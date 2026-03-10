Ουκρανία: Αρκετοί τραυματίες εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων σε Χάρκοβο και Ντνίπρο
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο και άλλοι δέκα στην Ντνίπρο της Ουκρανίας, ανάμεσά τους δυο παιδιά, εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων.
Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε χθες Δευτέρα μια πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιχόρ Τέρεχοφ. Μεταξύ των τραυματιών είναι κι ένα μικρό παιδί, διευκρίνισε (φωτογραφία, επάνω, από το Χάρκοβο).
Δύο παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στους τραυματίες εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων σε Χάρκοβο και Ντνίπρο
«Μια επίθεση από εχθρικό μαχητικό drone σημειώθηκε στη Βιομηχανική Περιοχή κοντά σε πολυώροφα κτίρια κατοικιών», δήλωσε ο δήμαρχος.
Και πρόσθεσε ότι αυτοκίνητα και διαμερίσματα στους κάτω ορόφους του πολυώροφου κτιρίου τυλίχθηκαν στις φλόγες.
Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι εισβολείς εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον του Χαρκόβου, που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.
Επίθεση στην Ντνίπρο
Νοτιότερα, στην πόλη Ντνίπρο, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 12χρονο παιδί, εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων, όπως ενημέρωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χαντζά, ο οποίος κοινοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν καταστροφές σε κτίρια και συντρίμμια στους δρόμους.
«Ξέσπασε πυρκαγιά. Το ωστικό κύμα από έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε ένα πολυώροφο κτίριο και σε τράπεζα», πρόσθεσε.
