχαίο στην Παραλιακή

Δυο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας, και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από τα οχήματά τους καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά.

Σύνταξη
Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Brent - WTI 12.03.26

Στα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο

Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Σύνταξη
Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα», δηλώνει ο Τραμπ, αλλά «αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως»
«Δεν θα σταματήσουμε» 12.03.26

«Κοντά στην ήττα» το Ιράν, λέει ο Τραμπ

Για πλήγματα κατά του Ιράν που θα καθιστούσαν «σχεδόν αδύνατη» την ανοικοδόμησή του έκανε λόγο ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη βρίσκεται «κοντά στην ήττα.

Σύνταξη
Συρία: Πέθανε ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας
Σάλεχ Μούσλιμ 12.03.26

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας

Ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας, επί χρόνια συμπρόεδρος του Κόμματος της Δημοκρατικής Ενωσης, του μεγαλύτερου κουρδικού κόμματος στη Συρία, πέθανε «έπειτα από μακρά μάχη με ασθένεια».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό της ΕΕ - Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους οι πρωταθλητές Ευρώπης! (vid)
Champions League 12.03.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους οι πρωταθλητές Ευρώπης! (vid)

Δύο φορές προηγήθηκε η Παρί, οι Άγγλοι είχαν τις απαντήσεις, όμως στο τελευταίο 20λεπτο ένα λάθος και δύο γκολ του Κβαρατσκέλια διαμόρφωσαν το τελικό 5-2 που δίνει «μισή πρόκριση» στους Γάλλους.

Σύνταξη
Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)
Champions League 12.03.26

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)

Η… τρέλα διαρκείας που ακούει στο όνομα Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τη νορβηγική ομάδα να σαρώνει 3-0 τη Σπόρτινγκ στο πρώτο ματς και να ετοιμάζεται για οκτάδα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος
Δημοσκόπηση 11.03.26

Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος

Σχεδόν 8 στους 10 ανησυχούν με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες τους. Διχασμένη η κοινή γνώμη για τις ενέργειες της κυβέρνησης. Ανοδική πορεία για το κόμμα Τσίπρα, μεγάλη πτώση για κόμμα Καρυστιανού στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

Σύνταξη
Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα
Challenge Cup 11.03.26

Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα

Πλέον ο τίτλος στο Challenge Cup Γυναικών θα κριθεί την Τετάρτη (18/3, 19:00) στο κλειστό της Γλυφάδας, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ επί των Ιταλίδων για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων
Ελλάδα 11.03.26

Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομου τζόγου εξάρθρωσε η Αστυνομία με περισσότερα από 135 μέλη και δίκτυο με τουλάχιστον 37 παράνομα μίνι καζίνο

Σύνταξη
