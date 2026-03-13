DO’S: Επειδή τα πράγματα μπαίνουν ευκολότερα σε σειρά σήμερα, γιατί δεν οργανώνεις κι εσύ πιο άνετα τις δουλειές σου; Αν, ας πούμε, τις τακτοποιήσεις τις γρήγορα, θα μπορέσεις να αφιερώσεις λίγο χρόνο και στον εαυτό σου, καθώς πρέπει και να ξεκουραστείς, αλλά και να εξετάσεις εκ νέου κάποιες καταστάσεις, σωστά; Σωστότατα!

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, αλλά ούτε και υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο βγαίνεις μπροστά και υπερασπίζεσαι ορισμένα άτομα. Μην αναλάβεις ευθύνες που δεν σου αναλογούν. Στα επαγγελματικά, κάποιοι συνάδελφοι αποφασίζουν να κάνουν κάποιες προτάσεις. Εσύ δεν πρέπει να αντιδράσεις σε αυτές με περίεργο ή έντονο τρόπο.