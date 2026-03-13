newspaper
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Eπίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Vouliwatch για τη «συμβουλοκρατία» – Τι απαντάνε οι ερευνητές
Πολιτική 13 Μαρτίου 2026

Mε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και ψεύδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να απαξιώσει την έρευνα «Consultocracy» για την αυξανόμενη εμπλοκή ιδιωτικών συμβούλων σε λειτουργίες του κράτους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Πρόσφατα παρουσιάσαμε στο in την έρευνα «Consultocracy» (Συμβουλοκρατία) – Χαρτογράφηση των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο», την οποία διεξήγαγαν το Vouliwatch και το Solomon.

Η έρευνα καταγράφει, με βάση στοιχεία από δημόσιες πηγές όπως το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), την εκτόξευση των κρατικών δαπανών, για ανάθεση έργων σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρίες. Καλύπτει την χρονική περίοδο 2017 – 2025 και αποδεικνύει ότι σε αυτό το διάστημα – με ορόσημο την πανδημία – εξαπλασιάστηκε ο ετήσιος αριθμός των συμβάσεων φορέων του δημοσίου με συμβουλευτικές εταιρείες, αγγίζοντας το περασμένο έτος τις 613.

Την ίδια χρονιά το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών για το κράτος εκτινάχθηκε στα 600 εκατομμύρια ευρώ, όταν για παράδειγμα το 2019 ήταν 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Αθροιστικά μεταξύ 2017-2025 υπογράφηκαν 3079 συμβάσεις, συνολικού ύψους περίπου 1,56 δισεκ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων η έρευνα αποδείκνυε ότι το 62,4% των συμβάσεων γίνονταν με απευθείας ανάθεση. Σε σύνολο 1.266 αναδόχων, δέκα μεγάλες εταιρείες, είχαν υπογράψει συμβάσεις συμβάσεις ύψους 895 εκατομμυρίων ευρώ – το 57,36% της συνολικής αξίας. Η έρευνα προκάλεσε αίσθηση στην πολιτική σκηνή, με παρεμβάσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Vouliwatch

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, επιχείρησε να απαξιώσει  τα ευρήματα της έρευνας του Vouliwatch, κάνοντας λόγο για «δημιουργία εντυπώσεων».

Βασιζόμενος σε διόρθωση της εφημερίδας «Καθημερινή», η οποία δεν αφορούσε θέμα ουσίας αλλά διατύπωσης, είπε ότι η «έρευνα έχει σοβαρά μεθοδολογικά λάθη». Προχώρησε την κριτική του λέγοντας ότι «οι φορείς, που χρηματοδοτούν τη συγκεκριμένη έκθεση στην οποία βασίζεται η ανακοίνωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, συνδέονται πολιτικά με την Ευρωπαϊκή Αριστερά».

Επίσης είπε ότι «τα ποσά των συμβάσεων είναι ένα κλάσμα αυτών που αναφέρει η συγκεκριμένη έκθεση» και ότι «όλες οι αναθέσεις έχουν γίνει στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας που προβλέπεται από τα Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες δημοσίων προμηθειών, προκηρύξεων, ενστάσεων, εγκρίσεων από το ΕΑΔΗΣΥ, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τέλος πάντων, ό,τι απαιτεί ο νόμος».

Vouliwatch: Τα επίσημα δεδομένα δεν είναι «εντυπώσεις»

Η συντακτική ομάδα του Vouliwatch απάντησε αναλυτικά στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, αντικρούοντας τις «παραπλανητικές αιτιάσεις περί πολιτικής σκοπιμότητας».

Υπογράμμισε ότι «τα στοιχεία της έρευνας Consultocracy δεν είναι αντικείμενο επικοινωνιακής διαχείρισης – βασίζονται σε επίσημα κρατικά δεδομένα και παραμένουν πεισματικά αληθή».

Πυροβολώντας τον αγγελιοφόρο

Σύμφωνα με το Vouliwatch ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,  αντί να απαντήσει στο περιεχόμενο της ερώτησης του δημοσιογράφου, δηλαδή την  εμπλοκή  ιδιωτικών εταιρειών στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και τον υπερδιπλασιασμό των συμβουλευτικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης ΝΔ, στράφηκε κατά της αξιοπιστίας του οργανισμού που δημοσίευσε τα δεδομένα.

«Αυτή είναι μια διαχρονική τακτική: όταν τα δεδομένα είναι άβολα, η αμφισβήτηση του αγγελιοφόρου αντικαθιστά την απάντηση στο μήνυμα», υπογραμμίζει.

Ο Π. Μαρινάκης δήλωσε ψευδώς ότι η έρευνα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Αριστερά.

Fake news, από τον πρέσβη του «Αlitheia Forum»

Το να πιαστεί κάποιος από μια δευτερεύουσας σημασίας λεκτική διατύπωση για να απαξιώσει συνολικά το περιεχόμενο μιας εμπεριστατωμένης έρευνας, μπορεί να μην είναι δεοντολογικά σωστό, αλλά είναι αναμενόμενο στο πλαίσιο του επικοινωνιακού πολιτικού παιχνιδιού.

Αποτελεί όμως τρανταχτό λάθος, αν όχι εξόφθαλμο ψέμα, ότι η έρευνα του Vouliwatch χρηματοδοτείται από «φορείς που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Αριστερά».

Η έκθεση χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από γερμανικό Ίδρυμα Heinrich Böll, που πρόσκεινται στο κόμμα των Πρασίνων της Γερμανίας. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδήμονας στην ευρωπαϊκή πολιτική για να γνωρίζει ότι οι Γερμανοί Πράσινοι είναι μέρος της ευρωπαϊκής ομάδας των Πρασίνων και όχι της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, όπως ανακριβώς ειπώθηκε.

«Οι Πράσινοι και η Ευρωπαϊκή Αριστερά αποτελούν εντελώς διαφορετικές πολιτικές οικογένειες», εξηγεί τα αυτονόητα το Vouliwatch.

Συμπληρώνει ότι η επιλογή του Ιδρύματος Heinrich Böll ως χρηματοδότη της έρευνας έγινε συνειδητά, αφού κανένα κόμμα της ελληνικής Βουλής δεν ανήκει στην ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια των Πρασίνων / Greens-EFA.

Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της «κομματικής» ουδετερότητας των ερευνητών, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο.

«Σε κάθε περίπτωση, είναι αυταπόδεικτο ότι μια έρευνα που βασίζεται αποκλειστικά σε επίσημα κρατικά δεδομένα, δεν θα μπορούσε να επηρεαστεί ως προς τα αποτελέσματά της από οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Οι σχετικοί αριθμοί και τα αντίστοιχα στατιστικά παραμένουν ίδια («μετρημένα κουκιά») – ανεξαρτήτως της ταυτότητας του υποστηρικτή», καταλήγει το Vouliwatch.

Διαμαρτυρία στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Vouliwatch παράλληλα με την απάντηση στην επίθεση που δέχθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο,  απέστειλε επίσημη διαμαρτυρία στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην Επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στην DG JUST (κράτος δικαίου) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως εξηγεί ο Στέφανος Λουκόπουλος, συνιδρυτής του Vouliwatch, «πρόκειται για φορείς με τους οποίους συνομιλούμε, και οι οποίοι παρακολουθούν συστηματικά το φαινόμενο της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και τη χώρα μας για θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ελευθερίας του τύπου».

Συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών

Η συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών (shrinkage of civic space), αναφέρεται σε συγκεκριμένες πρακτικές, που εφαρμόζουν κυρίως αυταρχικές κυβερνήσεις, ώστε να περιορίσουν το πεδίο δράσης και την ελευθερία έκφρασης ανεξάρτητων φορέων και οργανισμών.

Οι τακτικές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν εκστρατείες λάσπης, στοχοποίηση και στιγματισμό κάθε άποψης που δεν συμφωνεί με την επίσημη κυβερνητική γραμμή, νομοθετικά, διοικητικά και πρακτικά εμπόδια σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που απαιτούν λογοδοσία και δημόσιο έλεγχο.

Οι δικαστικές διώξεις, ο εκφοβισμός, οι απειλές σε δημοσιογράφους και συνδικαλιστές, η δολοφονία χαρακτήρα με στρατιές πληρωμένων τρολ, οι υποκλοπές και η ψηφιακή επιτήρηση είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις «συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών», για τις οποίες η Ελλάδα ήδη βρίσκεται στο μικροσκόπιο ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η δύναμη του feedback: Τι μας μαθαίνει για τον εαυτό μας και τους άλλους

Η δύναμη του feedback: Τι μας μαθαίνει για τον εαυτό μας και τους άλλους

Κόσμος
Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Ταλ Ντίλιαν της Intellexa καίει την κυβέρνηση και για τις «εξαγωγές» του Predator σε τρίτες χώρες – Υπόλογη η Ελλάδα
Υποκλοπές 13.03.26

Ο Ταλ Ντίλιαν της Intellexa καίει την κυβέρνηση και για τις «εξαγωγές» του Predator σε τρίτες χώρες – Υπόλογη η Ελλάδα

Οι αναφορές του Ταλ Ντίλιαν για αυστηρή τήρηση από την Intellexa ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών για τις εξαγωγές του Predator, δείχνει ως μοναδική υπέυθυνη την ελληνική κυβέρνηση και καθιστά την Ελλάδα υπόλογη για παραβίαση κανονισμών της ΕΕ

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος

Επιμένει στο αφήγημα των «ιδιωτών» ο Παύλος Μαρινάκης και κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «αντιπερισπασμό», με τον Δημήτρη Μάντζο να αναρωτιέται αν έχει ενημερωθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την ΕΥΠ να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την παρακολούθησή του και ο πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον για κυβέρνηση-χάκερ – Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του
Υποκλοπές 13.03.26

Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον για κυβέρνηση-χάκερ – Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του

«Όλα αυτά που έχουν συμβεί θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον πρωθυπουργό σε παραίτηση. Δυστυχώς, όμως, ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη χώρα σε τσιφλίκι του», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Προ ημερησίας συζήτηση άμεσα ζητά ο Ανδρουλάκης – Ο Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που έστησε
Υποκλοπές 13.03.26

Προ ημερησίας συζήτηση άμεσα ζητά ο Ανδρουλάκης – Ο Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που έστησε

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για «ένα παρακράτος αδίστακτο και δυσώδες, που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια παρακολουθώντας υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του
Πολιτική 13.03.26

ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του

Για υπονόμευση της παράταξης από την πλευρά του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη μετά τις αντιδράσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή του βουλευτή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ

«Ο πρώτος που πρέπει να έρθει να δώσει εξηγήσεις είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» σημειώνει η αντιπολίτευση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου – Λαζαρίδη: «Είστε πολιτική μαφία- Είστε γυμνοσάλιαγκας»
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου – Λαζαρίδη: «Είστε πολιτική μαφία- Είστε γυμνοσάλιαγκας»

Απίστευτες εκφράσεις ακούστηκαν για μία ακόμη φορά στη Βουλή με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ΜακάριοςΛαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τους παραπέμπει στην επιτροπή δεοντολογίας ο Κακλαμάνης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
Predator 13.03.26

ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός

«Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της 'δράσης κάποιων ιδιωτών', αλλά η κορυφή του παγόβουνου», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα

«Δυστυχώς το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του κυρίου Μητσοτάκη και γίνεται με πρώτους υπεύθυνους τα διυλιστήρια», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση
Επικαιρότητα 13.03.26

ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση

«Η καμπάνια για την εθελοντική στράτευση γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τηλεφωνικές υποκλοπές: «Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη»
Επικαιρότητα 13.03.26

«Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη» - Πολιτική αντιπαράθεση για τις τηλεφωνικές υποκλοπές

Οι νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, δημιουργούν αντιπαραθέσεις, με κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης να ζητούν να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση

Σύνταξη
Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά
Predator 13.03.26

Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά

«Τo Μέγαρο Μαξίμου προστάτευσε τους πολιτικούς προϊστάμενους από τη Δικαιοσύνη. Η απόλυτη συγκάλυψη. Και η Κομισιόν μας μιλά για κράτος δικαίου στην Ελλάδα», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι
Πολιτική 13.03.26

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό» σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Σύνταξη
Χαριλάου Τρικούπη: «Καρφιά»για Δούκα και Χριστοδουλάκη που αντέδρασαν στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου
Πολιτική 13.03.26

Τα «καρφιά» της Χαριλάου Τρικούπη για Δούκα και Χριστοδουλάκη που αντέδρασαν στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Αυστηρό ύφος και «καρφιά» από την Χαριλάου Τρικούπη στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που τοποθετήθηκαν αρνητικά στην απόφαση για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου – Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει τώρα
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Ανδρουλάκης: Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου – Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει τώρα

Επεσε συθέμελα το αφήγημα της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την αποκάλυψη του Ταλ Ντίλιαν. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Οφείλει απαντήσεις τώρα».

Σύνταξη
Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών

«Μετά την παραδοχή Ντίλιαν, δεν υπάρχει πλέον ούτε μία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση και η ΕΥΠ ήταν οι πελάτες της Intellexa, αγόρασαν το Predator και το χρησιμοποίησαν παρακολουθώντας 87 στόχους» αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης» τονίζοντας ότι «ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί για σημαντικά κακουργήματα και το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την Μεταπολίτευση»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν ζητεί ο Μερτς – «Δεν ωφελεί κανέναν και προκαλεί ζημιά σε πολλούς»
Μέση Ανατολή 13.03.26

Τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν ζητεί ο Μερτς – «Δεν ωφελεί κανέναν και προκαλεί ζημιά σε πολλούς»

Όσον αφορά το ενδεχόμενο άμεσης επαφής των Ευρωπαίων με το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «γίνονται όλες οι δυνατές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος»

Σύνταξη
Τραμπ: Πιθανό να βοηθά λίγο ο Πούτιν το Ιράν – Και εκείνος πιστεύει πιθανόν πως βοηθάμε την Ουκρανία
Κόσμος 13.03.26

Τραμπ: Πιθανό να βοηθά λίγο ο Πούτιν το Ιράν – Και εκείνος πιστεύει πιθανόν πως βοηθάμε την Ουκρανία

«Το κάνουν και το κάνουμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Fox News, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν τον ενοχλεί η στήριξη που προσφέρει η Ρωσία στην Τεχεράνη

Σύνταξη
Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ
Μια άγνωστη ιστορία 13.03.26

Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ

Προτού γίνει ο θρύλος της μουσικής σκηνής, η Ρομπέρτα Φλακ αρνήθηκε να δώσει στον Κλιντ Ίστγουντ ένα τραγούδι της. Τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη - και αυτό εκτόξευσε την καριέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι θέλουν να διαλύσουν τη χώρα του
Μέση Ανατολή 13.03.26

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι θέλουν να «διαλύσουν» το Ιράν

«Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς έχουν καταστροφικές προθέσεις και στόχους, που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του Ιράν και των μεγάλων ισλαμικών χωρών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν

Σύνταξη
Ο Ταλ Ντίλιαν της Intellexa καίει την κυβέρνηση και για τις «εξαγωγές» του Predator σε τρίτες χώρες – Υπόλογη η Ελλάδα
Υποκλοπές 13.03.26

Ο Ταλ Ντίλιαν της Intellexa καίει την κυβέρνηση και για τις «εξαγωγές» του Predator σε τρίτες χώρες – Υπόλογη η Ελλάδα

Οι αναφορές του Ταλ Ντίλιαν για αυστηρή τήρηση από την Intellexa ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών για τις εξαγωγές του Predator, δείχνει ως μοναδική υπέυθυνη την ελληνική κυβέρνηση και καθιστά την Ελλάδα υπόλογη για παραβίαση κανονισμών της ΕΕ

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Δημάτος: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ προέχει η νίκη επί της Τσέλιε και στη Φιλαδέλφεια»
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Δημάτος: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ προέχει η νίκη επί της Τσέλιε και στη Φιλαδέλφεια»

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Τσέλιε και τη σημασία που έχει για την Ένωση και το ελληνικό ποδόσφαιρο η νίκη και στον επαναληπτικό επί ελληνικού εδάφους.

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν ζήτησε να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές, καθώς εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις
Πόλεμος 13.03.26

Ο Πούτιν ζήτησε να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές καθώς εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις στην Ρωσία

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει στις 10 Μαρτίου ότι χρησιμοποίησε βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει το εργοστάσιο που παράγει ημιαγωγικές συσκευές και ενσωματωμένα μικροτσίπ στην Ρωσία, στην πόλη Μπριάνσκ

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Financial Times 13.03.26

Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εβελίνα Παπούλια: Δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω
Βίντεο 13.03.26

Εβελίνα Παπούλια: Δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω

«Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη. Θέλω να πεθάνω ελεύθερη και ελεύθερη και απόλυτα ερωτευμένη με τον άνθρωπο που είμαι», είπε μεταξύ άλλων η Εβελίνα Παπούλια σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Το αδιέξοδο του Λανουά που ονειρεύεται σωσίβιο παραμονής
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Το αδιέξοδο του Λανουά που ονειρεύεται σωσίβιο παραμονής

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ήθελε να ανανεωθεί πρόωρα το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά επειδή υπάρχει δυσαρέσκεια. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή
Ελλάδα 13.03.26

Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία - Τα τρία τελευταία χρόνια επισκεπτόταν την ίδια περιοχή και έμενε σε βαν-τροχόπιστο στο Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος

Επιμένει στο αφήγημα των «ιδιωτών» ο Παύλος Μαρινάκης και κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «αντιπερισπασμό», με τον Δημήτρη Μάντζο να αναρωτιέται αν έχει ενημερωθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την ΕΥΠ να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την παρακολούθησή του και ο πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει

Σύνταξη
To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης
Πρόεδρος Eurogroup 13.03.26

To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης

«Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 2% ακόμη και στο χειρότερο σενάριο», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
Άλλες τρεις; 13.03.26

«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ

H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Απόρρητο