Έρχεται νέα αλλαγή του καιρού: Άνοιξη μέχρι το Σαββατοκύριακο, φθινόπωρο από βδομάδα

Ανοιξιάτικος θα παραμείνει για λίγες ακόμα ημέρες ο καιρός στη χώρα, προτού εμφανιστούν ξανά οι βροχές και η θερμοκρασία σημειώσει πτώση.

Όπως τονίζουν οι μετεωρολόγοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο καιρός θα είναι καλός, όμως τις επόμενες ημέρες αναμένεται αλλαγή, με τα φαινόμενα να θυμίζουν περισσότερο φθινόπωρο.

Έρχονται βροχές και βοριάδες

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης υπογραμμίζει ότι από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται αλλαγή του σκηνικού με περισσότερες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, μέχρι και τη Δευτέρα δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στον καιρό, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά υψηλές για την εποχή. Η μοναδική «παραφωνία» των ημερών θα είναι οι βοριάδες, οι οποίοι θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους κυρίως στο Αιγαίο.

Η αλλαγή του καιρού θα έρθει από ένα σύστημα κακοκαιρίας που κινείται από την περιοχή της Αφρικής προς την ανατολική Μεσόγειο θα επηρεάσει κυρίως την Κύπρο, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες.

Επίσης, το σύστημα αυτό αναμένεται να ενεργοποιήσει και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα κινηθεί προς τα ανατολικότερα και θα επηρεάσει κυρίως την Κύπρο αλλά και τα νοτιοανατολικά τμήματα της Ελλάδας, χωρίς ωστόσο οι συγκεντρώσεις να είναι ιδιαίτερα υψηλές.

«Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, με τη χώρα να περνά σε ‘μεσημβρινή κυκλοφορία’, κάτι που ευνοεί περισσότερες βροχοπτώσεις και χαμηλότερες θερμοκρασίες» σημείωσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Δεν υποχωρεί ο χειμώνας»

Αλλαγή του καιρού προβλέπει και ο Σάκης Αρναούτογλου, υποστηρίζοντας ότι οι μεταβολές αναμένονται να πλήξουν την Ελλάδα μετά τις 17-18 Μαρτίου, επηρεάζοντας κατά κύριο λόγο τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Όπως επισήμανε ο έμπειρος προγνώστης, η χειμερινή περίοδος δεν θα υποχωρήσει εύκολα, καθώς μετά το συγκεκριμένο διάστημα θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες λόγω της δημιουργίας συνθηκών για «κατεβασιές κρύου αέρα από τη βορειοανατολική Ευρώπη». Ο ίδιος σημειώνει πως έως τις 21 Μαρτίου θα εκδηλώνεται κατά περιόδους κρύο χειμερινής έντασης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.