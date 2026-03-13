Γιορτή σήμερα 13 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 13 Μαρτίου; Δείτε το εορτολόγιο της ημέρας, τους Αγίους που τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία και σε ποιους λέμε χρόνια πολλά.
Γιορτή σήμερα 13 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την ημέρα αυτή τιμάται η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού και Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Δείτε παρακάτω ποιοι γιορτάζουν σήμερα και σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Μαρτίου
Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Λέανδρος
- Μάριος
Εορτολόγιο 13 Μαρτίου
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά επίσης:
- την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού
- τους Αγίους Αφρικανό, Πούπλιο και Τερέντιο τους Μάρτυρες
- τον Άγιο Πούπλιο Ιερομάρτυρα και Επίσκοπο Αθηνών
- τον Άγιο Λέανδρο Επίσκοπο Σεβίλλης
- τον Άγιο Μάριο Επίσκοπο Σεβαστείας
- την Οσία Υπομονή
Άγιος Λέανδρος Επίσκοπος Σεβίλλης
Ο Άγιος Λέανδρος έζησε τον 6ο αιώνα μ.Χ. και υπήρξε σημαντική μορφή της Εκκλησίας στην Ισπανία. Καταγόταν από επιφανή οικογένεια και ήταν αδελφός του Αγίου Ισιδώρου της Σεβίλλης.
Διακρίθηκε για το θεολογικό του έργο και συνέβαλε σημαντικά στην επιστροφή των Βησιγότθων από τον Αρειανισμό στην Ορθόδοξη πίστη.
Κατά τη διάρκεια των διωγμών κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη, ενώ αργότερα επέστρεψε στη Σεβίλλη όπου συνέχισε το ποιμαντικό και πνευματικό του έργο.
