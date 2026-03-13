magazin
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 13.03.2026]
Ημερήσια 13 Μαρτίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 13.03.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Επειδή τα πράγματα μπαίνουν ευκολότερα σε σειρά σήμερα, γιατί δεν οργανώνεις κι εσύ πιο άνετα τις δουλειές σου; Αν, ας πούμε, τις τακτοποιήσεις τις γρήγορα, θα μπορέσεις να αφιερώσεις λίγο χρόνο και στον εαυτό σου, καθώς πρέπει και να ξεκουραστείς, αλλά και να εξετάσεις εκ νέου κάποιες καταστάσεις, σωστά; Σωστότατα!

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, αλλά ούτε και υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο βγαίνεις μπροστά και υπερασπίζεσαι ορισμένα άτομα. Μην αναλάβεις ευθύνες που δεν σου αναλογούν. Στα επαγγελματικά, κάποιοι συνάδελφοι αποφασίζουν να κάνουν κάποιες προτάσεις. Εσύ δεν πρέπει να αντιδράσεις σε αυτές με περίεργο ή έντονο τρόπο.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Κανόνισε να συναντήσεις τους φίλους σου, γιατί μέσω των συζητήσεών σας θα μπορέσεις να δεις διαφορετικά κάποια πράγματα. Πρέπει να αξιολογήσεις ξανά κάποιες καταστάσεις και λίγο πιο στοχευμένα, οπότε πρέπει να προσπαθήσεις να δεις τις υποθέσεις σου πιο σφαιρικά, έτσι; Για σήμερα κράτα χαμηλά την μπάλα (a.k.a τους τόνους).

DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην επιμένεις στα όσα λες. Μη βιάζεσαι να μιλήσεις. Αντιθέτως άκου τι έχουν να σου πουν και οι άλλοι! Μην αρνείσαι να πάρεις κάποιες αποφάσεις που αφορούν τα αισθηματικά σου. Μην είσαι αρνητικός ούτε προς τις νέες επαφές που προκύπτουν, γιατί δημιουργούν νέα δεδομένα και σου δίνουν νέα κίνητρα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, καλό είναι να πάρεις κάποιες αποστάσεις και να παρατηρήσεις καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει να μαζέψεις όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείς και να προετοιμαστείς για τις επόμενες κινήσεις σου. Αν θέλεις να γίνουν οι δουλειές σου ευκολότερα και γρηγορότερα, τότε δεν έχεις παρά να εκμεταλλευτείς τα κονέ σου.

DON’TS: Μην αφήσεις καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη. Μην λες «όχι» στις νέες επαφές, γιατί δημιουργούν νέες προοπτικές εξέλιξης. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στα έξοδα που κάνεις, αλλά ούτε και στις διαπραγματεύσεις που παίρνεις μέρος σχετικά με τα οικονομικά σου. Μη γίνεσαι υπερβολικός γενικώς. Μη διστάσεις να κλείσεις κάποιους κύκλους.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Για σήμερα εστίασε στους απέναντι, καθώς θες να μάθεις κάποια πράγματα παραπάνω και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να το πετύχεις. Μπορείς, ας πούμε, να πάρεις μέρος σε διάφορες συζητήσεις, προκειμένου να μπορέσεις να δεις τις οπτικές και των άλλων. Ίσως έτσι να μπορέσεις και να ενισχύσεις λίγο τις μεταξύ σας σχέσεις, κάτι που θες.

DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην ενδίδεις στην τάση σου να επιμένεις. Μη γίνεσαι πιεστικός, γιατί δίνεις το δικαίωμα στους απέναντι να σου πετάξουν μπηχτές και το θέμα είναι ότι δεν το καταλαβαίνεις, γιατί εσύ το μεταφράζεις ως δοτικότητα. Παράξενο! Μην αφήσεις την ψυχολογία σου να χαλάσει εξαιτίας κάποιων επαγγελματικών εξελίξεων.

Λέων

Λέων

DO’S: Δώσε μεγάλη προσοχή στο πρόγραμμα που φτιάχνεις, έτσι ώστε να μπορέσεις να διατηρήσεις τον έλεγχο, ακόμα και αν συμβούν κάποιες αλλαγές. Έτσι θα μπορέσεις και να περιορίσεις το άγχος σου, αλλά και να βελτιώσεις τα οικονομικά σου (αν υπάρχει θέμα στον τομέα αυτόν). Η αλήθεια είναι πάντως πως αυτά θέλουν λίγη τακτοποίηση, έτσι;

DON’TS: Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου μεν, μη γίνεσαι ούτε υπερβολικός δε. Μη βάζεις έξτρα δουλειά στο πρόγραμμα λόγω του ότι βλέπεις ότι αυτό ρολάρει άνετα, καθώς κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει να ισχύει! Μη διστάσεις να κλείσεις κάποιους κύκλους. Μη διστάσεις ούτε και να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο όσον αφορά τα οικονομικά σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Μιας και που είσαι πιο χαλαρός σήμερα, μπορείς να πάρεις μέρος σε διάφορες συζητήσεις πιο άνετα. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς να απολαύσεις και το φλερτ. Γενικώς μπορείς να μοιραστείς πιο προσωπικά σου κομμάτια ή ακόμα και κάποιες ιδέες που έχεις, στα επαγγελματικά. Ξέρεις τι πρέπει να πεις, για να κερδίσεις τις εντυπώσεις! Πες το!

DON’TS: Επειδή είσαι έξτρα κοινωνικός σήμερα, θα σου πω να μην μπλέξεις τις παρέες σου μεταξύ τους, γιατί θα γίνει μπάχαλο. Ωστόσο μην λες «όχι» στις νέες γνωριμίες. Μη γίνεσαι υπερβολικός. Μην υπερασπιστείς τους πάντες, γιατί θα βρεθείς στη μέση και θα δεχτείς εσύ τα πυρά. Ούπς! Μην αμελείς να τακτοποιήσεις τα οικονομικά σου.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Τα πράγματα πάνε κάπως καλύτερα σήμερα, άρα αυτό πρέπει να δεις πώς εσύ θα μπορέσεις να το εκμεταλλευτείς υπέρ σου. Βέβαια πρέπει να μάθεις επιτέλους να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου λίγο πιο οργανωμένα, σωστά; Δώσε μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου, γιατί έχουν μια κάποια σημασία.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεις απότομος στις αντιδράσεις σου, επειδή συμβαίνουν υπερβολικά σκηνικά. Επομένως δεν πρέπει ούτε κι εσύ να γίνεις υπερβολικός, αλλά ούτε και να προβείς σε ανούσια ξεσπάσματα. Μην χάνεις καμιά ευκαιρία που παρουσιάζεται στον τομέα αυτόν, όπως είναι συναντήσεις ή συζητήσεις. Μην λες «όχι» σε επαφές γενικά.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αφού τα πράγματα χαλαρώνουν κάπως, γιατί δεν προσπαθείς κι εσύ να τα αξιολογήσεις με μία πιο διευρυμένη και θετική ματιά; Οέο; Συνδύασε φλερτ, χόμπι, δημιουργία, αλλά και δουλειά. Κάνε διάφορες συζητήσεις, προκειμένου να ανταλλάξεις ιδέες και απόψεις. Εστίασε και στις λεπτομέρειες που συναντάς. Καλά, χαμός θα γίνει σήμερα!

DON’TS: Το αρνητικό είναι πως υπάρχουν κάποιες διαφωνίες- αντιπαραθέσεις. Εσύ δεν πρέπει λοιπόν να γίνεις ούτε πεισματάρης, αλλά ούτε να επιμένεις στο να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο για όλα! Γίνεται; Δε γίνεται! Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις τις καλές σχέσεις που έχεις να χαλάσουν. Στα ερωτικά, μην λες «όχι» στις νέες γνωριμίες, αν είσαι single.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Η φασούλα ηρεμεί λίγο σήμερα, άρα μπορείς να πάρεις κι εσύ λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, ώστε να χαλαρώσεις. Παράλληλα, πρέπει να εξετάσεις λίγο καλύτερα και ορισμένες καταστάσεις. Αν είσαι έτοιμος, συζήτησε για τα συναισθήματά σου. Κοινώς μοιράσου τα. Έλα πιο κοντά στα άτομα με τα οποία έχει δημιουργηθεί χάσμα μεταξύ σας.

DON’TS: Μην αφήνεις ανοργάνωτα τα οικονομικά. Κι αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά έξοδα και δεν ξέρω αν τα έσοδα είναι αρκετά για να τα καλύψουν. Στα ερωτικά, μη γίνεις πιο ψυχρός, επειδή ζορίζεσαι ψυχολογικά και πιέζεσαι από τον τομέα αυτόν. Γενικώς μην αγνοείς τα κίνητρα που υπάρχουν, για να μπορέσεις να δράσεις στοχευμένα εκεί πέρα.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αφού η μέρα φαίνεται να είναι πιο χαλαρή σήμερα, μπορείς κι εσύ να μοιραστείς άνετα τις ιδέες και τις απόψεις που έχεις. Βέβαια πρέπει να είσαι προσεκτικός και να έχεις ένα μέτρο στις συζητήσεις στις οποίες παίρνεις μέρος. Είπαμε! Προσπάθησε να επιλύσεις τα θέματα που σε απασχολούν με ψυχραιμία. Μείνε συγκεντρωμένος no matter what.

DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην λες μεγάλα λόγια. Μην επιτεθείς ευθέως στα άτομα που σε (προ)καλούν με τον τρόπο τους να τσακωθείς μαζί τους. Μη διστάσεις να κλείσεις μία και καλή κάποιες συναισθηματικές καταστάσεις, καθώς έχουν κουράσει. Μην ασχολείσαι με τα πάντα, γιατί δεν αξίζουν όλα, έτσι; Άρα βρες πού πρέπει να εστιάσεις.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αφού πήρες κάποιες αποστάσεις ήδη από χθες, φρόντισε να τις παρατηρήσεις και σήμερα. Άρα απόφυγε να ασχοληθείς με ό,τι δεν σε αφορά άμεσα. Έστω προσπάθησέ το, γιατί ορισμένοι θα προσπαθήσουν με τον τρόπο τους να σε μπλέξουν. Μήπως να βάλεις και κάποια όρια; Λέω τώρα εγώ! Ολοκλήρωσε τις δουλειές σου από τον  safe δρόμο.

DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να διαχειριστείς στοχευμένα τις σημαντικές υποθέσεις που σε απασχολούν. Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες, δεν πρέπει! Μη διστάσεις να κλείσεις υποθέσεις, ειδικά αν επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια. Μην χάνεις από μάτια σου το κίνητρο για να δράσεις, στα οικονομικά.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις με φίλους, προκειμένου να εκφραστείς και να μοιραστείς τις ιδέες σου. Είναι κάτι σημαντικό και ευεργετικό για εσένα. Άσε που μπορεί να σου λύσουν τα χέρια σχετικά με κάποιους προβληματισμούς που έχεις. Αρκεί να ακούσεις αυτά που σου προτείνουν. Ή έστω αυτά που σου ταιριάζουν. Κοινώς δέξου το feedback.

DON’TS: Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που συναντάς, γιατί μπορούν να σε βοηθήσουν να διεκδικήσεις τους στόχους σου. Στα ερωτικά, είπαμε καλό το φλερτ, αλλά δεν πρέπει να αρχίσεις να λες μεγάλα λόγια, έτσι; Γενικώς μην περιμένεις τους πάντες στη γωνία να τους την πεις, γιατί θα γίνει ο χαμός! Μη διστάσεις να τακτοποιήσεις τα οικονομικά σου.

Headlines:
Επικαιρότητα
Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Ε, όχι! 12.03.26

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
«Δεν ήξερα» 12.03.26

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα

Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον
Go Fun 12.03.26

«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον

Μόνο σε μία από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι που πίστευαν ότι οι συμπολίτες τους είναι ηθικά κακοί από όσους πίστευαν ότι είναι καλοί

Σύνταξη
«Γράψτε μου αμέσως» – Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955
Δημοπρασία 12.03.26

«Γράψτε μου αμέσως» - Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955

Η χειρόγραφη ερωτική επιστολή του τότε γερουσιαστή Τζον Φ. Κένεντι προς τη σουηδή αριστοκράτισσα Γκουνίλα Φον Ποστ βγαίνει σε δημοπρασία, με το επιστολόχαρτο του Αμερικανικού Κογκρέσου και όλα τα σχετικά στοιχεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν
Ανάρτηση 12.03.26

Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν

Ο Τζακ Όσμπορν και η σύζυγός του Αρί Γκίρχαρτ καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Η νεογέννητη κόρη τους, που γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου, πήρε το όνομα Όζι προς τιμήν του θρυλικού Όζι Όσμπορν.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Βίντεο 11.03.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας

Ένα απρόοπτο αλλά χαριτωμένο στιγμιότυπο σημειώθηκε στη λειτουργία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, όταν η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα απέφυγαν το καθιερωμένο φιλί

Σύνταξη
Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ
Fizz 11.03.26

Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Στο αποκορύφωμα της θηλυκότητάς της και με τη χαρακτηριστικά αναπολογητική αυτοπεποίθηση της, η Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί στο ανοιξιάτικο τεύχος του Vanity Fair στην πιο τολμηρή φωτογράφιση της καριέρας της από τον Mert Alas

Σύνταξη
«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Ύβρη 11.03.26

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes
Λίστα 11.03.26

Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes

Η φετινή ετήσια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει τη σοκαριστική συγκέντρωση απίστευτου πλούτου με μόλις 3.428 άτομα στον κόσμο να κατέχουν πλέον το ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ» – Την ένταση προκαλούν οι «αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ»
Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί 13.03.26

Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ»

«Το Ιράν δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ», δηλώνει ο ιρανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι την ένταση στην περιοχή προκαλούν «οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ιράν: Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα» και «όλα πάνε πολύ καλά, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 13.03.26

Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα»

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Ολα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Λεσόρ: «Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη – Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»
Μπάσκετ 13.03.26

Λεσόρ: «Eυχαριστώ άπαντες για τη στήριξη - Τώρα που θα πάω σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και ήταν εμφανές το πόσο χαρούμενος ήταν που αγωνίστηκε μετά από τόσο καιρό νιώθοντας καλά το κορμί του.

Σύνταξη
Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα
Κόσμος 13.03.26 Upd: 01:52

Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα

Ένα KC-135 εναέριου ανεφοδιασμού φέρεται να συγκρούστηκε στον αέρα με άλλο αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από το Ιράκ, το οποίο κατάφερε να προσγειωθεί στο Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

Το αφεντικό της Intellexa Ταλ Ντίλιαν σε δήλωσή του στη Δώρα Αναγνωστοπούλου στην εκπομπή Mega Stories έδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator. Καταρρίπτει το αφήγημα περί «ιδιωτών».

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ (vid)
Μπάσκετ 13.03.26

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ (vid)

Με 24 πόντους του Οσμάν και άλλους 22 του Ναν ο Παναθηναϊκός νίκησε έστω και αγχωτικά τη Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ με 92-88 και «ανάσανε» βαθμολογικά. Επιστροφή για τον Ματίας Λεσόρ μετά από 291 ημέρες.

Σύνταξη
Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ
Τεχνολογία 12.03.26

Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)

Βάργκα στο 3' Κοϊτά στο 33' και Γκατσικοβιτς στο 36' πέτυχαν τα τρία γκολ της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με την Τσέλιε, ενώ στις αρχές του δεύτερου σκόραρε και ο Μουκουντί (49'). Δείτε τα βίντεο.

Σύνταξη
Ανάλυση ΕΝΑ για την ελληνική οικονομία – Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ
Ανάλυση ΕΝΑ 12.03.26

Πώς διαμορφώθηκε το ΑΕΠ το 2025 - Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο εισόδημα

Νέα ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δημοσίευσε ο Κύκλος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου ΕΝΑ, εξετάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στην Ουψάλα, στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,31μ.

Σύνταξη
Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία
Κόσμος 12.03.26

Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.

Σύνταξη
Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις
Κόσμος 12.03.26

Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθετεί πλήρως τις κυβερνοεπιθέσεις ως τρόπο έναρξης των πολεμικών του επιχειρήσεων όπως δείχνουν τα παραδείγματα στη Βενεζουέλα και το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Απόρρητο