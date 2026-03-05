newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ που ζητά απαντήσεις για τις «χιλιάδες απευθείας αναθέσεις», ύψους 1,5 δισ., σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Αντί να στηρίξει την υγεία , την παιδεία και τις υποδομές επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να θησαυρίζουν.

Χιλιάδες συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ με ιδιωτικές εταιρείες, κυρίως με διαδικασία απευθείας αναθέσεων, καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μέσω του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.

«Tην ίδια περίοδο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για το «μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας που εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφερόμενος στην αποκάλυψη πριν από λίγες ημέρες «της έντυπης έκθεσης του Vouliwatch σε συνεργασία με το Solomon».

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη δήλωσή του, η έκθεση «αποκάλυψε πως από το 2017 έως το 2025, το ελληνικό Δημόσιο έχει συνάψει χιλιάδες συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ με ιδιωτικές εταιρείες, κυρίως με διαδικασία απευθείας αναθέσεων».

Συγκεκριμένα, προσθέτει ο ίδιος, «την ίδια περίοδο που οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται λόγω των ανατιμήσεων στην ενέργεια, στα τρόφιμα και στα υπόλοιπα βασικά αγαθά, το ελληνικό κράτος δαπανά 1,56 δισ. ευρώ σε συμβουλευτικές υπηρεσίες από ιδιωτικές εταιρείες».

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει»

Ακολούθως, ο Κώστας Τσουκαλάς εκφράζει συγκεκριμένα ερωτήματα τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις.

Όπως λέει, «η έκθεση καταγράφει 3.079 συμβάσεις συνολικής αξίας 1,55 δισ. που μοιράστηκαν σε 1.266 εταιρείες, χωρίς να υπολογίζει τις επιπλέον συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών με τίμημα μικρότερο από 15.000 ευρώ.

»Από την έκθεση προκύπτει πως μόλις το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των χρημάτων που δόθηκαν , δηλαδή δώδεκα εταιρείες έλαβαν περίπου 1,5 δισ. Το 62% των συμβάσεων φαίνεται να έχει δοθεί με απευθείας ανάθεση , χωρίς κανένα διαγωνισμό.

»Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει. Για ποιο λόγο φορείς του Δημοσίου και Υπουργεία παραδίδουν κρίσιμες αρμοδιότητες και λειτουργίες του κράτους σε ιδιώτες και μάλιστα με δυσθεώρητες αμοιβές;

»Ποιος αποφάσισε και γιατί τη σιωπηλή μετατόπιση εξουσίας εκτός του θεσμικού κορμού του κράτους και χωρίς διαφάνεια;

»Η διαφάνεια, ο έλεγχος και η λογοδοσία είναι βασικά συστατικά μιας έντιμης και δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη την ίδια στιγμή που αρνείται τον 13ο μισθό στο δημόσιο, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, το ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, την τιμαριθμική αναπροσαρμογή και τη μείωση των έμμεσων φόρων, επιλέγει να σκορπά πάνω από 1,56 δισ. σε ελάχιστες εταιρείες δήθεν για να συμβουλεύουν το κράτος.

»Αντί να στηρίξει την υγεία, την παιδεία και τις υποδομές επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να θησαυρίζουν μέσα από δημόσιες συμβάσεις. Θα απαντήσει η κυβέρνηση στις αποκαλύψεις ή θα κάνει ως συνήθως πως δεν ξέρει, δεν είδε, δεν άκουσε;».

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο
Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο

Ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, λέει η Τουρκία.

Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση
Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της στήριξης της Κύπρου, υπογραμμίζοντας με έμφαση, ωστόσο, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Τι απαντά η ΝΔ

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ
Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτούν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των υποκλοπών. Επανέρχεται το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και με «φόντο» την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του predator.

Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης
Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης

Γραμμή της κυβέρνησης για τις υποκλοπές είναι ότι τα στελέχη της που αποτέλεσαν στόχους του Predator δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξε αυτεπάγγελτη δίωξη. Γιατί το επιχείρημα είναι έωλο και εκθέτει το Μαξίμου.

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Δύο κρίσιμα θέματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον που αφορούν τις εξελίξεις στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών προστέθηκαν στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα.

Βασίλης Σπανάκης: «Η επιστολική ψήφος φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά»
Βασίλης Σπανάκης: «Η επιστολική ψήφος φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά»

«Δε μπορούμε να κλείνουμε την πόρτα της πατρίδας μας στους Έλληνες», τόνισε ο Βασίλης Σπανάκης. «Η επιστολική ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά», προσέθεσε.

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα
Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα

Ο Δένδιας υπογράμμισε πως η παρουσία και των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είναι για να προστατευθεί το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνονται και στην ελληνική επικράτεια.

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση
Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση

Μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής πως η έναρξης ισχύος της διάταξης για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων δεν θα γίνει άμεσα αλλά μετά την παρέλευση 18μηνου.

Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα
Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα

»Οι υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ήταν στόχοι του Predator, οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν αντέδρασαν» αναφέρει εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο in

Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή
Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλα, από τον Ιούνιο του 2012 ως υπουργός Δημόσιας Τάξης», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες
Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο
Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο

Ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, λέει η Τουρκία.

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση
Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της στήριξης της Κύπρου, υπογραμμίζοντας με έμφαση, ωστόσο, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Τι απαντά η ΝΔ

Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο
Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο

Η είσοδος του γνωστού δημιουργού διαδικτυακού περιεχομένου και επιχειρηματία KSI στο μετοχικό σχήμα της Dagenham & Redbridge FC δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή κίνηση προβολής.

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη, τις 35 Σαρακοστιανές και Πασχαλινές συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Περίπου δέκα ημέρες έμειναν για τη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης, ωστόσο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα πραγματοποιηθεί η τελετή των Όσκαρ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα – Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια
Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα - Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια

«Η Κίνα έχει σχέσεις με τα άλλα κράτη του Κόλπου, κάτι που κάνει πολύ απίθανη την άμεση στρατιωτική βοήθεια», σημειώνει η Νταν Ουάνγκ, διευθύντρια του τμήματος του κέντρου μελετών Eurasia Group

