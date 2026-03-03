Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά 117 νέες υποθέσεις στην Ελλάδα – Πυρά ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς

Συνολικά 175 υποθέσεις βρίσκονται υπό έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Ελλάδα, εκ των οποίων 117 άνοιξαν το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του θεσμού. Η αντιπολίτευση εκτοξεύει πυρά κατά της κυβέρνησης, με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να τονίζει πως «το απόστημα της διαφθοράς θα σπάσει μόνο με την πολιτική αλλαγή».

Όπως τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, «η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που δημοσιεύθηκε χθες, αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και είναι ιδιαιτέρως αρνητική για τη χώρα μας. Από τα στοιχεία που παραθέτει η έκθεση, προκύπτει πως οι ανοιχτές υποθέσεις που ερευνώνται στην Ελλάδα ανέρχονται σε 175, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία να αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 2,68 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το εύρος των ερευνών καλύπτει σχεδόν κάθε πτυχή της δημόσιας δραστηριότητας, -από την παιδεία και τη μετανάστευση έως την πληροφορική, τις υποδομές και το εμπόριο».

Συνεχίζει λέγοντας πως «σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έκθεσης για το 2025, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στο άνοιγμα 117 νέων υποθέσεων στην Ελλάδα, με το συνολικό ύψος της εκτιμώμενης ζημίας για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγγίζει το 1,02 δισ. ευρώ. Από 53 έρευνες που ήταν σε εξέλιξη το 2023 και αφορούσαν ζημία 700 εκατομμυρίων ευρώ, το 2025 οι εν εξελίξει έρευνες έχουν τριπλασιασθεί φτάνοντας τις 175 με εκτιμώμενη ζημία ύψους 2,68 δισ.».

Προσθέτει ότι «η ενεργοποίηση των ερευνών για αυτές τις υποθέσεις προήλθε από ένα ευρύ δίκτυο αναφορών και ελέγχων: 100 περιπτώσεις βασίστηκαν σε στοιχεία, που διαβίβασαν οι ελληνικές εθνικές αρχές. 76 αναφορές κατατέθηκαν από ιδιώτες, αναδεικνύοντας τον ρόλο των πολιτών στην αποκάλυψη της διαφθοράς. 8 υποθέσεις ξεκίνησαν αυτεπάγγελτα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. 7 υποθέσεις προήλθαν από καταγγελίες θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ».

«Αυτή η εικόνα δεν αξίζει στην Ελλάδα, δεν αξίζει στους Έλληνες»

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, «η σύγκριση της χώρας μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό είναι συντριπτική εναντίον μας. Η Τσεχία έχει 136 έρευνες σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 136 εκατομμυρίων ευρώ, η Πορτογαλία 102 έρευνες σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 952,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Σουηδία 20 υποθέσεις ελέγχου σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 182 εκατομμυρίων ευρώ. Και οι τρεις χώρες μαζί δεν φτάνουν την εκτιμώμενη ζημία, που αφορά τη χώρα μας».

Τέλος, επισημαίνει πως «δυστυχώς αποδεικνύεται πως με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή η εικόνα δεν αξίζει στην Ελλάδα, δεν αξίζει στους Έλληνες. Το απόστημα της διαφθοράς θα σπάσει μόνο με την πολιτική αλλαγή».

Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση της ΝΔ, οι καλύτεροι πελάτες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος, τονίζει επίσης ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι «οι καλύτεροι πελάτες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Όπως τονίζει, «με βάση επίσημη έκθεση αυτή τη στιγμή υπάρχουν: 175 υποθέσεις που διεξάγονται έρευνες από τις ευρωπαϊκές αρχές. Η εκτίμηση αναφέρεται σε ζημιές 2,68 δισ.». Υπογραμμίζει πως «το γράφω ξανά για να είναι καθαρό: ζημιές 2,68 δισ. από 175 υποθέσεις διαφθοράς».

Τέλος, ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρει πως «ας το έχουμε στο μυαλό μας την επόμενη φορά που κάποιο κυβερνητικό στέλεχος θα αναρωτιέται «που θα βρείτε τα λεφτά», όταν μιλάμε για την ανάγκη αυξήσεων σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς ή συνολικότερα για κάθε αίτημα στήριξης της κοινωνίας».