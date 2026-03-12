Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ
Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές και στις δύο πλευρές
Ρωσικό πλήγμα την περασμένη νύκτα στοίχισε τη ζωή σε 15χρονη έφηβη στη βόρεια Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.
Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο χωριό Μένσκα, στην περιφέρεια της πόλης Τσερνίγκιφ.
«Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε δύο κτίρια κατοικιών. Δυστυχώς η εχθρική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε ένα κορίτσι 15 ετών, οι γονείς του οποίου τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές μέσω του Facebook, χωρίς να διευκρίνσουν αν επρόκειτο για πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους ή πυραύλου.
Russians attack store and residential area in Semenivka, #Chernihiv region, wounding four#russiaisaterroriststate #terrorussia
https://t.co/vNnOohuKxL
— Ukrinform-EN (@Ukrinform_News) March 11, 2026
«Αυτή η τελευταία τρομοκρατική ενέργεια αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ο εχθρός στοχεύει σκόπιμα τον άμαχο πληθυσμό και τις πολιτικές υποδομές», δήλωσε το δημοτικό συμβούλιο.
Πρόσθεσε επίσης ότι η 12η Μαρτίου έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους στην κοινότητα.
Πλήγματα και στα δύο μέτωπα
Στο μεταξύ, ρωσικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία.
Ukrainian Defense Forces destroyed the Tikhoretskaya oil pumping station in Krasnodar region, russia, overnight. #UkraineNeverSurrenders #russiaisaterroriststate pic.twitter.com/f4BMmTTetU
— Himars (@HimarsAtacms) March 12, 2026
Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 80 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες.
