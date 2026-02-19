ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση γεμίζει με «φέσια» την οικονομία

«Την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζει για τα υπερπλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες, επιχειρήσεις και δικαιούχους επιστροφών φόρου ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2025», επισημαίνει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Όπως τονίζει, «κάθε ευρώ που το Δημόσιο δεν αποδίδει έγκαιρα μετατρέπεται σε αλυσιδωτή πίεση σε ολόκληρη την οικονομική δραστηριότητα», ενώ σημειώνει πως «η ρευστότητα που στερείται η αγορά, είναι το κεφάλαιο κίνησης που λείπει από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μισθοί εργαζομένων που καθυστερούν και τα επενδυτικά σχέδια που παγώνουν».

«Πώς ο προϋπολογισμός εμφανίζει υπεραπόδοση και συσσωρεύονται οφειλές δισεκατομμυρίων;»

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις: πώς γίνεται ο προϋπολογισμός να εμφανίζει υπεραπόδοση και, ταυτόχρονα, να συσσωρεύονται οφειλές δισεκατομμυρίων;», ρωτάει ο αρμόδιος Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζει πως «η χώρα χρειάζεται ένα κράτος που τηρεί τις δεσμεύσεις του, καλύπτει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του και στηρίζει έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα».

«Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, η αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά και η ταχεία εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για ένα κράτος αξιόπιστο, σύμμαχο του πολίτη και της υγιούς επιχειρηματικότητας», αναφέρει καταληκτικά.

Στα 3,2 δισ. τα κρατικά «φέσια» τον Δεκέμβριο

Σημειώνεται ότι, συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου έχουν φτάσει – με βάση τα στοιχεία του Δεκεμβρίου – στα 2,499 δισ. ευρώ και αν προστεθούν και οι επιστροφές φόρου σε εκκρεμότητα (722 εκατ. ευρώ), το συνολικό ποσό που λείπει από την αγορά κα τους πολίτες φτάνει στα 3,221 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε πάνω από το 1,5% του ΑΕΠ.