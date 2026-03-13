Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 13.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επειδή τα πράγματα μπαίνουν ευκολότερα σε σειρά σήμερα, γιατί δεν οργανώνεις κι εσύ πιο άνετα τις δουλειές σου; Αν, ας πούμε, τις τακτοποιήσεις τις γρήγορα, θα μπορέσεις να αφιερώσεις λίγο χρόνο και στον εαυτό σου, καθώς πρέπει και να ξεκουραστείς, αλλά και να εξετάσεις εκ νέου κάποιες καταστάσεις, σωστά; Σωστότατα!
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, αλλά ούτε και υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο βγαίνεις μπροστά και υπερασπίζεσαι ορισμένα άτομα. Μην αναλάβεις ευθύνες που δεν σου αναλογούν. Στα επαγγελματικά, κάποιοι συνάδελφοι αποφασίζουν να κάνουν κάποιες προτάσεις. Εσύ δεν πρέπει να αντιδράσεις σε αυτές με περίεργο ή έντονο τρόπο.
Ταύρος
DO’S: Κανόνισε να συναντήσεις τους φίλους σου, γιατί μέσω των συζητήσεών σας θα μπορέσεις να δεις διαφορετικά κάποια πράγματα. Πρέπει να αξιολογήσεις ξανά κάποιες καταστάσεις και λίγο πιο στοχευμένα, οπότε πρέπει να προσπαθήσεις να δεις τις υποθέσεις σου πιο σφαιρικά, έτσι; Για σήμερα κράτα χαμηλά την μπάλα (a.k.a τους τόνους).
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην επιμένεις στα όσα λες. Μη βιάζεσαι να μιλήσεις. Αντιθέτως άκου τι έχουν να σου πουν και οι άλλοι! Μην αρνείσαι να πάρεις κάποιες αποφάσεις που αφορούν τα αισθηματικά σου. Μην είσαι αρνητικός ούτε προς τις νέες επαφές που προκύπτουν, γιατί δημιουργούν νέα δεδομένα και σου δίνουν νέα κίνητρα.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, καλό είναι να πάρεις κάποιες αποστάσεις και να παρατηρήσεις καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει να μαζέψεις όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείς και να προετοιμαστείς για τις επόμενες κινήσεις σου. Αν θέλεις να γίνουν οι δουλειές σου ευκολότερα και γρηγορότερα, τότε δεν έχεις παρά να εκμεταλλευτείς τα κονέ σου.
DON’TS: Μην αφήσεις καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη. Μην λες «όχι» στις νέες επαφές, γιατί δημιουργούν νέες προοπτικές εξέλιξης. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στα έξοδα που κάνεις, αλλά ούτε και στις διαπραγματεύσεις που παίρνεις μέρος σχετικά με τα οικονομικά σου. Μη γίνεσαι υπερβολικός γενικώς. Μη διστάσεις να κλείσεις κάποιους κύκλους.
Καρκίνος
DO’S: Για σήμερα εστίασε στους απέναντι, καθώς θες να μάθεις κάποια πράγματα παραπάνω και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να το πετύχεις. Μπορείς, ας πούμε, να πάρεις μέρος σε διάφορες συζητήσεις, προκειμένου να μπορέσεις να δεις τις οπτικές και των άλλων. Ίσως έτσι να μπορέσεις και να ενισχύσεις λίγο τις μεταξύ σας σχέσεις, κάτι που θες.
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην ενδίδεις στην τάση σου να επιμένεις. Μη γίνεσαι πιεστικός, γιατί δίνεις το δικαίωμα στους απέναντι να σου πετάξουν μπηχτές και το θέμα είναι ότι δεν το καταλαβαίνεις, γιατί εσύ το μεταφράζεις ως δοτικότητα. Παράξενο! Μην αφήσεις την ψυχολογία σου να χαλάσει εξαιτίας κάποιων επαγγελματικών εξελίξεων.
Λέων
DO’S: Δώσε μεγάλη προσοχή στο πρόγραμμα που φτιάχνεις, έτσι ώστε να μπορέσεις να διατηρήσεις τον έλεγχο, ακόμα και αν συμβούν κάποιες αλλαγές. Έτσι θα μπορέσεις και να περιορίσεις το άγχος σου, αλλά και να βελτιώσεις τα οικονομικά σου (αν υπάρχει θέμα στον τομέα αυτόν). Η αλήθεια είναι πάντως πως αυτά θέλουν λίγη τακτοποίηση, έτσι;
DON’TS: Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου μεν, μη γίνεσαι ούτε υπερβολικός δε. Μη βάζεις έξτρα δουλειά στο πρόγραμμα λόγω του ότι βλέπεις ότι αυτό ρολάρει άνετα, καθώς κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει να ισχύει! Μη διστάσεις να κλείσεις κάποιους κύκλους. Μη διστάσεις ούτε και να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο όσον αφορά τα οικονομικά σου.
Παρθένος
DO’S: Μιας και που είσαι πιο χαλαρός σήμερα, μπορείς να πάρεις μέρος σε διάφορες συζητήσεις πιο άνετα. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς να απολαύσεις και το φλερτ. Γενικώς μπορείς να μοιραστείς πιο προσωπικά σου κομμάτια ή ακόμα και κάποιες ιδέες που έχεις, στα επαγγελματικά. Ξέρεις τι πρέπει να πεις, για να κερδίσεις τις εντυπώσεις! Πες το!
DON’TS: Επειδή είσαι έξτρα κοινωνικός σήμερα, θα σου πω να μην μπλέξεις τις παρέες σου μεταξύ τους, γιατί θα γίνει μπάχαλο. Ωστόσο μην λες «όχι» στις νέες γνωριμίες. Μη γίνεσαι υπερβολικός. Μην υπερασπιστείς τους πάντες, γιατί θα βρεθείς στη μέση και θα δεχτείς εσύ τα πυρά. Ούπς! Μην αμελείς να τακτοποιήσεις τα οικονομικά σου.
Ζυγός
DO’S: Τα πράγματα πάνε κάπως καλύτερα σήμερα, άρα αυτό πρέπει να δεις πώς εσύ θα μπορέσεις να το εκμεταλλευτείς υπέρ σου. Βέβαια πρέπει να μάθεις επιτέλους να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου λίγο πιο οργανωμένα, σωστά; Δώσε μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου, γιατί έχουν μια κάποια σημασία.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεις απότομος στις αντιδράσεις σου, επειδή συμβαίνουν υπερβολικά σκηνικά. Επομένως δεν πρέπει ούτε κι εσύ να γίνεις υπερβολικός, αλλά ούτε και να προβείς σε ανούσια ξεσπάσματα. Μην χάνεις καμιά ευκαιρία που παρουσιάζεται στον τομέα αυτόν, όπως είναι συναντήσεις ή συζητήσεις. Μην λες «όχι» σε επαφές γενικά.
Σκορπιός
DO’S: Αφού τα πράγματα χαλαρώνουν κάπως, γιατί δεν προσπαθείς κι εσύ να τα αξιολογήσεις με μία πιο διευρυμένη και θετική ματιά; Οέο; Συνδύασε φλερτ, χόμπι, δημιουργία, αλλά και δουλειά. Κάνε διάφορες συζητήσεις, προκειμένου να ανταλλάξεις ιδέες και απόψεις. Εστίασε και στις λεπτομέρειες που συναντάς. Καλά, χαμός θα γίνει σήμερα!
DON’TS: Το αρνητικό είναι πως υπάρχουν κάποιες διαφωνίες- αντιπαραθέσεις. Εσύ δεν πρέπει λοιπόν να γίνεις ούτε πεισματάρης, αλλά ούτε να επιμένεις στο να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο για όλα! Γίνεται; Δε γίνεται! Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις τις καλές σχέσεις που έχεις να χαλάσουν. Στα ερωτικά, μην λες «όχι» στις νέες γνωριμίες, αν είσαι single.
Τοξότης
DO’S: Η φασούλα ηρεμεί λίγο σήμερα, άρα μπορείς να πάρεις κι εσύ λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, ώστε να χαλαρώσεις. Παράλληλα, πρέπει να εξετάσεις λίγο καλύτερα και ορισμένες καταστάσεις. Αν είσαι έτοιμος, συζήτησε για τα συναισθήματά σου. Κοινώς μοιράσου τα. Έλα πιο κοντά στα άτομα με τα οποία έχει δημιουργηθεί χάσμα μεταξύ σας.
DON’TS: Μην αφήνεις ανοργάνωτα τα οικονομικά. Κι αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά έξοδα και δεν ξέρω αν τα έσοδα είναι αρκετά για να τα καλύψουν. Στα ερωτικά, μη γίνεις πιο ψυχρός, επειδή ζορίζεσαι ψυχολογικά και πιέζεσαι από τον τομέα αυτόν. Γενικώς μην αγνοείς τα κίνητρα που υπάρχουν, για να μπορέσεις να δράσεις στοχευμένα εκεί πέρα.
Αιγόκερως
DO’S: Αφού η μέρα φαίνεται να είναι πιο χαλαρή σήμερα, μπορείς κι εσύ να μοιραστείς άνετα τις ιδέες και τις απόψεις που έχεις. Βέβαια πρέπει να είσαι προσεκτικός και να έχεις ένα μέτρο στις συζητήσεις στις οποίες παίρνεις μέρος. Είπαμε! Προσπάθησε να επιλύσεις τα θέματα που σε απασχολούν με ψυχραιμία. Μείνε συγκεντρωμένος no matter what.
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην λες μεγάλα λόγια. Μην επιτεθείς ευθέως στα άτομα που σε (προ)καλούν με τον τρόπο τους να τσακωθείς μαζί τους. Μη διστάσεις να κλείσεις μία και καλή κάποιες συναισθηματικές καταστάσεις, καθώς έχουν κουράσει. Μην ασχολείσαι με τα πάντα, γιατί δεν αξίζουν όλα, έτσι; Άρα βρες πού πρέπει να εστιάσεις.
Υδροχόος
DO’S: Αφού πήρες κάποιες αποστάσεις ήδη από χθες, φρόντισε να τις παρατηρήσεις και σήμερα. Άρα απόφυγε να ασχοληθείς με ό,τι δεν σε αφορά άμεσα. Έστω προσπάθησέ το, γιατί ορισμένοι θα προσπαθήσουν με τον τρόπο τους να σε μπλέξουν. Μήπως να βάλεις και κάποια όρια; Λέω τώρα εγώ! Ολοκλήρωσε τις δουλειές σου από τον safe δρόμο.
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να διαχειριστείς στοχευμένα τις σημαντικές υποθέσεις που σε απασχολούν. Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες, δεν πρέπει! Μη διστάσεις να κλείσεις υποθέσεις, ειδικά αν επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια. Μην χάνεις από μάτια σου το κίνητρο για να δράσεις, στα οικονομικά.
Ιχθύες
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις με φίλους, προκειμένου να εκφραστείς και να μοιραστείς τις ιδέες σου. Είναι κάτι σημαντικό και ευεργετικό για εσένα. Άσε που μπορεί να σου λύσουν τα χέρια σχετικά με κάποιους προβληματισμούς που έχεις. Αρκεί να ακούσεις αυτά που σου προτείνουν. Ή έστω αυτά που σου ταιριάζουν. Κοινώς δέξου το feedback.
DON’TS: Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που συναντάς, γιατί μπορούν να σε βοηθήσουν να διεκδικήσεις τους στόχους σου. Στα ερωτικά, είπαμε καλό το φλερτ, αλλά δεν πρέπει να αρχίσεις να λες μεγάλα λόγια, έτσι; Γενικώς μην περιμένεις τους πάντες στη γωνία να τους την πεις, γιατί θα γίνει ο χαμός! Μη διστάσεις να τακτοποιήσεις τα οικονομικά σου.
