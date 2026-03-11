Η Ρωσία κατηγορεί τη Βρετανία για εμπλοκή στην πυραυλική επίθεση της Ουκρανίας στο Μπριάνσκ

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε Βρετανούς για συμμετοχή σε μια θανατηφόρα ουκρανική επίθεση κατά της πόλης Μπριάνσκ στη Ρωσία, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν βρετανικά πυραύλοι Storm Shadow, και δήλωσε ότι θα λάβει «υπόψη» το ρόλο της Βρετανίας.

Ο περιφερειάρχης του Μπριάνσκ δήλωσε ότι η επίθεση της Τρίτης σκότωσε τουλάχιστον έξι πολίτες και τραυμάτισε 37 σε αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατική πυραυλική επίθεση», χωρίς να αναφέρει τι χτυπήθηκε.

Η Ουκρανία δήλωσε ότι είχε χτυπήσει ένα σημαντικό εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων πυραύλων. Η Μόσχα την κατηγόρησε ότι στόχευσε σκόπιμα αμάχους.

Σε ερώτηση του Reuters αν θα υπάρξει στρατιωτική αντίδραση στη χρήση βρετανικών πυραύλων κατά του κυρίαρχου ρωσικού εδάφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα λάβει υπόψη τη βρετανική συμμετοχή.

Η δυτική βοήθεια στην Ουκρανία

«Είναι προφανές ότι η εκτόξευση αυτών των πυραύλων ήταν αδύνατη χωρίς τη βοήθεια Βρετανών ειδικών», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Το γνωρίζουμε αυτό, το ξέρουμε καλά και φυσικά το λαμβάνουμε υπόψη».

«Προκειμένου να αποτραπεί η συνέχιση τέτοιων βάρβαρων ενεργειών από το καθεστώς του Κιέβου, διεξάγεται η ειδική στρατιωτική επιχείρηση», είπε, προσθέτοντας ότι ένας από τους στόχους της επιχείρησης ήταν η αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Λονδίνο, αν και η Ρωσία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ουκρανία χρειάζεται τη δυτική τεχνογνωσία και τα δεδομένα στόχευσης και τις δορυφορικές εικόνες που παρέχει η Δύση για να εκτοξεύσει προηγμένους πυραύλους βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είχε χτυπήσει ένα από τα πιο σημαντικά στρατιωτικά εργοστάσια στο Μπριάνσκ, το οποίο παρήγαγε ηλεκτρονικά εξαρτήματα για ρωσικούς πυραύλους.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η επίθεση ήταν προμελετημένη και στρεφόταν κατά αμάχων, και κάλεσε τον ΟΗΕ να αξιολογήσει τα γεγονότα.