ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη
Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ που ζητά απαντήσεις για τις «χιλιάδες απευθείας αναθέσεις», ύψους 1,5 δισ., σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Αντί να στηρίξει την υγεία , την παιδεία και τις υποδομές επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να θησαυρίζουν.
Χιλιάδες συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ με ιδιωτικές εταιρείες, κυρίως με διαδικασία απευθείας αναθέσεων, καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μέσω του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
«Tην ίδια περίοδο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς
Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για το «μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας που εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφερόμενος στην αποκάλυψη πριν από λίγες ημέρες «της έντυπης έκθεσης του Vouliwatch σε συνεργασία με το Solomon».
Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη δήλωσή του, η έκθεση «αποκάλυψε πως από το 2017 έως το 2025, το ελληνικό Δημόσιο έχει συνάψει χιλιάδες συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ με ιδιωτικές εταιρείες, κυρίως με διαδικασία απευθείας αναθέσεων».
Συγκεκριμένα, προσθέτει ο ίδιος, «την ίδια περίοδο που οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται λόγω των ανατιμήσεων στην ενέργεια, στα τρόφιμα και στα υπόλοιπα βασικά αγαθά, το ελληνικό κράτος δαπανά 1,56 δισ. ευρώ σε συμβουλευτικές υπηρεσίες από ιδιωτικές εταιρείες».
Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει»
Ακολούθως, ο Κώστας Τσουκαλάς εκφράζει συγκεκριμένα ερωτήματα τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις.
Όπως λέει, «η έκθεση καταγράφει 3.079 συμβάσεις συνολικής αξίας 1,55 δισ. που μοιράστηκαν σε 1.266 εταιρείες, χωρίς να υπολογίζει τις επιπλέον συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών με τίμημα μικρότερο από 15.000 ευρώ.
»Από την έκθεση προκύπτει πως μόλις το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των χρημάτων που δόθηκαν , δηλαδή δώδεκα εταιρείες έλαβαν περίπου 1,5 δισ. Το 62% των συμβάσεων φαίνεται να έχει δοθεί με απευθείας ανάθεση , χωρίς κανένα διαγωνισμό.
»Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει. Για ποιο λόγο φορείς του Δημοσίου και Υπουργεία παραδίδουν κρίσιμες αρμοδιότητες και λειτουργίες του κράτους σε ιδιώτες και μάλιστα με δυσθεώρητες αμοιβές;
»Ποιος αποφάσισε και γιατί τη σιωπηλή μετατόπιση εξουσίας εκτός του θεσμικού κορμού του κράτους και χωρίς διαφάνεια;
»Η διαφάνεια, ο έλεγχος και η λογοδοσία είναι βασικά συστατικά μιας έντιμης και δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη την ίδια στιγμή που αρνείται τον 13ο μισθό στο δημόσιο, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, το ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, την τιμαριθμική αναπροσαρμογή και τη μείωση των έμμεσων φόρων, επιλέγει να σκορπά πάνω από 1,56 δισ. σε ελάχιστες εταιρείες δήθεν για να συμβουλεύουν το κράτος.
»Αντί να στηρίξει την υγεία, την παιδεία και τις υποδομές επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να θησαυρίζουν μέσα από δημόσιες συμβάσεις. Θα απαντήσει η κυβέρνηση στις αποκαλύψεις ή θα κάνει ως συνήθως πως δεν ξέρει, δεν είδε, δεν άκουσε;».
