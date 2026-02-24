ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπαταλά πολύ δημόσιο χρήμα σε συμβουλευτικές – Πλήττουν την ίδια τη δημοκρατία
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύει πυρά με αφορμή την εκτόξευση των δημόσιων δαπανών σε συμβουλευτικές εταιρείες. Αποτυπώνεται η έκταση της σπατάλης επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, λέει η Κουμουνδούρου
Σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με την ποιότητα της Δημοκρατίας εγείρει η εξέλιξη των συμβάσεων του Δημοσίου με εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την έρευνα του οργανισμού Vouliwatch, όπου διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, ότι το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
«Η έρευνα του οργανισμού Vouliwatch, που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή, αναφορικά με την εξέλιξη των συμβάσεων του Δημοσίου με εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, αποτυπώνει την έκταση της σπατάλης επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά κι εγείρει σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με την ποιότητα της δημοκρατίας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
«Το ζήτημα προφανώς δεν είναι οικονομικό»
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ προσθέτει ότι «σύμφωνα με την έρευνα, το 2020 το ελληνικό Δημόσιο υπέγραψε 241 συμβάσεις με συμβουλευτικές εταιρείες, με συνολικό κόστος το οποίο ανήλθε στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025 οι συμβάσεις έφτασαν στις 613, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 585 εκατ. ευρώ. Για να γίνει ακόμη πιο αντιληπτό το πόσο έχουν εκτοξευθεί αυτές οι δαπάνες, σημειώνεται ότι το 2019 οι συμβάσεις ήταν 151, με συνολικό κόστος 7,1 εκατ. ευρώ».
Διερωτάται «για ποιο λόγο η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπαταλά τόσο πολύ δημόσιο χρήμα, δηλαδή χρήματα του ελληνικού λαού, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες; Σε ποιους τομείς και σε ποια πεδία κατευθύνονται αυτές οι συμβάσεις;» και προσθέτει πως «το ζήτημα προφανώς δεν είναι οικονομικό. Είναι οφθαλμοφανές ότι επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη μια σειρά από κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν το Δημόσιο έχουν περάσει στα χέρια ιδιωτών. Κι αυτό δεν πλήττει μόνο το Δημόσιο ως θεσμό, αλλά συνολικά την ίδια τη δημοκρατία».
- Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
- Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα
- Ωραία ενέργεια και σέντρα σουτ του Ζέλσον (vid)
- Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
- Στην ολομέλεια της Βουλής το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς
- Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τα λόγια του Γιάννη που μου άλλαξαν τη ζωή – Θέλω τίτλο με τον Άρη» (vid)
- Απασφάλισε ο Λάκης Γαβαλάς με αφορμή τον πανικό γύρω από την παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα
- Τέμπη: Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις