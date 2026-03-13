Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
UNIC Athens: Η νέα ακαδημαϊκή πρόταση στην καρδιά του Ελληνικού
Τα Νέα της Αγοράς 13 Μαρτίου 2026, 09:00

UNIC Athens: Η νέα ακαδημαϊκή πρόταση στην καρδιά του Ελληνικού

Πώς η βιωματική μάθηση και οι στρατηγικές συνεργασίες με την αγορά εργασίας επαναπροσδιορίζουν την εκπαιδευτική εμπειρία και τις σπουδές στην Ελλάδα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Spotlight

Η στιγμή που οι μελλοντικοί πρωτοετείς μαζί με τους γονείς τους ξεκινούν την έρευνα για την επόμενη ημέρα των σπουδών τους, μοιάζει με την αναζήτηση ενός προορισμού που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ενήλικη ζωή τους. Αυτή η αναζήτηση δεν εξαντλείται στην επιλογή ενός πτυχίου, αλλά περιλαμβάνει την εύρεση ενός περιβάλλοντος που θα προσφέρει μια εκπαιδευτική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή αρτιότητα με υποδομές που εμπνέουν.

Σε αυτό το κομβικό μεταίχμιο, όπου η μαθητική ιδιότητα δίνει τη θέση της στην επαγγελματική εξειδίκευση, το πανεπιστήμιο οφείλει να είναι κάτι παραπάνω από ένα κτήριο με αμφιθέατρα και ένα πρόγραμμα σπουδών. Πρέπει να είναι ένας ζωντανός οργανισμός που προετοιμάζει τη νέα γενιά για τις προκλήσεις ενός απαιτητικού μέλλοντος, προσφέροντας ασφάλεια στον γονέα και όραμα στον φοιτητή.

Ένα ανοικτό οικοσύστημα γνώσης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Στη νοτιοανατολική πλευρά της πρωτεύουσας, το UNIC Athens  συστήνει μια νέα πρόταση στην ανώτατη εκπαίδευση. Ως η ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, αποτελεί ένα ανοικτό οικοσύστημα όπου η γνώση και η κοινωνική πρόοδος συμβαδίζουν.

Το όραμά του υπερβαίνει τα τοπικά σύνορα, φιλοδοξώντας να καταστεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Μεσόγειο μέσα από ένα μοντέλο σπουδών που ενισχύεται από την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα. Εδώ, η εξωστρέφεια γίνεται μια καθημερινή πρακτική που εκφράζεται μέσα από διεθνείς συνεργασίες και την παραγωγή καινοτόμου έργου με άμεσο αντίκτυπο στην βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής.

Η αρχή έγινε τον Νοέμβριο του 2025, όταν οι πρώτοι 300 φοιτητές πέρασαν το κατώφλι του για να σπουδάσουν Ιατρική, Φαρμακευτική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ψυχολογία και Νομική. Αυτή η πρώτη ομάδα αποτελεί τον πυρήνα μιας κοινότητας που θα μεγαλώνει διαρκώς, καθώς το ακαδημαϊκό πρόγραμμα εμπλουτίζεται με νέα αντικείμενα που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς.

Η διδασκαλία στο UNIC Athens ενσωματώνει την τεχνολογία σε κάθε βήμα, καθώς το πανεπιστήμιο εστιάζει στην καλλιέργεια κρίσιμων δεξιοτήτων: από την ηγεσία και την κριτική σκέψη μέχρι τη δημιουργικότητα και την προσαρμοστικότητα. Οι φοιτητές πέρα από τεχνικές γνώσεις, αποκτούν την ικανότητα να εξελίσσονται σε ένα περιβάλλον διαρκών μεταβολών, έχοντας παράλληλα ως εφόδιο το ισχυρό δίκτυο των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Από τη θεωρία των βιβλίων στην κλινική πράξη και την έρευνα

Η σύνδεση με την πράξη γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Εκεί, μέσω της στενής συνεργασίας με τον Όμιλο Hellenic Healthcare Group, η θεωρία των βιβλίων μετουσιώνεται σε κλινική εμπειρία μέσα σε μερικά από τα κορυφαία νοσοκομεία της χώρας, όπως το Υγεία, το Metropolitan Hospital, το Metropolitan General και το Μητέρα. Αυτή η πρόσβαση σε πρότυπες ιατρικές δομές επιτρέπει στους μελλοντικούς επιστήμονες να αναπτύξουν δεξιότητες σε πραγματικό χρόνο και χώρο.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα τροφοδοτεί τη διδασκαλία με φρέσκια γνώση. Το ερευνητικό πρόγραμμα UNIC Evolve αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να ξεκλειδώσει τα μυστικά της μακροζωίας και της ποιότητας ζωής (healthspan), μελετώντας τους βιολογικούς μηχανισμούς σε πραγματικές συνθήκες διαβίωσης.

Σπουδές με μεσογειακό πρόσημο στην καρδιά του The Ellinikon

Η χωροθέτηση του πανεπιστημίου στο Ελληνικό προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στη φοιτητική καθημερινότητα. Οι σημερινές εγκαταστάσεις των 12.500 τ.μ. προσφέρουν τα πάντα: από εργαστήρια τεχνολογίας αιχμής και αμφιθέατρα μέχρι εξειδικευμένες αίθουσες Problem-based Learning (PBL) και πρότυπους χώρους κλινικών εξετάσεων OSCEs.

Όλα αυτά σε ένα campus που λούζεται στο φως, δίπλα στο παραλιακό μέτωπο, προσφέροντας έναν μεσογειακό τρόπο ζωής που εξισορροπεί την πνευματική προσπάθεια με την ευεξία.

Η προοπτική είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή καθώς μέχρι το 2031, το UNIC Athens θα αποτελεί τη μοναδική πανεπιστημιούπολη εντός του The Ellinikon, καλύπτοντας 75.000 τ.μ. με Ακαδημαϊκό Κέντρο, φοιτητικές εστίες 850 δωματίων και πρωτοποριακά Living-Lab Studios που θα κινούνται στους ρυθμούς της ρομποτικής και της καινοτομίας.

Το UNIC Athens αποτελεί μια εκπαιδευτική διαδρομή που ξεπερνά τα όρια των αμφιθεάτρων, προσφέροντας στον φοιτητή μια ολιστική εμπειρία που θα αποτελεί το σημείο αναφοράς του για τις επόμενες δεκαετίες.

Τα φοιτητικά χρόνια είναι για τους περισσότερους η πιο φωτεινή περίοδος της ζωής τους και αξίζουν την αμέριστη προσοχή μας. Είναι η γέφυρα που οδηγεί στην οικονομική και προσωπική ανεξαρτησία της ενήλικης ζωής. Ένα ίδρυμα που προσφέρει ποιοτικές σπουδές, ασφάλεια και μια διεθνή ατμόσφαιρα, όπως το UNIC Athens, διασφαλίζει ότι αυτό το πέρασμα θα γίνει με τους καλύτερους δυνατούς όρους, μετατρέποντας το ακαδημαϊκό ταξίδι σε μια αληθινή περιπέτεια γνώσης και εξέλιξης.

Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Κόσμος
Ιράν: Σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού – Τραμπ: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα»

Ιράν: Σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού – Τραμπ: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα»

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 12.03.26

Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)

Μια συζήτηση γεμάτη αναμνήσεις, παρασκήνιο και σκέψεις για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μέσα από την οπτική ενός ανθρώπου που υπήρξε πρωταγωνιστής σε μία από τις πιο χρυσές εποχές της Εθνικής

Σύνταξη
H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI
Τα Νέα της Αγοράς 12.03.26

H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI

Η πρώτη στρατηγική εξαγορά της εταιρείας στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των καινοτόμων προϊόντων της, με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV

Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς

Σύνταξη
Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1

Η TUDOR συνεχίζει για 3η χρονιά τη συνεργασία της με την ομάδα Visa Cash App Racing Bulls, ενισχύοντας την παρουσία της στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη Formula 1, για τη σεζόν του 2026

Σύνταξη
Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν όλες ίδιες. Ξεκινούν νωρίς, με βιασύνη, με reminders στο κινητό, με σκέψεις που τρέχουν πριν ακόμη φτάσουμε στη δουλειά. Μια καθημερινότητα που μοιράζονται πολλές γυναίκες που ισορροπούν ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους.

Σύνταξη
Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 06.03.26

Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της Euroleague. Ντέρμπι αιωνίων με τεράστια σημασία τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχολογία των δύο ομάδ

Σύνταξη
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτου

Με τρεις λέξεις ρίχνεται στη μάχη ο πρώην πρωθυπουργός, βρίσκουν ακροατήριο οι προτάσεις του Ινστιτούτου Τσίπρα, θετικό πρόσημο στις κυλιόμενες μετρήσεις.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ
Κόσμος 13.03.26

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ

Ο Σι είπε στον Τραμπ τον Φεβρουάριο ότι οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί δικό του έδαφος, πρέπει να αντιμετωπίζονται με «προσοχή»

Σύνταξη
«Μπαίνει» στο NBA Europe η Παρί Σεν Ζερμέν
Μπάσκετ 13.03.26

«Μπαίνει» στο NBA Europe η Παρί Σεν Ζερμέν

Το project του NBA Europe έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία φαίνεται να ετοιμάζει πρόταση για τη δημιουργία franchise και τη συμμετοχή της στη πολυσυζητημένη διοργάνωση.

Σύνταξη
Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ
«Έψαχναν παιδιά, ανήλικες» 13.03.26

Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ

Νέα έρευνα του BBC αποκαλύπτει πώς πρακτορεία μοντέλων συνδεδεμένα με τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ φέρονται να εντόπιζαν νεαρές γυναίκες στη Νότια Αμερική και να διευκόλυναν ταξίδια προς τον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση
Editorial 13.03.26

Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση

Η υπόθεση με τις υποκλοπές τώρα ανοίγει πραγματικά. Γιατί οι «ιδιώτες» δεν θέλουν να είναι τα εξιλαστήρια θύματα, την ώρα που η κυβέρνηση αναζητά απελπισμένα τρόπους συγκάλυψης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης

Αιχμές από το περιβάλλον Βάρρα για τους υπαινιγμούς Βορίδη σχετικά με το «γιατί τώρα» της δημοσιοποίησης του επίμαχου εγγράφου του 2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για ψευδορκία

Ελένη Στεργίου - Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου

Με επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Τι απάντησε ο Βουλευτής και τι θα συμβεί με τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
Η επόμενη μέρα 13.03.26

Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα

Η αναβίωση του ναζισμού δεν είναι τυχαία. Προκύπτει από μια κρίση ταυτότητας, την ψυχολογία του φόβου, την ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση και τη θεσμική φθορά, απαιτώντας άμεση ανάλυση και δράση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ
Κόσμος 13.03.26 Upd: 08:31

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού - «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ - Δύο νεκροί στο Ομάν

Οι μαζικές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Μοτζταμπα Χαμενεΐ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να λένε ότι ο «πόλεμος πάει καλά» - Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 
Opinion 13.03.26

Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ
Πότε θα ισχύσει 13.03.26

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια

Ηλίας Γεωργάκης
