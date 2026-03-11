Οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν την Τρίτη ένα σημαντικό εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων πυραύλων στην παραμεθώρια περιοχή Μπριάνσκ στη Ρωσία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βρετανικοί πύραυλοι Storm Shadow χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του εργοστασίου Kremniy El και δημοσίευσε ένα βίντεο που, όπως είπε, έδειχνε εκρήξεις και φωτιά στο εργοστάσιο.

Ανέφερε ότι η εγκατάσταση παρήγαγε κρίσιμα εξαρτήματα πυραύλων.

«Οι μαχητές μας χτύπησαν ένα από τα σημαντικά ρωσικά στρατιωτικά εργοστάσια στο Μπριάνσκ», δήλωσε ο Ζελένσκι στην βραδινή του ομιλία μέσω βίντεο, αναφερόμενος σε μια αναφορά του ανώτατου Ουκρανού διοικητή Ολεξάντρ Σιρσκι.

«Το εργοστάσιο παρήγαγε ηλεκτρονικά εξαρτήματα για ρωσικούς πυραύλους. Τους ίδιους πυραύλους που χτυπούν τις πόλεις, τα χωριά και τους πολίτες μας», είπε.

Ukraine just carried out a large-scale cruise missile attack on Russia’s Bryansk city targeting the Kremniy EL defense plant. Several Storm Shadow / Neptune cruise missiles struck the facility, columns of smoke were seen rising following the strikes pic.twitter.com/QrIwJzCnPX — VolgaLad (@cym27s) March 10, 2026

«Σημαντικό πλήγμα»

Ο Ρώσος κυβερνήτης της περιοχής του Μπριάνσκ, Αλεξάντερ Μπογκομάζ, δήλωσε στο Telegram ότι έξι πολίτες σκοτώθηκαν και 37 τραυματίστηκαν και δημοσίευσε ένα βίντεο που τον έδειχνε στην σκηνή.

Ο Μπογκομάζ δεν έκανε καμία αναφορά στο εργοστάσιο σε αυτό που περιέγραψε ως «τρομοκρατική πυραυλική επίθεση». Οι τραυματίες νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν προμελετημένη και στρεφόταν κατά αμάχων και κάλεσε τον ΟΗΕ να αξιολογήσει τα γεγονότα.

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού, σε ανάρτησή του στο Telegram, περιέγραψε το εργοστάσιο ως «ένα κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα παραγωγής ρωσικών όπλων υψηλής ακρίβειας» που παρήγαγε ημιαγωγούς και ολοκληρωμένα μικροτσίπ.

«Ο στόχος χτυπήθηκε και καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις παραγωγής», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο. «Το μέγεθος των ζημιών βρίσκεται σε διαδικασία αποσαφήνισης».

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram έδειχνε αεροφωτογραφίες μιας σειράς εκρήξεων και μεγάλων πυρκαγιών σε μια εκτεταμένη περιοχή κοντά σε δάσος.

Το Reuters μπόρεσε να επαληθεύσει την τοποθεσία με κτίρια, διάταξη δρόμων και κυκλικό κόμβο που ταιριάζουν με το αρχείο και τις δορυφορικές εικόνες της περιοχής.

Η Ζαχάροβα, γράφοντας στο Telegram, δήλωσε: «Το καθεστώς του Κιέβου χτύπησε σκόπιμα τον άμαχο πληθυσμό. Η Γραμματεία του ΟΗΕ, η οποία σχολιάζει τακτικά την κατάσταση γύρω από την ουκρανική κρίση, δεν μπορεί να μην το δει αυτό».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, μιλώντας για την τέταρτη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας το 2022 αυτό το μήνα, ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός ως πρώτο βήμα προς μια δίκαιη ειρήνη. Εκφράζει τη λύπη του για τις «αλυσιδωτές συνέπειες αυτής της κατάφωρης παραβίασης του διεθνούς δικαίου», αναφερόμενος στην ρωσική εισβολή.