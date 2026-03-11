sports betsson
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Η UEC προτείνει εναλλακτικό μοντέλο διανομής των εσόδων της UEFA
Ποδόσφαιρο 11 Μαρτίου 2026, 15:45

Η UEC προτείνει εναλλακτικό μοντέλο διανομής των εσόδων της UEFA

Στόχος η μείωση των οικονομικών ανισοτήτων και η ενίσχυση των εθνικών πρωταθλημάτων από την UEFA

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η συγκέντρωση των εσόδων των ευρωπαϊκών συλλόγων σε λίγες κορυφαίες ομάδες έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων (UEC) παρουσίασε πρόσφατα ένα ριζοσπαστικό σχέδιο ανακατανομής των χρημάτων των UEFA-συλλογικών διοργανώσεων, με στόχο να μειωθεί η οικονομική ανισότητα και να ενισχυθούν τα εθνικά πρωταθλήματα.

Σήμερα, τα έσοδα από τους συλλογικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς της UEFA φτάνουν τα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά την αφαίρεση των οργανωτικών εξόδων, των πληρωμών αλληλεγγύης, των χρηματοδοτήσεων για το Γυναικεία Champions League και τη Youth League, καθώς και του μεριδίου της UEFA, απομένουν 3,317 δισεκατομμύρια ευρώ ως χρηματικά βραβεία. Από αυτά, περίπου το 27,5% κατανέμεται ως αρχικό ποσό συμμετοχής, το 37,5% ως επιδότηση επίδοσης και το 35% ως «πριμ αξίας», που λαμβάνει υπόψη τόσο την οικονομική δύναμη της αγοράς όσο και τις επιδόσεις των ομάδων την τελευταία δεκαετία.

Η UEC θεωρεί ότι η «πριμοδότηση αξίας» ενισχύει τη διατήρηση των υφιστάμενων συσχετισμών ισχύος, ευνοώντας τις πλούσιες και ιστορικά ισχυρές ομάδες. Για παράδειγμα, την προηγούμενη σεζόν, παρά τον αποκλεισμό τους από τη φάση των ομίλων, η Λειψία έλαβε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από την Στουτγκάρδη μέσω αυτού του μηχανισμού.

Το σχέδιο της UEC προβλέπει κατάργηση αυτής της «πριμοδότησης αξίας» και ανακατανομή του συνόλου των βραβείων. Στο νέο μοντέλο, το αρχικό ποσό συμμετοχής θα πηγαίνει εξ ολοκλήρου στις εθνικές λίγκες: 85% θα κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των ομάδων της πρώτης κατηγορίας και 15% μεταξύ των ομάδων της δεύτερης κατηγορίας. Επιπλέον, η κατανομή των χρημάτων μεταξύ των τριών UEFA-διοργανώσεων θα αναμορφωθεί: η Champions League θα μειωθεί από 74% σε 50%, η Europa League θα αυξηθεί από 17% σε 30% και η Conference League από 9% σε 20%, ενισχύοντας έτσι μικρότερες ομάδες και λιγότερο ισχυρές χώρες.

Η ανισότητα στις εθνικές λίγκες είναι εντυπωσιακή. Στην Primeira Liga της Πορτογαλίας, η ομάδα με τα υψηλότερα έσοδα κερδίζει σήμερα 79,8 φορές περισσότερα από την οικονομικά ασθενέστερη. Στη Ligue 1 ο λόγος είναι 46,1, στην Eredivisie 19,9, στην Serie A 8,1 και στη La Liga 6,7. Το προτεινόμενο μοντέλο της UEC μειώνει αυτούς τους δείκτες σημαντικά, π.χ. στην Πορτογαλία σε 11,4, στη Γαλλία σε 7,7 και στην Ισπανία σε 4,2, ενώ στην Ουκρανία ο δείκτης πέφτει από 134,8 σε 3,2.

Η πρόταση της UEC δεν έχει στόχο να εξαλείψει τα πλεονεκτήματα των κορυφαίων συλλόγων, αλλά να μειώσει τη συγκέντρωση πόρων που καθιστά τα πρωταθλήματα προβλέψιμα και λιγότερο ανταγωνιστικά. Όπως επισημαίνει η UEC, η υπερσυγκέντρωση των χρημάτων μπορεί να καταστήσει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις βαρετές και επαναλαμβανόμενες, με τις ίδιες ομάδες να προχωρούν πάντα στις τελευταίες φάσεις.

Η UEC προτείνει μια σταδιακή εφαρμογή της ανακατανομής σε πενταετή βάση, με στόχο την ενίσχυση των εθνικών πρωταθλημάτων και τη δημιουργία μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα για όλα τα κλαμπ και όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές σταθερές ομάδες.

Η ριζική αυτή πρόταση ανοίγει τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο τα έσοδα της UEFA μπορούν να ενισχύσουν συνολικά τον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη, μειώνοντας τις ανισότητες και αυξάνοντας την ένταση και το ενδιαφέρον των εθνικών πρωταθλημάτων.

Economy
Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Κόσμος
Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ξεκαθάρισε πως η Εθνική Ομάδα της χώρας δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»
Europa League 11.03.26

Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»

Ο πρόεδρος της Μπέτις βρίσκεται στην Αθήνα και παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της αναμέτρησης των «βερδιμπλάνκος» με τον Παναθηναϊκό (12/3, 19:45), στη φάση των «16» του Europa League.

Σύνταξη
Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:
Euroleague 11.03.26

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:

Πώς θα είναι το νέο format της Euroleague σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Αύξηση και διαχωρισμός των ομάδων, που θα παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός…

Σύνταξη
Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;
Αυτοδιοίκηση 11.03.26

Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;

Δεν αποκλείεται Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας μέσω των συλλογικών τους εκπροσώπων να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς πόρους για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές

«Το 'πλαφόν' ακούγεται αυστηρό. Στην πραγματικότητα αφήνει την τιμή να συνεχίσει την ανοδική πορεία της», υπογραμμίζει για τα νέα μέτρα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, λέγοντας πως «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία»

Σύνταξη
Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 11.03.26

Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Συνολικά συνελήφθησαν 36 μέλη του κυκλώματος και 2 πελάτες σε παράνομη λέσχη - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 100 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη
Όσα γνωρίζουμε 11.03.26

Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη

Ο Ταραντίνο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό απασχολεί τον Τύπο για λόγους όπως οι κοινές φωτογραφίες με Ισραηλινούς στρατιώτες, ανακοίνωσε ότι το 2027 θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο «The Popinjay Cavalier».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό
«Είναι θετικό» 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό

«Αλίμονο μας» αν η κυβέρνηση αντιμετωπίσει την ακρίβεια το ίδιο «αποτελεσματικά» όπως μέχρι σήμερα, λέει χαρακτηριστικά ο Κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι είναι αναγκαία εμπροσθοβαρή μέτρα, για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης

Σύνταξη
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα
Ιστορική απόφαση 11.03.26

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

O IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής
«Δραματική εξέλιξη» 11.03.26

Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής

«Ολοένα και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παραγωγή, οδηγούμενοι στο πικρό συμπέρασμα ότι η πολιτεία δεν στηρίζει πλέον την αγροτική δραστηριότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών

Ζήτημα ταυτοποίησης των χρηστών των κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών από τις ίδιες τις πλατφόρμες έθεσε ευθέως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ένα μέτρο που στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, όχι απλώς αποφεύγεται, αλλά συνήθως καταδικάζεται. Και οι λόγοι για αυτό είναι σοβαροί

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes
Λίστα 11.03.26

Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes

Η φετινή ετήσια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει τη σοκαριστική συγκέντρωση απίστευτου πλούτου με μόλις 3.428 άτομα στον κόσμο να κατέχουν πλέον το ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άνδρος: Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους
Planet Travel 11.03.26

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους

Με την αυθεντικότητά της και τις μοναδικές παραλίες της, η Άνδρος κυριαρχεί στις λίστες σε γνωστές ελβετικές και γερμανικές ιστοσελίδες - Ακολουθούν Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο

Σύνταξη
Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Οι ανακοινώσεις 11.03.26

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας, Γιάννης Αγουρίδης
Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν
Ξεχασμένο μέτωπο 11.03.26

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν

Ενώ ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στο Ιράν, η ασταθής σύγκρουση μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν εντείνεται — με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα

Σύνταξη
