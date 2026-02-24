newspaper
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπαταλά πολύ δημόσιο χρήμα σε συμβουλευτικές – Πλήττουν την ίδια τη δημοκρατία
24 Φεβρουαρίου 2026, 18:00

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπαταλά πολύ δημόσιο χρήμα σε συμβουλευτικές – Πλήττουν την ίδια τη δημοκρατία

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύει πυρά με αφορμή την εκτόξευση των δημόσιων δαπανών σε συμβουλευτικές εταιρείες. Αποτυπώνεται η έκταση της σπατάλης επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, λέει η Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Spotlight

Σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με την ποιότητα της Δημοκρατίας εγείρει η εξέλιξη των συμβάσεων του Δημοσίου με εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την έρευνα του οργανισμού Vouliwatch, όπου διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, ότι το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

«Η έρευνα του οργανισμού Vouliwatch, που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή, αναφορικά με την εξέλιξη των συμβάσεων του Δημοσίου με εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, αποτυπώνει την έκταση της σπατάλης επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά κι εγείρει σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με την ποιότητα της δημοκρατίας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Το ζήτημα προφανώς δεν είναι οικονομικό»

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ προσθέτει ότι «σύμφωνα με την έρευνα, το 2020 το ελληνικό Δημόσιο υπέγραψε 241 συμβάσεις με συμβουλευτικές εταιρείες, με συνολικό κόστος το οποίο ανήλθε στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025 οι συμβάσεις έφτασαν στις 613, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 585 εκατ. ευρώ. Για να γίνει ακόμη πιο αντιληπτό το πόσο έχουν εκτοξευθεί αυτές οι δαπάνες, σημειώνεται ότι το 2019 οι συμβάσεις ήταν 151, με συνολικό κόστος 7,1 εκατ. ευρώ».

Διερωτάται «για ποιο λόγο η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπαταλά τόσο πολύ δημόσιο χρήμα, δηλαδή χρήματα του ελληνικού λαού, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες; Σε ποιους τομείς και σε ποια πεδία κατευθύνονται αυτές οι συμβάσεις;» και προσθέτει πως «το ζήτημα προφανώς δεν είναι οικονομικό. Είναι οφθαλμοφανές ότι επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη μια σειρά από κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν το Δημόσιο έχουν περάσει στα χέρια ιδιωτών. Κι αυτό δεν πλήττει μόνο το Δημόσιο ως θεσμό, αλλά συνολικά την ίδια τη δημοκρατία».

Ομόλογα
Ευρωομόλογα: Δεν θα έρθουν με «Big Bang», αλλά σταδιακά, λέει η Commerzbank

Ευρωομόλογα: Δεν θα έρθουν με «Big Bang», αλλά σταδιακά, λέει η Commerzbank

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Stream newspaper
Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους
24.02.26

Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κουβάς στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του
24.02.26

Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του

Σαφή και ξεκάθαρη θέση στηλιτεύοντας τη στάση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παίρνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, χωρίς βεβαίως να δικαιολογεί όσους εμπόδισαν την είσοδο του υπουργού.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη – Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία
24.02.26

Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη - Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία

Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα πορίσματα του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και αυτού που εξέδωσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ. «Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη
24.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη

Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέδειξε ότι «δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης», σημειώνει στο πόρισμά του, το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό
24.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό

«Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή ώστε να έχουμε ισχυρούς θεσμούς», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ για Βορίδη – Αυγενάκη
24.02.26

«Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ για Βορίδη – Αυγενάκη

Στο πόρισμα του κυβερνώντος κόμματος (ΟΠΕΚΕΠΕ) για τον μεν Μάκη Βορίδη υποστηρίζεται ότι «αποδείχθηκε ότι ουδέποτε παρενέβη στη διεξαγωγή των ελέγχων, ούτε επεδίωξε να αναμειχθεί με ελέγχους ή αποδεσμεύσεις συγκεκριμένων ΑΦΜ». Για τον δε Λευτέρη Αυγενάκη σημειώνεται ότι «δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί αδίκημα συνέργειας ή/και ηθικής αυτουργίας σε απιστία».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών
24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για αποστολή κλήσεων και σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος αγροτών που συμμετείχαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, με την κατηγορία της «παρακώλυσης συγκοινωνιών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη
24.02.26

Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη

«Ο κ. Μητσοτάκης θα απολογείται για αυτή τη στροφή του κ. Γεωργιάδη, για την ακραία ρητορεία, για την αντιπαράθεση που θυμίζει εποχές εμφυλίου. Αυτή είναι η 'κεντρώα' Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», λέει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου
24.02.26

Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου

«Σε μια περίοδο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με απειλές επίθεσης κατά του Ιράν και προειδοποιήσεις για αντίποινα, το ερώτημα είναι σαφές: ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής της χώρας μας; Και με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση;», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Σε παράλληλη πραγματικότητα ο Μητσοτάκης: Βλέπει θετικό αποτύπωμα σε εισόδημα, αγορά εργασίας, ακρίβεια 
24.02.26

Σε παράλληλη πραγματικότητα ο Μητσοτάκης: Βλέπει θετικό αποτύπωμα σε εισόδημα, αγορά εργασίας, ακρίβεια 

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος, προσπαθώντας να πείσει ότι υπάρχει θετικό αποτύπωμα των πολιτικών του στο μέτωπο της οικονομίας - Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί στα τέλη Μαρτίου

Σύνταξη
Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς: Επιβεβλημένη η σύσταση προανακριτικής, γαλάζιο σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ
24.02.26

Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς: Επιβεβλημένη η σύσταση προανακριτικής, γαλάζιο σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά εντοπίζουν βαρύτατες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη και ζητούν την παραπομπή τους για κακουργήματα

Σύνταξη
Ημέρα πορισμάτων για την εξεταστική: Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα της αντιπολίτευσης για προκαταρκτική
24.02.26

Ημέρα πορισμάτων για την εξεταστική: Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα της αντιπολίτευσης για προκαταρκτική

Στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι εδραιωμένη η πεποίθηση πως πρόκειται για ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο με ονοματεπώνυμο που έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων και δείχνει την κακή σχέση της πλειοψηφίας με το σεβασμό των θεσμών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Ερώτηση των ευρωβουλευτών για τον κλιμακούμενο αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα
24.02.26

Ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ για τον αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα

Την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας για τις εξελίξεις στην Κούβα ρωτούν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη
24.02.26

Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στηλίτευσε την... προαναγγελία του βίντεο που δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;
24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι πράξεις για τις οποίες κατηγόρησε τον γιατρό του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας, ωστόσο δεν το έπραξε.

Σύνταξη
Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
24.02.26

Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχώρησε από την επιτροπή των BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού με ακούσιο τικ του Τζον Ντέιβιντσον που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα
24.02.26

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα

Οι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, αλλά εντοπίστηκαν από τις αρχές τη Δευτέρα, καθώς δεν πήγαν στη δουλειά τους και άρχισαν να τις αναζητούν φίλοι και συνάδελφοί τους.

Σύνταξη
Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τα λόγια του Γιάννη που μου άλλαξαν τη ζωή – Θέλω τίτλο με τον Άρη» (vid)
24.02.26

Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τα λόγια του Γιάννη που μου άλλαξαν τη ζωή – Θέλω τίτλο με τον Άρη» (vid)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε στο Euro Insiders powered by Betsson και μεταξύ άλλων αποκάλυψε μια κουβέντα που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που του επηρέασε την καριέρα με τον καλύτερο τρόπο.

Σύνταξη
Τέμπη: Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
24.02.26

Τα Τέμπη «δεν ήταν μια κακιά στιγμή» - Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο χρόνος πάγωσε. Τρία χρόνια από την αποφράδα ημέρα που 57 ψυχές έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας, κανείς δεν ξεχνά…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα
24.02.26

Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα

Έκρηξη σημειώθηκε σε τριώροφο κτίριο έξω από τη Βερόνα στην Ιταλία, το οποίο κατέρρευσε. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τρεις τραυματίες και έναν νεκρό άνδρα από τα συντρίμμια.

Σύνταξη
Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί
24.02.26

Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί

Μετά τις προειδοποισήσεις ότι τα ρομπότ και η ΑΙ θα αντικαταστήσουν τις εισαγωγικές υπαλληλικές θέσεις, τώρα μας λένε ότι κινδυνεύουν οι μεσαίοι εργαζόμενοι, που είναι απλώς καλοί στη δουλειά τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ
24.02.26

«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ

Στα 55 του χρόνια, ο Ίθαν Χοκ μοιάζει πιο χαλαρός και απελευθερωμένος από ποτέ. Τόσο πολύ που δεν διστάζει πλέον να μιλάει για το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν, αλλά και την ερωτική του ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ
24.02.26

LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ
24.02.26

LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ

LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Καραμπάγκ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 4-1: Πανηγυρικά στους «16» οι «Ροχιμπλάνκος» με χατ-τρικ του Σόρλοθ (vid)
24.02.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 4-1: Πανηγυρικά στους «16» οι «Ροχιμπλάνκος» με χατ-τρικ του Σόρλοθ (vid)

Μετά το 3-3 στο Βέλγιο η Ατλέτικο νίκησε με το επιβλητικό 4-1 την Κλαμπ Μπριζ στην Μαδρίτη και με συνολικό σκορ 7-4 πέρασε στους «16» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει Τότεναμ ή Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία
24.02.26

Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του θα επαναλάβει τις συνομιλίες με «αποφασιστικότητα να επιτύχει μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα προβλήματα λόγω του χιονιά παραμένουν στα βορειοανατολικά – Διακοπές ρεύματος, κλειστά σχολεία
24.02.26

Τα προβλήματα λόγω του χιονιά παραμένουν στις βορειοανατολικές ΗΠΑ - Διακοπές ρεύματος, κλειστά σχολεία

Χιονιάς πλήττει τις ΗΠΑ - Περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε σχεδόν 1.000 υπήρξαν καθυστερήσεις σήμερα, ιδίως στο αεροδρόμιο της Βοστόνης και σε εκείνα της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
24.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα
24.02.26

Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα

Οι πληροφορίες για το χάος στο Μεξικό μετά τον θάνατο του ηγέτη του καρτέλ Χαλίσκο είναι εν μέρει αληθινές. Το οργανωμένο έγκλημα εξαπέλυσε εκστρατεία προπαγάνδας για να αποδείξει ότι ελέγχει τη χώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η… λευκή απεργία φέρνει επανάσταση στο παγκόσμιο τένις (pics+vids)
24.02.26

Η… λευκή απεργία φέρνει επανάσταση στο παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Οι αθλητές και οι αθλήτριες αποσύρονται από τα τουρνουά τένις, αντιδρώντας στο φορτωμένο καλεντάρι – Το πάθημα του γυναικείου τουρνουά του Ντουμπάι και το πριμ των διοργανωτών της Ντόχα σε Αλκαράθ και Σίνερ για να μην αποσυρθούν!

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν
24.02.26

Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν

Οι δασμοί των ΗΠΑ εναντίον όσων προμήθευαν την Κούβα με πετρέλαιο δεν είναι πλέον σε ισχύ, όπως ανακοίνωσε από το Μεξικό η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τέμπη: Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα – Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες
24.02.26

Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες

Με την πληγή που άφησε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη να παραμένει ανοιχτό, τους συγγενείς των θυμάτων και μια ολόκληρη κοινωνία να αναζητεί οξυγόνο το νέο βίντεο της ΕΔΑΠΟ εστιάζει σε ένα από τα πιο σκοτεινά και κρίσιμα ερωτήματα της τραγωδίας: Την πυρόσφαιρα που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση.

Σύνταξη
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
24.02.26

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στρατιωτική θητεία: Από σήμερα σε εφαρμογή το νέο μοντέλο – Όλα όσα αλλάζουν
24.02.26

Πρεμιέρα για τη νέα στρατιωτική θητεία - Βίντεο και φωτογραφίες από την κατάταξη της Α' ΕΣΣΟ σε Θήβα και Αυλώνα

«Η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισής "Ατζέντα 2030"» έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας,

Σύνταξη
Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών
24.02.26

Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών

Οι φοιτητές/ριες της Σχολής Καλών Τεχνών δημιούργησαν μια τοιχογραφία που απεικονίζει μια από τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή.

Σύνταξη
