Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη ότι εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν που κατευθύνονταν προς την επικράτεια του Ισραήλ και ενεργοποίησε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας (στη φωτογραφία του Reuters/Jamal Awad, τραβηγμένη από την Ιερουσαλήμ, επάνω, ιρανικός πύραυλος κατευθύνεται προς την ισραηλινή επικράτεια).

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν» για την αντιμετώπιση της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αντιμετώπιση της απειλής», ανέφερε μέσω Telegram λίγο πριν από τη 01:00.

Κατόπιν, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι άκουσαν στην Ιερουσαλήμ σειρήνες της αεράμυνας και κρότους μακρινών εκρήξεων.

Λίγο αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε πως οι κάτοικοι μπορούν να βγουν από τα καταφύγια.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Αναφορά για τραυματίες

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) ανέφερε πάντως πως προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε «μικρό αριθμό ανθρώπων που τραυματίστηκαν κατευθυνόμενοι» στα καταφύγια.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό Κανάλι 12 από την πλευρά του έκανε λόγο για τραυματίες εξαιτίας των ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων κοντά στο Τελ Αβίβ, χωρίς να αναφέρει αριθμό.

Πηγή: ΑΠΕ