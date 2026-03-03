newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά 117 νέες υποθέσεις στην Ελλάδα – Πυρά ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 03 Μαρτίου 2026, 15:34

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά 117 νέες υποθέσεις στην Ελλάδα – Πυρά ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Νέα Αριστερά χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως τους «καλύτερους πελάτες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας». Τι δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός θεσμός

Σύνταξη
Spotlight

Συνολικά 175 υποθέσεις βρίσκονται υπό έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Ελλάδα, εκ των οποίων 117 άνοιξαν το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του θεσμού. Η αντιπολίτευση εκτοξεύει πυρά κατά της κυβέρνησης, με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να τονίζει πως «το απόστημα της διαφθοράς θα σπάσει μόνο με την πολιτική αλλαγή».

Όπως τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, «η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που δημοσιεύθηκε χθες, αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και είναι ιδιαιτέρως αρνητική για τη χώρα μας. Από τα στοιχεία που παραθέτει η έκθεση, προκύπτει πως οι ανοιχτές υποθέσεις που ερευνώνται στην Ελλάδα ανέρχονται σε 175, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία να αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 2,68 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το εύρος των ερευνών καλύπτει σχεδόν κάθε πτυχή της δημόσιας δραστηριότητας, -από την παιδεία και τη μετανάστευση έως την πληροφορική, τις υποδομές και το εμπόριο».

Συνεχίζει λέγοντας πως «σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έκθεσης για το 2025, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στο άνοιγμα 117 νέων υποθέσεων στην Ελλάδα, με το συνολικό ύψος της εκτιμώμενης ζημίας για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγγίζει το 1,02 δισ. ευρώ. Από 53 έρευνες που ήταν σε εξέλιξη το 2023 και αφορούσαν ζημία 700 εκατομμυρίων ευρώ, το 2025 οι εν εξελίξει έρευνες έχουν τριπλασιασθεί φτάνοντας τις 175 με εκτιμώμενη ζημία ύψους 2,68 δισ.».

Προσθέτει ότι «η ενεργοποίηση των ερευνών για αυτές τις υποθέσεις προήλθε από ένα ευρύ δίκτυο αναφορών και ελέγχων: 100 περιπτώσεις βασίστηκαν σε στοιχεία, που διαβίβασαν οι ελληνικές εθνικές αρχές. 76 αναφορές κατατέθηκαν από ιδιώτες, αναδεικνύοντας τον ρόλο των πολιτών στην αποκάλυψη της διαφθοράς. 8 υποθέσεις ξεκίνησαν αυτεπάγγελτα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. 7 υποθέσεις προήλθαν από καταγγελίες θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ».

«Αυτή η εικόνα δεν αξίζει στην Ελλάδα, δεν αξίζει στους Έλληνες»

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, «η σύγκριση της χώρας μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό είναι συντριπτική εναντίον μας. Η Τσεχία έχει 136 έρευνες σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 136 εκατομμυρίων ευρώ, η Πορτογαλία 102 έρευνες σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 952,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Σουηδία 20 υποθέσεις ελέγχου σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 182 εκατομμυρίων ευρώ. Και οι τρεις χώρες μαζί δεν φτάνουν την εκτιμώμενη ζημία, που αφορά τη χώρα μας».

Τέλος, επισημαίνει πως «δυστυχώς αποδεικνύεται πως με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή η εικόνα δεν αξίζει στην Ελλάδα, δεν αξίζει στους Έλληνες. Το απόστημα της διαφθοράς θα σπάσει μόνο με την πολιτική αλλαγή».

Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση της ΝΔ, οι καλύτεροι πελάτες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος, τονίζει επίσης ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι «οι καλύτεροι πελάτες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Όπως τονίζει, «με βάση επίσημη έκθεση αυτή τη στιγμή υπάρχουν: 175 υποθέσεις που διεξάγονται έρευνες από τις ευρωπαϊκές αρχές. Η εκτίμηση αναφέρεται σε ζημιές 2,68 δισ.». Υπογραμμίζει πως «το γράφω ξανά για να είναι καθαρό: ζημιές 2,68 δισ. από 175 υποθέσεις διαφθοράς».

Τέλος, ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρει πως «ας το έχουμε στο μυαλό μας την επόμενη φορά που κάποιο κυβερνητικό στέλεχος θα αναρωτιέται «που θα βρείτε τα λεφτά», όταν μιλάμε για την ανάγκη αυξήσεων σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς ή συνολικότερα για κάθε αίτημα στήριξης της κοινωνίας».

Τσουκαλάς: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
«Διαφθορά» 03.03.26

Τσουκαλάς: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Αυτή η εικόνα δεν αξίζει στην Ελλάδα, δεν αξίζει στους Έλληνες. Το απόστημα της διαφθοράς θα σπάσει μόνο με την πολιτική αλλαγή», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου - Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για την ατζέντα των συνομιλιών

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων
ΠΑΣΟΚ 03.03.26

Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προκρίνει την άμεση εκλογή του προέδρου και του συμβουλίου της κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη, ταυτόχρονα με τη θεσμική και οικονομική τους θωράκιση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη: «Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο» λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη: «Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο» λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Η συνάντηση που διήρκησε 40 λεπτά, έγινε προκειμένου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό για τις κινήσεις της χώρας στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και Κύπρο ζητούν τα κόμματα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και Κύπρο ζητούν τα κόμματα στη Βουλή

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη Βουλή τα κόμματα εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις εξελίξεις και ζήτησαν να μην εμπλακεί η χώρα μας στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή

Στην ερώτησή τους ζητούν μεταξύ άλλων να αρθούν τα εμπόδια που καθυστερούν την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. 

Σύνταξη
Τσίπρας: Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου
Πολιτική 03.03.26

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου»

Πρώτη προτεραιότητα, είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του. Δριμεία κριτική σε κυβέρνηση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ για απαράδεκτη στάση.

Σύνταξη
Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους
Πολιτική 03.03.26

Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους

«Ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιον για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιον για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση

Εργο αποκλειστικά της Δικαιοσύνης να διαλευκάνει το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, εκφράζοντας απόλυτη εμπιστοσύνη. Υπερασπίζεται τους χειρισμούς της κυβέρνησης, μιλά για δικαστική απόφαση που έθεσε τα πράγματα στη διάστασή τους, ενώ για τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί όταν μελετήσει την απόφαση, σημειώνοντας ότι η δικαστική έρευνα θα διευρυνθεί. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Εισηγήσεις για κάλπες το Φθινόπωρο δέχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης ήδη από πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια και το σκεπτικό εκείνων που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυστηρά θεσμικό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει χώρος για συναινέσεις γύρω από άλλα θέματα, θα συζητήσουν αποκλειστικά για την πολεμική σύρραξη» ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ

Μπαράζ ερωτήσεων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις υποκλοπές. Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στο αφήγημα των ιδιωτών και δεν δίστασε να προχωρήσει στη διάδοση fake news περί τάχα ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
