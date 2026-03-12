newspaper
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έρχεται νέα αλλαγή του καιρού: Άνοιξη μέχρι το Σαββατοκύριακο, φθινόπωρο από βδομάδα
Ελλάδα 12 Μαρτίου 2026, 21:15

Έρχεται νέα αλλαγή του καιρού: Άνοιξη μέχρι το Σαββατοκύριακο, φθινόπωρο από βδομάδα

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα αλλαγή του σκηνικού από την επόμενη εβδομάδα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Spotlight

Ανοιξιάτικος θα παραμείνει για λίγες ακόμα ημέρες ο καιρός στη χώρα, προτού εμφανιστούν ξανά οι βροχές και η θερμοκρασία σημειώσει πτώση.

Όπως τονίζουν οι μετεωρολόγοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο καιρός θα είναι καλός, όμως τις επόμενες ημέρες αναμένεται αλλαγή, με τα φαινόμενα να θυμίζουν περισσότερο φθινόπωρο.

Έρχονται βροχές και βοριάδες

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης υπογραμμίζει ότι από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται αλλαγή του σκηνικού με περισσότερες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, μέχρι και τη Δευτέρα δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στον καιρό, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά υψηλές για την εποχή. Η μοναδική «παραφωνία» των ημερών θα είναι οι βοριάδες, οι οποίοι θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους κυρίως στο Αιγαίο.

Η αλλαγή του καιρού θα έρθει από ένα σύστημα κακοκαιρίας που κινείται από την περιοχή της Αφρικής προς την ανατολική Μεσόγειο θα επηρεάσει κυρίως την Κύπρο, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες.

Επίσης, το σύστημα αυτό αναμένεται να ενεργοποιήσει και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα κινηθεί προς τα ανατολικότερα και θα επηρεάσει κυρίως την Κύπρο αλλά και τα νοτιοανατολικά τμήματα της Ελλάδας, χωρίς ωστόσο οι συγκεντρώσεις να είναι ιδιαίτερα υψηλές.

«Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, με τη χώρα να περνά σε ‘μεσημβρινή κυκλοφορία’, κάτι που ευνοεί περισσότερες βροχοπτώσεις και χαμηλότερες θερμοκρασίες» σημείωσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Δεν υποχωρεί ο χειμώνας»

Αλλαγή του καιρού προβλέπει και ο Σάκης Αρναούτογλου, υποστηρίζοντας ότι οι μεταβολές αναμένονται να πλήξουν την Ελλάδα μετά τις 17-18 Μαρτίου, επηρεάζοντας κατά κύριο λόγο τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Όπως επισήμανε ο έμπειρος προγνώστης, η χειμερινή περίοδος δεν θα υποχωρήσει εύκολα, καθώς μετά το συγκεκριμένο διάστημα θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες λόγω της δημιουργίας συνθηκών για «κατεβασιές κρύου αέρα από τη βορειοανατολική Ευρώπη». Ο ίδιος σημειώνει πως έως τις 21 Μαρτίου θα εκδηλώνεται κατά περιόδους κρύο χειμερινής έντασης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Αγορά και οικονομολόγοι διαφωνούν για τα επιτόκια – Πώς ερμηνεύουν τις επιπτώσεις του πολέμου

Fed: Αγορά και οικονομολόγοι διαφωνούν για τα επιτόκια – Πώς ερμηνεύουν τις επιπτώσεις του πολέμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Κόσμος
Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οδοντωτός: Αναστέλλεται η λειτουργία του – Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια
Καλάβρυτα 12.03.26

Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού - Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια

Η αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού θα έχει διάρκεια μέχρι την επαναξιολόγηση των συνθηκών και «τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού»

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία
Expla-in 12.03.26

Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία

Οργή με την απουσία χρηματοδότησης. Οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, οι δομές είναι ακατάλληλες- Μιλούν για το μεταναστευτικό στo in δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος των λιμενικών Κρήτης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος
Το Εργατικό Τμήμα 12.03.26

Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος

Ο Άρειος Πάγος, με την υπ' αριθμ. 83/2026 απόφασή του, δικαίωσε απολυθέντες συνταξιούχους και παράλληλα εργαζόμενους στην «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου»,

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 22χρονος που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας
Ελλάδα 12.03.26

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 22χρονος που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας

Ο 22χρονος από την Θεσσαλονίκη φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι το επίμαχο υλικό παιδικής πορνογραφίας αποθηκεύτηκε εν αγνοία του, όταν ήταν 18 ετών, κατά την πλοήγησή του στο Ίντερνετ

Σύνταξη
Ιωάννινα: Σοβαρή οφθαλμική κάκωση έχει ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15χρονο
Βία ανηλίκων 12.03.26

Σοβαρή οφθαλμική κάκωση έχει ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15χρονο στα Ιωάννινα

Ο 15χρονος προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα στα Ιωάννινα συνοδευόμενος από κοινωνική λειτουργό της δομής όπου διαμένει και συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ηράκλειο: Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου – Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι
«Απερισκεψία» 12.03.26

Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο - Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε κηδεία - Επιχείρησαν να αντιγράψουν βίντεο που είδαν στα social media», είπε ο δικηγόρος ενός εκ των δραστών που ενεργοποίησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο Ηράκλειο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οδοντωτός: Αναστέλλεται η λειτουργία του – Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια
Καλάβρυτα 12.03.26

Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού - Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια

Η αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού θα έχει διάρκεια μέχρι την επαναξιολόγηση των συνθηκών και «τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού»

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία
Expla-in 12.03.26

Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία

Οργή με την απουσία χρηματοδότησης. Οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, οι δομές είναι ακατάλληλες- Μιλούν για το μεταναστευτικό στo in δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος των λιμενικών Κρήτης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οι πυλώνες 12.03.26

Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

H ΓΣΕΒΕΕ παρουσιάζει πέντε βασικούς πυλώνες παρεμβάσεων που αφορούν τα καύσιμα, την ενέργεια, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και ειδικά μέτρα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Σύνταξη
Ακτιβισμός και φλερτ – Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;
Λογοτεχνία 12.03.26

Ακτιβισμός και φλερτ - Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;

Το βιβλίο Baldwin: A Love Story του Νίκολας Μπογκς είναι ένα μελαγχολικό πορτρέτο της ζωής του Αμερικανού συγγραφέα Τζέιμς Μπόλντουιν -των ανεκπλήρωτων ερωτικών του σχέσεων, των διατλαντικών περιπλανήσεών του και των μη δημοφιλών τελευταίων έργων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026
Agro-in 12.03.26

ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό και αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών

Σύνταξη
Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;
Βουλή 12.03.26

Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, έθεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε η διαδρομή του εγγράφου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύνταξη
Νορβηγία: Ύποπτο περιστατικό σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ – Μία σύλληψη από την αστυνομία
Νορβηγία 12.03.26 Upd: 20:31

Ύποπτο περιστατικό σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ - Μία σύλληψη από την αστυνομία

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Τρόντχαϊμ, στη Νορβηγία. Πληροφορίες για μία σύλληψη. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει την ενίσχυση της ασφάλειας στη συναγωγή μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο στις 8 Μαρτίου.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 12.03.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης
Επικαιρότητα 12.03.26

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης

Ο Αναστάσιος Γκόνης προάχθηκε το 1989 ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουτγκάρδη – Πόρτο για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid, pics)

Ο Ελ Κααμπί ανανέωσε με τον Ολυμπιακό, με την πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει την παραμονή του με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το «ερυθρόλευκο» μουσείο, δίπλα στον ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιλ – Άστον Βίλα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Μπολόνια – Ρόμα

LIVE: Μπολόνια – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Ρόμα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο
ΗΠΑ 12.03.26 Upd: 20:16

Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο

Συναγερμός στο Μίσιγκαν. «Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτήριο της συναγωγής και έπεσαν πυροβολισμοί. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή νεκρούς. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Ευρωκοινοβούλιο 12.03.26

«Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Καταγγελία για «προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη» με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, «μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος
Το Εργατικό Τμήμα 12.03.26

Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος

Ο Άρειος Πάγος, με την υπ' αριθμ. 83/2026 απόφασή του, δικαίωσε απολυθέντες συνταξιούχους και παράλληλα εργαζόμενους στην «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου»,

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Απόρρητο