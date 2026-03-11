Η UEC προτείνει εναλλακτικό μοντέλο διανομής των εσόδων της UEFA

Η συγκέντρωση των εσόδων των ευρωπαϊκών συλλόγων σε λίγες κορυφαίες ομάδες έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων (UEC) παρουσίασε πρόσφατα ένα ριζοσπαστικό σχέδιο ανακατανομής των χρημάτων των UEFA-συλλογικών διοργανώσεων, με στόχο να μειωθεί η οικονομική ανισότητα και να ενισχυθούν τα εθνικά πρωταθλήματα.

Σήμερα, τα έσοδα από τους συλλογικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς της UEFA φτάνουν τα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά την αφαίρεση των οργανωτικών εξόδων, των πληρωμών αλληλεγγύης, των χρηματοδοτήσεων για το Γυναικεία Champions League και τη Youth League, καθώς και του μεριδίου της UEFA, απομένουν 3,317 δισεκατομμύρια ευρώ ως χρηματικά βραβεία. Από αυτά, περίπου το 27,5% κατανέμεται ως αρχικό ποσό συμμετοχής, το 37,5% ως επιδότηση επίδοσης και το 35% ως «πριμ αξίας», που λαμβάνει υπόψη τόσο την οικονομική δύναμη της αγοράς όσο και τις επιδόσεις των ομάδων την τελευταία δεκαετία.

Η UEC θεωρεί ότι η «πριμοδότηση αξίας» ενισχύει τη διατήρηση των υφιστάμενων συσχετισμών ισχύος, ευνοώντας τις πλούσιες και ιστορικά ισχυρές ομάδες. Για παράδειγμα, την προηγούμενη σεζόν, παρά τον αποκλεισμό τους από τη φάση των ομίλων, η Λειψία έλαβε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από την Στουτγκάρδη μέσω αυτού του μηχανισμού.

Το σχέδιο της UEC προβλέπει κατάργηση αυτής της «πριμοδότησης αξίας» και ανακατανομή του συνόλου των βραβείων. Στο νέο μοντέλο, το αρχικό ποσό συμμετοχής θα πηγαίνει εξ ολοκλήρου στις εθνικές λίγκες: 85% θα κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των ομάδων της πρώτης κατηγορίας και 15% μεταξύ των ομάδων της δεύτερης κατηγορίας. Επιπλέον, η κατανομή των χρημάτων μεταξύ των τριών UEFA-διοργανώσεων θα αναμορφωθεί: η Champions League θα μειωθεί από 74% σε 50%, η Europa League θα αυξηθεί από 17% σε 30% και η Conference League από 9% σε 20%, ενισχύοντας έτσι μικρότερες ομάδες και λιγότερο ισχυρές χώρες.

Η ανισότητα στις εθνικές λίγκες είναι εντυπωσιακή. Στην Primeira Liga της Πορτογαλίας, η ομάδα με τα υψηλότερα έσοδα κερδίζει σήμερα 79,8 φορές περισσότερα από την οικονομικά ασθενέστερη. Στη Ligue 1 ο λόγος είναι 46,1, στην Eredivisie 19,9, στην Serie A 8,1 και στη La Liga 6,7. Το προτεινόμενο μοντέλο της UEC μειώνει αυτούς τους δείκτες σημαντικά, π.χ. στην Πορτογαλία σε 11,4, στη Γαλλία σε 7,7 και στην Ισπανία σε 4,2, ενώ στην Ουκρανία ο δείκτης πέφτει από 134,8 σε 3,2.

Η πρόταση της UEC δεν έχει στόχο να εξαλείψει τα πλεονεκτήματα των κορυφαίων συλλόγων, αλλά να μειώσει τη συγκέντρωση πόρων που καθιστά τα πρωταθλήματα προβλέψιμα και λιγότερο ανταγωνιστικά. Όπως επισημαίνει η UEC, η υπερσυγκέντρωση των χρημάτων μπορεί να καταστήσει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις βαρετές και επαναλαμβανόμενες, με τις ίδιες ομάδες να προχωρούν πάντα στις τελευταίες φάσεις.

Η UEC προτείνει μια σταδιακή εφαρμογή της ανακατανομής σε πενταετή βάση, με στόχο την ενίσχυση των εθνικών πρωταθλημάτων και τη δημιουργία μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα για όλα τα κλαμπ και όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές σταθερές ομάδες.

Η ριζική αυτή πρόταση ανοίγει τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο τα έσοδα της UEFA μπορούν να ενισχύσουν συνολικά τον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη, μειώνοντας τις ανισότητες και αυξάνοντας την ένταση και το ενδιαφέρον των εθνικών πρωταθλημάτων.