Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά την Κοβέσι – Άνοιξε ο δρόμος για τον Αντρές Ρίτερ
Η θητεία της Λάουρα Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λήγει το 2026 και ο δρόμος της διαδοχής έχει ανοίξει διάπλατα με τον Αντρές Ρίτερ να αναμένεται να αναλάβει το τιμόνι.
Με την αλλαγή του χρόνου τελειώνει η θητεία της Λάουρα Κοβέσι στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και ξεκινάει η διαδικασία διαδοχή της. Ο Γερμανός Αντρές Ρίτερ, ο οποίος είναι αναπληρωτής εισαγγελέας της ΕΕ, θα αντικαταστήσει τη Ρουμάνα στην ηγεσία της EPPO, όπως αποφασίστηκε μετά από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.
Η Κοβέσι ανέλαβε καθήκοντα το 2019, ενώ πρόσφατα, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισκέφτηκε την Ελλάδα
Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν την υποψηφιότητα του Ρίτερ, με 22 ψήφους υπέρ στην επιτροπή προϋπολογισμού και 46 στην επιτροπή δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων.
25 χρόνια εμπειρίας
Ως εισαγγελέας, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στη χώρα του, έχει ειδικευτεί σε οικονομικά εγκλήματα και απάτες σε σχέση με επιδοτήσεις της ΕΕ.
Η θέση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, θεωρείται από τις πιο απαιτητικές στο επίπεδο της ΕΕ, καθώς περιλαμβάνει τον συντονισμό διεθνών ερευνών για εγκλήματα που αφορούν τη διαχείριση και την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, από υψηλόβαθμους αξιωματούχους έως οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα.
Στη θητεία του θα κληθεί να χειριστεί σημαντικές υποθέσεις όπως η προμήθεια εμβολίων την περίοδο της πανδημίας που υπογράφηκαν από την πρόεδρο της επιτροπής, μια νέα έρευνα σχετικά με τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ και το Κολλέγιο της Ευρώπης, πολλαπλές υποθέσεις που αφορούν πιθανή κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ.
