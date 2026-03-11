Το Ιράν εξαπολύει ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ
Μαζική επίθεση με πυραύλους εξαπέλυσε το Ιράν κατά της επικράτειας του Ισραήλ, το οποίο ενεργοποίησε τα συστήματα αεράμυνας, ενώ ακούστηκαν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ.
- Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα στη δυτική Θεσσαλονίκη – Νεκρός ο ένας
- Το looksmaxxing πάει πόλεμο – Η επικίνδυνη τάση που έφτασε και στην Ελλάδα
- Το πληθωριστικό ντόμινο και τα μαθήματα από τις ενεργειακές κρίσεις
- Στενά του Ορμούζ: Οι 7 ερωτήσεις και απαντήσεις του Reuters για το πώς θα διασφαλιστεί η διέλευση πλοίων
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη ότι εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν που κατευθύνονταν προς την επικράτεια του Ισραήλ και ενεργοποίησε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας (στη φωτογραφία του Reuters/Jamal Awad, τραβηγμένη από την Ιερουσαλήμ, επάνω, ιρανικός πύραυλος κατευθύνεται προς την ισραηλινή επικράτεια).
«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν» για την αντιμετώπιση της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης
«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αντιμετώπιση της απειλής», ανέφερε μέσω Telegram λίγο πριν από τη 01:00.
Κατόπιν, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι άκουσαν στην Ιερουσαλήμ σειρήνες της αεράμυνας και κρότους μακρινών εκρήξεων.
Λίγο αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε πως οι κάτοικοι μπορούν να βγουν από τα καταφύγια.
Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.
Αναφορά για τραυματίες
Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) ανέφερε πάντως πως προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε «μικρό αριθμό ανθρώπων που τραυματίστηκαν κατευθυνόμενοι» στα καταφύγια.
Το ισραηλινό τηλεοπτικό Κανάλι 12 από την πλευρά του έκανε λόγο για τραυματίες εξαιτίας των ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων κοντά στο Τελ Αβίβ, χωρίς να αναφέρει αριθμό.
Πηγή: ΑΠΕ
- Το Ιράν εξαπολύει ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ
- Πετρέλαιο: Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του βαρελιού WTI στο άνοιγμα της CME
- Ιράν: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ
- Lufthansa: Απεργία προκήρυξαν οι πιλότοι – Αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Μίνι αντιδραστήρες «βλέπει» και η Ελλάδα
- Ιράν: «Βαθιά λυπηρό ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό»
- Η «ουδέτερη» Ελβετία αύξησε σημαντικά τις εξαγωγές όπλων – Οι χώρες που πούλησε περισσότερο
- Μπαρτζώκας: «Είμαι ευγνώμων στους παίκτες και τους οπαδούς μας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις