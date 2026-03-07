Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας.
Η Ρωσία επιτέθηκε στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τη νύχτα της 7ης Μαρτίου (σήμερα Σάββατο), ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι να τραυματιστούν (φωτογραφία, επάνω, απο το Χ).
Οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της χώρας γύρω στη 01:30, σύμφωνα με δημοσιογράφους τοπικών μέσων ενημέρωσης που βρίσκονταν επί τόπου. Περισσότερες εκρήξεις αναφέρθηκαν σχεδόν δέκα λεπτά αργότερα.
Φονική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας
Iskanders ballistic missile striking Kiev. pic.twitter.com/0pDmfO80td
— ayden (@squatsons) March 7, 2026
Το Χάρκοβο έγινε επίσης στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας σήμερα Σάββατο, με τουλάχιστον έναν νεκρό και 10 τραυματίες. Αναφέρθηκαν πυρκαγιές ως αποτέλεσμα πλήγματος με βαλλιστικό πύραυλο, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ολεχ Σινιεχούμποφ.
Από την πυραυλική επίθεση χτυπήθηκε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Κίεβσκι της πόλης, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές και πυρκαγιά, δήλωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ , προσθέτοντας ότι άνθρωποι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.
Προειδοποίηση για την Οδησσό
Στην πόλη Τσουχούιβ της περιφέρειας Χάρκοβο, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ιδιωτική κατοικία γύρω στη 01:20, σύμφωνα με τις περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στην Οδησσό, καθώς η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε για μεγάλο αριθμό drones που πλησιάζουν την πόλη.
