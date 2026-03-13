TOQUEL: Ένα ξεχωριστό party με Διαμάντια, νέα μουσική, και μια σημαντική ανακοίνωση
Ο διάσημος ράπερ κατάφερε να επιτύχει κάτι πραγματικά σπουδαίο. Τα άλμπουμ του "Beverly Hills" και "1111" έγιναν διαμαντένια, όπως και τα EPs "ILLEGAL" και "777"
Ο TOQUEL και η Minos EMI, a Universal Music Company διοργάνωσαν ένα ξεχωριστό event το βράδυ της 12ης Μαρτίου 2026. Ο κορυφαίος Έλληνας καλλιτέχνης για το 2025 -σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις του Spotify- παρουσίασε το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του με τίτλο «10» σε ένα ζεστό κλίμα με εκπρόσωπους του Τύπου και της Μουσικής να δίνουν το «παρών» στον πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού Gazarte. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η Απονομή για τις διαμαντένιες επιτυχίες του.
Ο διάσημος ράπερ κατάφερε να επιτύχει κάτι πραγματικά σπουδαίο. Τα άλμπουμ του “Beverly Hills” και “1111” έγιναν διαμαντένια, όπως και τα EPs “ILLEGAL” και “777”. Μάλιστα, το “777” έγινε το πρώτο διαμαντένιο EP στην ιστορία των ελληνικών charts, βάσει των επίσημων καταμετρήσεων, κατέλαβε ακόμα μία πρωτιά, ως το most streamed ΕP στη χώρα μας, βάσει των Spotify Streams.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Minos EMI, a Universal Music Company Μαργαρίτα Μάτσα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον TOQUEL και την επιτυχία που σημειώνει, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η επιτυχία του δεν είναι τυχαία αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, και παρέδωσε τις τιμητικές πλακέτες στον TOQUEL.
Ο TOQUEL μίλησε για το ταξίδι του στη μουσική από την αρχή μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα ανέφερε με ενθουσιασμό ότι «κάτι μεγάλο έρχεται» πολύ σύντομα. Ο χαρισματικός ράπερ μετά την Απονομή έπαιξε το νέο του δυνατό άλμπουμ με 10 καταιγιστικά tracks σε στίχους του ίδιου. Το «10» περιλαμβάνει εκρηκτικά collab με τους Beyond, Boypanda, FlyLo, και Lila. Οι παρευρισκόμενοι στο Gazarte είχαν την ευκαιρία να ακούσουν μαζί με τον καλλιτέχνη το νέο μουσικό του πρότζεκτ καθώς και να συνομιλήσουν μαζί του. Ανάμεσα στους καλεσμένους η Lila, o FY με τη σύζυγό του και αρκετοί ακόμη όπου είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη βραδιά.
- Το «10» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://toquel.lnk.to/_10
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις